«Нічого подібного». Представник Білого дому заперечив, що ведуться переговори про членство в НАТО для України без окупованих територій

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив, що США ведуть переговори щодо прийняття України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в альянс в межах підконтрольних уряду територій.

Відповідаючи на запитання українського журналіста на зустрічі з іноземними репортерами у Вашингтоні у середу, 16-го серпня, він сказав, що позиція США у цьому питанні не змінилася.

«Нічого подібного, – сказав Кірбі. – Це не правильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства».

Раніше у середу ЗМІ поширили повідомлення про те, що високопосадовець НАТО припустив, що Україна могла б стати членом НАТО, якщо б вона погодилася на територіальні поступки Росії.

Пізніше керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен сказав, що це була «помилка», і що йшлося тільки про ширші «дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні».

«Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

Кірбі: Зараз партнери концентруються на допомозі України у протидії Росії

Виступаючи перед іноземними журналістами у Вашингтонському центрі іноземної преси, Кірбі наголосив, що зараз у центрі уваги має бути допомога Україні у тому, щоб вона дала відсіч російської агресії та продовжила відвойовувати свої території.

Він навів слова керівників України, які сказали, що українські військові просунулися «не так далеко чи не так швидко, як їм би хотілося, але вони досягають поступу».

«І ми будемо продовжувати їх підтримувати», – сказав Кірбі. Він нагадав, що США цього тижня знову оголосили про допомогу у сфері безпеки на 200 мільйонів доларів. «Саме на цьому ми зосереджені», – додав Кірбі.

Кірбі: США працюють над початком навчання українських пілотів на F-16

Відповідаючи на друге запитання українського журналіста, що стосувалося літаків F-16, то Кірбі нагадав, що президент США Джо Байден «рішуче запевнив», що США підтримують можливу поставку F-16 в Україну. Кірбі нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.

«Ви повинні почати з навчання, і ми працюємо з нашими європейськими союзниками, зокрема, щоб розпочати це навчання якомога швидше», – с казав Кірбі. Він додав, що він не може назвати точної дати, коли це навчання може розпочатися, але запевнив, що США і союзники «активно працюють, щоб розпочати це навчання якомога швидше.

Раніше Голос Америки повідомляв, що, за словами Кірбі, США очікують від європейських партнерів лідерства щодо підготовки українських пілотів. Але він не виключив, що згодом США зможуть долучитися до навчання пілотів.