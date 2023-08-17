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Столтенберг: Лише Україна визначатиме передумови початку мирних переговорів
Лише Україна вирішуватиме, коли будуть сприятливі умови для приєднання до будь-яких мирних переговорів, заявив генеральний директор НАТО Єнс Столтенберг, наголошуючи на незмінній позиції альянсу.
"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав Столтенберг.
Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.
Днями низка видань поширили заяву керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом альянсу у випадку територіальних поступок РФ. Пізніше у НАТО і сам Єнссен назвали ці слова "помилкою".
Столтенберг також підкреслив: "Його послання, і це моє головне повідомлення, і яке є головним посланням НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуємо Україну".
При цьому координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі також заперечив, що Вашингтон веде переговори щодо прийняття України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в альянс в межах підконтрольних уряду територій.
"Це не правильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства", - сказав Кірбі.
На саміті НАТО у липні генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Він уточнив, що умови передбачають два виміри: модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.
Пізніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на території. За його словами, цю позицію "чітко знають партнери" України.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
США вводять санкції проти агентів ФСБ, причетних до отруєння Навального
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох росіян, агентів ФСБ, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального у серпні 2020.
"Сьогодні ми нагадуємо Володимиру Путіну та його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої та неспровокованої війни проти України, але й за порушення прав людини російського народу, - сказав заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. - Замах на Олексія Навального в 2020 році є проявом зневаги Кремля до прав людини, і ми продовжуватимемо використовувати засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб притягнути до відповідальності" причетних до цього у Кремлі.
Під нові обмеження потрапили оперативники ФСБ Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипова та Володимир Паняєв, які були причетні до отруєння Навального. Державний департамент також оголошує про відповідні візові обмеження.
Раніше ці агенти ФСБ були включені до списку за Законом Магнітського від 2012 року за те, що вони діяли як агенти або від імені особи у справі, пов'язаній із вбивствами, тортурами поза судом і слідством, чи іншими грубими порушеннями міжнародно визнаних прав людини, вчинених щодо осіб, які прагнуть викрити незаконну діяльність посадових осіб Уряду Російської Федерації.
Російська влада ув'язнила Навального після його повернення до Росії в січні 2021 року, а 4 серпня 2023 року російський суд засудив Навального до додаткових 19 років ув'язнення за необґрунтованими звинуваченнями в так званому "екстремізмі"
Нагадаємо, напередодні Міністерства фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка в ухилення від санкцій намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю.
- Голос Америки
- Reuters
Як українські військові проходять навчання у Німеччині. Фото
На німецькій базі в місті Кліц тривають навчання українських військовиків із використання танків Leopard 1A5 і бойових машин піхоти Marder 1A3.
Агенція Reuters побувала на місці проведення навчань.
Як повідомляє Міноборони Німеччини, військовий полігон Кліц розташований за 90 кілометрів на захід від Берліна і має площу близько 90 квадратних кілометрів. 70% площі вкрито лісами, а особливістю полігону є можливість відпрацьовувати маневри на воді.
Крім того, на полігоні Кліц є можливість проводити навчальні та бойові стрільби з малокаліберної та великокаліберної зброї. Також доступні артилерійські та мінометні системи вогню і єдиний у Німеччині тренувальний центр для вибухових робіт.
Крім того, у Німеччині влітку українські військові розпочали навчання на американських танках Abrams, курс триватиме близько 10 тижнів, а пройдуть його загалом приблизно 250 українців.
У липні стало відомо, що військовики завершують тренування і можуть бути готові до бою за кілька тижнів.
Загалом станом на травень 2023 у Німеччині пройшли навчання близько 9 тисяч українських військових, пише Kyiv Independent.
- Голос Америки
Естонія, Латвія і Литва приєдналися до декларації G7 на підтримку України
Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄСКая Калас, прем'єр-міністерка Естонії
Латвія, Литва та Естонія приєднались до декларації «Групи семи» про підтримку України.
«Ми стояли разом з Україною з першого дня неспровокованої та жорстокої агресії Росії. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги. [...] Ми твердо віримо, що лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки та надійний фактор стримування, необхідний для запобігання майбутній агресії з боку експансіоністської Росії», - йдеться в заяві урядів балтійських країн.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Калас на своїй сторінці в мережі Х зазначила: «Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації [«Групи семи»] про підтримку України. Допомагатимемо Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС».
В заяві балтійські країни також висловилися за те, щоб розпочати перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу вже цього року: «Ми тісно співпрацюватимемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Після оцінки виконання рекомендацій ми з нетерпінням чекаємо початку переговорів про вступ у 2023 році. Сильна, незалежна та успішна Україна, яка повністю закріплена в євроатлантичній сім’ї, має важливе значення для європейської безпеки».
Як повідомляв раніше Голос Америки, декларація «Групи семи» про підтримку України була підписана наприкінці саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року. В ній країни зобов’язалися укласти з Україною двосторонні угоди у сфері безпеки та підтримки економічної, фінансової стабільності України й відбудови країни. Декларація також містить тези про притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни в Україні.
До «Групи семи» входять найбільші економіки світу: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.
Перемовини щодо взаємних зобов’язань у сфері безпеки між Україною і Сполученими Штатами розпочалися 3 серпня цього року, коли Вашингтон відвідала українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, як розповідав Голос Америки.
Зараз до спільної декларації приєдналися 18 країн: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія, Чехія, Болгарія, Румунія, Бельгія, Нідерланди, Ірландія, Португалія, Іспанія, Греція та Північна Македонія, повідомляє видання ERR.ee з посиланням на урядовий сайт Естонії.
Блінкен закликав засудженого у Росії американця Пола Вілана «зберігати віру» і пообіцяв робити все можливе, щоб повернути його додому
Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з американцем Полом Віланом, засудженим у Росії на 16 років за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерело. Цю інформацію також підтвердило джерело агентства Reuters.
За словами співрозмовника CNN, Блінкен закликав Вілана «зберігати віру» і наголосив, що Вашингтон «робить усе можливе, щоб повернути його додому якнайшвидше». Брат засудженого Девід Вілан підтвердив телеканалу, що розмова була «довгою і відвертою». Інші деталі він не навів.
Це вже друга за понад чотири роки телефонна розмова Блінкена з Віланом, який відбуває термін у виправній колонії у Мордовії. Перша бесіда відбулася 30 грудня 2022 року, повідомляє CNN.
Колишнього морського піхотинця Пола Вілана затримали в Москві в грудні 2018 року. Федеральна служба безпеки Росії стверджувала, що при затриманні виявила у нього флешку із секретними даними. 2020 року громадянина США засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство. Вілан своєї провини не визнає.
Держдепартамент США надав Вілану статус незаконно утримуваного в Росії. Це дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми його звільнення, зокрема вести переговори про обмін.
Сьогодні ж у газеті Wall Street Journal з’явилася публікація, в якій йдеться про те, що Москва не виявляє особливого інтересу до обміну американців, які перебувають в ув’язненні в Росії, у тому числі Пола Вілана і журналіста Евана Гершковича, на десятки росіян, які зараз відбувають покарання в американських в’язницях.
На думку автора статті, це змусило Вашингтон розпочати переговори з третіми країнами, в яких під вартою утримуються громадяни Росії та у поверненні яких Москва може бути зацікавлена.
Йдеться про Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за звинуваченням у вбивстві в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Серед можливих кандидатів на обмін джерела газети також назвали імена російських хакерів Володимира Дунаєва та Владислава Клюшина.
Загалом, як повідомляє WSJ, у федеральних американських в’язницях відбувають терміни 25 російських громадян. За підрахунками МЗС Росії, ще близько 35 росіян утримують у в’язницях штатів або в ізоляторах тимчасового тримання як підозрюваних.
Міністр енергетики України про підготовку до зими, транзит газу і те, як спонукати Росію вивести війська із ЗАЕС. Інтерв'ю
Україна готується до другої зими після початку повномасштабної агресії Росії. Про підготовку тепломережі в умовах вийни, про те, як Україна стає потужним гравцем на газовому ринку Європи, а також про те, яким чином спонукати Росію почати перемовини щодо виведення сил із ЗАЕС, - міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Наближається зима. Це вже друга зима після повномасштабного вторгнення і ми пам’ятаємо, що минулого разу російські обстріли призвели до руйнування фактично половини енергомережі. Як просувається відновлення енергомережі?
Герман Галущенко, міністр енергетики України: Насправді зараз відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія з часів незалежності України.
У нас декілька напрямків. Перше: це ремонти, щоб забезпечити готовність устаткування працювати зимою. Друге: це відновлення зруйнованих росіянами об’єктів, де це можливо, саме до зими.
Третє: це, відповідно, збільшення потужностей генерації в системі, додавання нової генерації, якої не існувало минулого року, і це важливий трек, бо нам важливо збільшити генерацію в Україні, щоб надійніше пройти минулу зиму.
І важливий напрямок: ремонт підстанцій, які теж минулого зимового періоду зазнали суттєвих ударів росіян.
О.Б.: Минулого багато енергообладнання поставили міжнародні партнери. Зараз чи долучається більше українське виробництво до цього процесу?
Г.Г.: Безумовно. Важливо, що ми не зупинялись в постачаннях із нашими партнерами, навіть після закінчення зими. І ми орієнтуємось також на локалізацію виробництва в Україні енергетичного устаткування, тому що в умовах військових дій це найшвидше рішення для нас з точки зору логістики, постачання і монтажу такого устаткування.
О.Б.: В ЗМІ звучала цифра, що ви плануєте на 70% відновити роботу енергомережі до зими. Чи це правильно і наскільки зараз уже відновлено енергомережу?
Було пошкоджено 44 підстанції Укренерго. На сьогодні вже 35 відновлено
Г.Г.: Мережі насправді зазнали дуже суттєвих пошкоджень протягом минулої зими. Зараз відбуваються ремонти. Може сказати, що було пошкоджено 44 підстанції Укренерго. На сьогодні вже 35 відновлено. І ми далі рухаємося в плані відновлення. Так само дуже важливе відновлення генерації, тому що ми орієнтуємося на забезпечення максимальної роботи всієї генерації протягом зимового періоду.
О.Б.: Стосовно ядерної енергетики – Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, зараз перебуває під російською окупацією. Там діє місія МАГАТЕ. Що може зробити міжнародна спільнота, щоб зменшити ризики ядерної катастрофи, щоб убезпечити ЗАЕС від аварій?
Жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того що вони мають залишити ЗАЕС
Г.Г.: Абсолютно очевидно вже сьогодні, що жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. І ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, не дають результату.
І сьогодні, напевно, найочевидніша відповідь - це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їхній вихід із Запорізької атомної станції.
О.Б.: Чи правильно зараз діє МАГАТЕ у своїй місії на АЗС?
Ми б хотіли більшого ефекту від самої організації (МАГАТЕ)
Г.Г.: Там постійно перебувають чотири експерти. Безумовно, ми б хотіли більшого ефекту від самої організації, але, з іншого боку, вони діють в межах статуту, вони є більш технічною місією.
Але важливо зараз, що коли технічна місія бачить порушення, - і це є в звіті МАГАТЕ за наслідками їхнього першого візиту на Запорізьку атомну станцію - всіх семи основних стовпів ядерної безпеки, то це питання можна виносити на вищий рівень, і щоб воно постійно обговорювалось, тому що ця ситуація із Запорізькою атомною станцією, на жаль, нічого не додає світу стосовно тих інструментів, до яких світ дійшов в гарантіях ядерної та радіаційної безпеки.
О.Б.: Росія залишається великим постачальником ядерного пального для світу. Україна донедавна закупала багато ядерного палива з Росії. Які зараз є проекти диверсифікації, щоб навіть на довгострокову перспективу не залежати від Росії. І що мусить робити світ, щоб зменшити вплив Росії у цій сфері?
Г.Г.: Ну насправді навіть до великої війни ми диверсифікували постачання ядерного пального: половину пального ми отримували від росіян, половину - від Westinghouse. І це дало нам можливість одразу після великої агресії припинити всі відносини з росіянами у сфері постачання пального. Ми маємо зараз можливість забезпечуватись пальним від наших американських партнерів.
Росіянам нема місця в цивілізованому світі на цивілізованих ринках - державі, яка знищила все до чого дійшов світ в розвитку мирного атому
Стосовно світу, безумовно, є досі монополія певної категорії пального, зокрема коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ВВЕР-440, але ми так само працюємо спільно з Westinghouse. Я впевнений: в найближчий перспективі ми спільно з американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків і, відповідно, це дасть можливість позбутися монополії росіян, яку вони на сьогодні, на жаль, ще мають.
А основне - треба знову ж таки санкції, санкції - це відповідь. Росіянам нема місця в цивілізованому світі на цивілізованих ринках - державі, яка знищила все, до чого дійшов світ в розвитку мирного атому.
О.Б.: А коли почнеться реалізація проєкту з Westinghouse щодо виробництва ядерного пального?
Г.Г.: А він вже реалізується. Питання в тому, коли ми вийдемо на промислове виробництво? Сам проєкт реалізується. Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво.
О.Б.: І це забезпечить всі українські реактори?
Г.Г.: Йдеться про реактори ВВЕР-440. У нас їх два, але це паливо монопольно виробляє тільки Росія. Тобто це знищить монополію Росії в цьому сегменті, тому що для реакторів типу ВВЕР-1000 є паливо американське.
О.Б.: Стосовно газу. Попри війну європейські компанії зберігають газ в українських газосховищах. Якою може бути роль України в газовому ринку Європи цієї зими?
Україна - надійний партнер (для європейських компаній на газовому ринку - Г.А,) навіть під час війни і важливо, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи
Г.Г.: Насправді Україна вже рухається до своєї мети - це енергетичний хаб для Європи. І коли ми говоримо там про Запорізьку атомну станцію, ми говоримо що це найбільша в Європі атомна станція. Так само і про сховища газу: ми говоримо, що це найбільше в Європі сховище газу, більше того, ми провели величезну роботу цього року, ми ухвалили цілий ряд законів, в яких адаптували європейські норми. Тобто сьогодні наші газосховище повністю сертифіковані відповідно до європейського законодавства. І це дає можливість якраз закачувати газ на зрозумілих умовах.
Дійсно, зараз ми спостерігаємо цю тенденцію. Я впевнений, що у найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни, і те, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи й це важливо.
О.Б.: Контракт України на газотранзит з Росією завершує свою дію наступного року. Що буде з трубою?
Г.Г.: Насправді зараз мені здається, що трохи передчасно давати прогноз на наступний рік. Ми ж маємо справу з росіянами - вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно і це не пов'язано з якимись юридичними формальностями - це просто буде таке рішення, і питання більше до наших європейських партнерів, чи їм потрібен буде цей газ з Росії.
Чи їм потрібен буде транзит, чи вони будуть в стані забезпечити себе повністю газом без Росії? В мене є відчуття, що це реально, також була відповідна заява єврокомісара Кадри Сімсон з енергетики про те, що основна мета - взагалі позбутися російського газу в Європі.
О.Б.: Тобто існує можливість того, що цей контракт все-таки буде продовжено, якщо буде зацікавленість?
Ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами (щодо продовження газотранзитного контракту - Г.А.)
Г.Г.: По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами, і це абсолютно очевидно. По-друге, я думаю що наступний рік буде показовий з точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося. Щойно це станеться, я думаю, що це питання взагалі втратить актуальність.
О.Б.: Які ми є основні проєкти зараз України і США. І в чому ви очікуєте американську допомогу найближчим часом?
Г.Г.: Безумовно, це атомна енергетика. Атомна енергетика - від побудови великих блоків і до малих модульних реакторів.
Мені дуже приємно що навіть під час війни керівники великих компаній відвідують Україну ми відвідуємо певні локації де ми вже починаємо щось будувати і маємо великі плани на майбутнє
По-друге, це безумовно відновлювальні джерела енергії: вітер, сонце. І ми говоримо про те, що існує величезний потенціал для співпраці в розвитку розподіленої генерації, децентралізації генерації.
Деякі проєкти ми зможемо реалізувати після нашої перемоги через тимчасову окупацію частини території, особливо на півдні України.
Але знову ж таки є проєкти, які рухаються і зараз. І мені дуже приємно, що навіть під час війни керівники великих компаній відвідують Україну, ми відвідуємо певні локації, де ми вже починаємо щось будувати і маємо великі плани на майбутнє.
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