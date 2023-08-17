Актуально
- Голос Америки
«Нічого подібного». Представник Білого дому заперечив, що ведуться переговори про членство в НАТО для України без окупованих територій
Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заперечив, що США ведуть переговори щодо прийняття України в НАТО в обмін на закінчення війни, чи що Україну можуть прийняти в альянс в межах підконтрольних уряду територій.
Відповідаючи на запитання українського журналіста на зустрічі з іноземними репортерами у Вашингтоні у середу, 16-го серпня, він сказав, що позиція США у цьому питанні не змінилася.
«Нічого подібного, – сказав Кірбі. – Це не правильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства».
Раніше у середу ЗМІ поширили повідомлення про те, що високопосадовець НАТО припустив, що Україна могла б стати членом НАТО, якщо б вона погодилася на територіальні поступки Росії.
Пізніше керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен сказав, що це була «помилка», і що йшлося тільки про ширші «дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні».
«Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.
Кірбі: Зараз партнери концентруються на допомозі України у протидії Росії
Виступаючи перед іноземними журналістами у Вашингтонському центрі іноземної преси, Кірбі наголосив, що зараз у центрі уваги має бути допомога Україні у тому, щоб вона дала відсіч російської агресії та продовжила відвойовувати свої території.
Він навів слова керівників України, які сказали, що українські військові просунулися «не так далеко чи не так швидко, як їм би хотілося, але вони досягають поступу».
«І ми будемо продовжувати їх підтримувати», – сказав Кірбі. Він нагадав, що США цього тижня знову оголосили про допомогу у сфері безпеки на 200 мільйонів доларів. «Саме на цьому ми зосереджені», – додав Кірбі.
Кірбі: США працюють над початком навчання українських пілотів на F-16
Відповідаючи на друге запитання українського журналіста, що стосувалося літаків F-16, то Кірбі нагадав, що президент США Джо Байден «рішуче запевнив», що США підтримують можливу поставку F-16 в Україну. Кірбі нагадав, що президент США Джо Байден на саміті G7 у Хіросімі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання F-16 українським Військово-повітряним силам.
«Ви повинні почати з навчання, і ми працюємо з нашими європейськими союзниками, зокрема, щоб розпочати це навчання якомога швидше», – с казав Кірбі. Він додав, що він не може назвати точної дати, коли це навчання може розпочатися, але запевнив, що США і союзники «активно працюють, щоб розпочати це навчання якомога швидше.
Раніше Голос Америки повідомляв, що, за словами Кірбі, США очікують від європейських партнерів лідерства щодо підготовки українських пілотів. Але він не виключив, що згодом США зможуть долучитися до навчання пілотів.
Всі новини дня
- Голос Америки
Литва слідом за Польщею закриває два пункти перетину кордону з Білоруссю
Нам справді потрібно трохи впорядкувати процедури прикордонного контролю на пунктах пропуску, щоб мати можливість ідентифікувати ці можливі ризики для національної та громадської безпекиГенерал Рустамас Любаєвас
Влада Литви повідомила у середу, 16 серпня, що незабаром "тимчасово" призупинить діяльність двох з шести пунктів перетину кордону з Білоруссю.
А саме, Литовські КПП Шумскас (з боку Білорусі - Лоша) та Твярячюс (з боку Білорусі - Відзи) припинять роботу 18 серпня. Причиною рішення у Вільнюсі назвали "геополітичні обставини", повідомляє Reuters.
Раніше голова Служби охорони державного кордону Литви генерал Рустамас Любаєвас в інтерв'ю Голосу Америки вказував на загрозу національній безпеці Литви, яку становить присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі, а також зростання нелегальної міграції через литовсько-білоруський кордон.
Мінськ назвав це рішення "недружнім кроком", заснованим на "надуманих причинах", яке призведе до збільшення черг і очікування на кордоні.
"Литовська сторона обґрунтувала свій намір нібито загрозою безпеці, у тому числі присутністю ПВК "Вагнер" на території Білорусі. [...] Литовська сторона, ухвалюючи подібні рішення, цілеспрямовано та навмисне створює штучні бар'єри на кордоні задля політичних амбіцій", - цитує Білоруське телеграфне агентство офіційного представника Державного прикордонного комітету Білорусі Антона Бичковського.
Однак, як пояснює генерал Рустамас Любаєвас у розмові з Голосом Америки, "ми маємо серйозно сприймати їх присутність, тому що вони є фактором дестабілізації в регіоні".
Він сказав, що не очікує «відкритої військової агресії проти країни ЄС і НАТО» з боку «вагневірців», однак «ризик загибелі та провокацій, інцидентів на кордоні залишається дуже високим».
Литва закривала залізничні переїзди з Білоруссю
Теперішнє закриття пуктів пропуску є не першим з боку Литви. В середині лютого 2023 року Литва закрила один з двох залізничних пунктів перетину кордону для вантажних потягів з Білорусі, мотивуючи це великою кількістю контрабандної продукції, що перетинала кордон, як повідомляв портал Delfi.lt.
Закриття триватиме допоки на цьому пункті не встановлять стаціонарну систему рентгенівського контролю за вантажами, що очікувано має відбутися наприкінці 2024 року, пояснює Delfi.lt з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.
Також, як зауважує Reuters, литовська влада останнім часом намагається відмовити своїх громадян від поїздок до Білорусі, зокрема, встановивши на кордоні знаки з написом: «Не ризикуйте своєю безпекою – не їдьте до Білорусі. Ви можете не повернутися».
Литва розглядає можливість повного закриття кордону з Білоруссю в разі посилення напруги, і після відповідних консультацій зі своїми сусідами Польщею, Латвією та Естонією, повідомив генерал Любаєвас в розмові з Голосом Америки.
Як Голос Америки повідомляв раніше, Литва, Латвія і Польща останніми роками спільно працюють над посиленням кордону з Білоруссю, спрямовуючи туди додаткову техніку та персонал.
Така співпраця особливо посилилася після міграційної кризи 2021 року, коли тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Африки, почали нелегально перетинати кордони Білорусі з цими країнами, нагадує Reuters. Сусідки Білорусі звинуватили владу Білорусі у штучній організації кризи.
У Польщі працює лише один пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща цього року закрила п'ять із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після ув’язнення журналіста польського походження та видворення польських дипломатів, зазначає Reuters. Також, минулого тижня Польща оголосила про плани перекинути 10 000 додаткових військових до кордону з Білоруссю для підсилення охорони кордону.
Латвія, третя країна ЄС, що межує з Білоруссю, наразі має два відкритих пункти пропуску з цією країною. Після того, як 15 серпня сталося майже 100 спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон Білорусі з Латвією протягом 24 годин, міністр оборони Латвії наказав армії допомогти з охороною кордону, повідомляє Reuters.
Дивіться також:
- Голос Америки
Держдеп прокоментував нові атаки Росії на зернову інфраструктуру України
Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив на брифінгу в заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател.
Відповідаючи на запитання про те, що що росіяни двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed в ніч проти 16 серпня, він назвав ці дії «ескалацією».
“Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. Путіна просто не хвилює світова продовольча безпека. Такі дії Кремля негативно впливають на українських фермерів і на всіх тих у світі, хто найбільш вразливий до продовольчої безпеки”, – заявив Пател на брифінгу у середу, 16 серпня.
Удари пошкодили склади та зерносховища в українському порту на Дунаї поблизу кордону з Румунією.
Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі.Ведант Пател
За словами речника Державного департаменту, атаки Росії на об’єкти української портової інфраструктури знищили сотні тисяч українських зернових, призначених для світових ринків.
“Це ще більше посилює світову продовольчу кризу та тримає високі ціни на харчі. Ці атаки є додатком до втрати внаслідок незаконної війни Росії чверті орних земель в Україні, життєво важливої житниці світу. Контраст тут досить гострий: наші українські партнери надихають світ, тоді як Росія змушує його голодувати, використовуючи їжу як зброю”, – наголошує речник Держдепу.
США за допомогою європейських партнерів намагаються допомогти Україні знайти альтернативні шляхи експорту зерна. Але, за словами державного секретаря Ентоні Блінкена, знайти повноцінну заміну експорту через Чорне море, буде складно.
Росія минулого місяця вийшла з Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно на світові ринки.
Як раніше повідомляв Голос Америки, з порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі 17 липня. Це судно перебувало в українському порту на момент російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.
Дивіться також: "Пшениця як діамант… Дістати її сьогодні дуже важко": репортаж з Нігерії. Відео
Наймасштабніші за 100 років пожежі на Гаваях. Відео
Уже більше сотні загиблих та біля тисячі зниклих безвісти в результаті масштабної пожежі на Гаваях. Кілька островів у Тихому Океані охоплені вогняною пасткою від минулого тижня. Подробиці катастрофи у матеріалі Андрія Бориса.
«Собаки у притулку з обпеченими до кісток лапами». На Гаваях найбільші пожежі за останні 100 років
Уже більше сотні загиблих та близько тисячі зниклих безвісти в результаті наймасштабніших за останні 100 років пожеж на Гаваях. Кілька американських островів у Тихому Океані охоплені вогняною пасткою від минулого тижня. Влада обіцяє погорільцям компенсацію. Та люди вимагають справедливого розслідування причин катастрофи і того, чому не спрацювали системи сповіщення про загрозу, що могло б врятувати чимало життів.
Лагайна. Найбільше місто острова Мауї на 80 відсотків зруйноване. Колишня столиця Гавайського королівства та центр китобійного промислу на Тихому океані перетворена на попелище. Мешканці Лагайни рятувались хто як міг. Чимало людей просто стрибали в океан. Стіна вогню не залишала їм вибору.
"У голові постійно крутилось: це має бути всього лиш страшний сон. Це не може бути правдою, це не може відбуватись насправді. Але потім ти усвідомлюєш, що починаєш горіти. Відчуваєш гострий біль. А у снах такого не буває." - розповідає в інтерв'ю Associated Press Майк Чічіно, один із тих, хто врятувався в океані.
Багато людей, за словами Чічіно потонули. Усього ж, за останніми даними місцевої влади в результаті пожеж загинуло 106 людей. Але лише 5 тіл ідентифіковано. Поліція просить людей, чиї близькі зникли безвісти прийти у спеціальні центри здати ДНК-тести. Це допоможе встановити особи загиблих. Усього рятувальники зараз шукають близько тисячі людей.
Постраждали і домашні тварини
Люди похапцем тікали якомога подалі від пожеж. Багато просто покидали своїх домашніх улюбленців. Сотні собак і котів рятують зараз волонтери. За їхніми оцінками, всього зникло близько 3000 тварин.
"У нашому притулку були тварини з важкими, дуже важкими опіками. Ми бачили собак з обпеченими до кісток лапами - схоже вони тікали прямо через полум'я", - розповіла в коментарі Associated Press волонтерка Кейті Шенон.
Пожежа на Гаваях стала наймасштабнішою у США за останні 100 років. Попередній рекорд був у місті Клокет, штат Міннесота 1918 року. Тоді через лісові пожежі загинуло 453 людини.
Причина пожеж поки не встановлена
Достеменна причина пожеж на Гаваях наразі не встановлена. Ймовірно полум'я розгорілось після падіння дерева на електродроти. Відео з камер спостереження, яке підтверджує цю версію, опублікувала Дженіфер Прібл, старший координатор Центру збереження птахів острова Мауї. Поширенню вогню сприяла також аномальна посуха на Гаваях та сильні вітри, спричинені ураганом Дора.
Постраждалі в результаті пожеж також вимагають від влади розібратись, чому не спрацювала система раннього оповіщення громадян про загрозу пожеж. Можна було б врятувати чимало життів, якби люди вчасно покинули домівки, кажуть очевидці трагедії.
"Зазвичай запускаються ураганні сирени, щоб сповістити нас. Але нічого не було, хіба що люди між собою говорили про евакуацію. Багато людей просто гуляли вулицями, коли помітили дим", - розповіла в інтерв'ю Associated Press мешканка Лагайни Сідні Карні.
Губернатор Гаваї Джош Грін пообіцяв провести розслідування щодо системи оповіщення громадян.
У статті використані матеріали Associated Press.
Форум