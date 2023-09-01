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Пентагон замовив ракети AMRAAM в рамках програми підтримки України
Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про контракт з виробником зброї – компанією Raytheon Missiles and Defense на суму 192 млн доларів. Йдеться про закупівлю з різних джерел ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM.
Очікується, що роботи за контрактом будуть завершені до 29 листопада 2024 року. З 192 мільйонів доларів передбачених за контрактом, 7,7 мільйона надійде у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
В оборонній компанії високо оцінюють ефективність ракет ARMAAM в Україні. Нинішня версія ракети має показник успішності в Україні “90% плюс” каже президент з повітряних систем компанії Raytheon Пол Ферраро.
В інтерв'ю Defense One він сказав: "Гадаю, з усіх крилатих ракет, дронів та загроз, які є в Україні, NASAMS озброєні ракетами AMRAAM довели свою ефективність у понад 90% у збитті [цих загроз]".
Raytheon, один із найбільших американських виробників зброї, в грудні отримав контракт від Пентагону на поставку шести NASAMS для України. Контракт було видано в рамках безпекового пакету допомоги США Україні.
Raytheon наразі нарощує зусилля, щоб фактично подвоїти виробництво ракет з огляду на скорочення запасів зброї з часу вторгнення Росії в Україну, за інформацією видання Defense One.
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- Голос Америки
Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі за минулі 72 години
У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. Про це під час аудіобрифінгу в пʼятницю, 1 вересня, заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Я, звісно, не хочу говорити нічого, що порушить безпеку їхніх операцій, чи бути диванним експертом, який розмовляє про їхні дії на полі бою. Тим не менш, протягом останніх приблизно 72 годин ми помітили певний значний прогрес українських Збройних сил на південній лінії фронту, в районі Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом.
Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіхДжон Кірбі про ЗСУ
"Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", - зазначив Кірбі.
За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.
"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", - зауважив Кірбі.
На запитання журналістів про реакцію США щодо збільшення кількості ударів по обʼєктах, які розташовані всередині Росії, далеко від українського кордону, Кірбі наголосив, що політика Вашингтона залишається незмінною: "Нічого не змінилося в нашій політиці щодо ударів по Росії, ми їх ні заохочуємо, ні сприяємо їм. Ми зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі".
Міністерство оборони України 28 серпня підтвердило звільнення села Роботине Запорізької області. Як написало британське видання Independent з посиланням на міністра оборони України Олексія Рєзнікова, звільнення Роботиного потенційно відкриває українській армії шлях на Токмак і далі на Мелітополь, ключовий центр на шляху до Азовського моря.
Днями в колонці для видання The Washington Post генерал армії США у відставці Девід Петреус та директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган зазначили, що хоча швидкого українського прориву фронту, на який багато хто сподівався, не відбулося, скептики мають стримувати песимізм. На їхню думку, контрнаступ досі перебуває на ранньому етапі, і ЗСУ "ще можуть здивувати".
З цими думками погодився колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На своїй сторінці в мережі Х він написав: "Пентагон багато говорить про багатодоменні операції. ЗСУ справді цим займаються. Наземний штурм є лише частиною контрнаступу." Також в інтервʼю "Голосу Америки" Бен Годжес наголосив, що вважає критику контрнаступу невиправданою.
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НАСА: падіння російської місії "Луна-25", ймовірно, створило новий кратер на Місяці
Американське космічне агентство НАСА стверджує, що новий кратер шириною 10 метрів на Місяці «імовірно є місцем падіння російської місії Луна-25».
Російський апарат мав здійснити м’яку посадку на південний полюс Місяця минулого місяця, але замість цього космічний корабель розбився.
У НАСА повідомили, що «російський космічний корабель «Луна-25» зазнав аномалії», через що космічний корабель розбився 19 серпня.
НАСА заявляє, що Росія має фотографії території навколо місця катастрофи, зроблені в червні 2022 року, і на цих фотографіях не виявлено кратера в цьому районі.
«Оскільки цей новий кратер знаходиться поблизу передбачуваної точки зіткнення з Луною-25... він, імовірно, походить від цієї місії, а не від природного удару», — йдеться у звіті NASA.
Хоча остання місія Росії на Місяць зазнала невдачі, СРСР був космічним центром у 20-му столітті: він запустив "Спутнік", перший штучний супутник на орбіту Землі, у 1957 році та відправив першу людину – космонавта Юрія Гагаріна – у космос у 1961 році.
Російські хакери атакують українські мобільні пристрої
Українські військові, які використовують мобільні пристрої Android, зазнають атак російських хакерів з новим видом зловмисного програмного забезпечення, що намагається викрасти важливу для поточного контрнаступу інформацію.
Спеціалісти з кібербезпеки зі Сполучених Штатів разом із колегами з Австралії, Британії, Канади та Нової Зеландії видали в четвер попередження про зловмисне програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, яке сканує файли, відслідковує спілкування і "періодично викрадає конфіденційну інформацію".
Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) описує нове зловмисне програмне забезпечення як "набір компонентів, які забезпечують постійний доступ до зараженого пристрою Android... і періодично збирає та вилучає інформацію про жертву".
У звіті CISA, опублікованому в четвер, містяться додаткові технічні деталі російської кампанії, при цьому чиновники попереджають, що зловмисне програмне забезпечення може використовуватися і проти інших цілей.
Видане в четвер попередження свідчить про "необхідність для всіх організацій вживати засоби захисту, щоб виявляти і мінімізувати вплив російської кіберактивності, а також про важливість забезпечувати операційну стійкість за будь-яких умов", — заявив Ерік Голдштейн, виконавчий помічник директора CISA з кібербезпеки.
Згідно зі звітом США та їхніх союзників, зловмисне програмне забезпечення утримується в системі, коли заміняє існуюче кодування на інше, безпосередньо не приєднане до самого шкідливого програмного забезпечення.
У звіті також зазначено, що компоненти зловмисного програмного забезпечення мають "низьку або середню складність і, схоже, були розроблені без урахування ухилення від захисту або приховування зловмисної діяльності".
Служба безпеки України вперше виявила російське шкідливе програмне забезпечення на початку серпня, заявивши, що воно використовувалося для «отримання доступу до системи обміну бойовою інформацією Збройних сил України».
Українські посадовці тоді заявили, що завдяки оборонним кіберопераціям, вони викрили та заблокували зусилля Росії.
Розслідування СБУ встановило, що Росія змогла здійснити атаку зловмисного програмного забезпечення, після того, як захопила українські планшети на полі бою.
Україна покладає провину за кібератаку на Sandworm, якого офіційні особи США та Великої Британії раніше пов’язували з ГРУ, російською військовою розвідувальною службою.
Американський хірург повертає руки українським військовим. Відео
Ще з 2014-го року українських військових, які отримали складні бойові поранення волонтери почали привозити до Сполучених Штатів на лікування та реабілітацію.
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