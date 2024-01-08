Очільник Пентагону Ллойд Остін залишається у лікарні, але одужує та виконує свої обов’язки

Міністр оборони Ллойд Остін перебуває у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, але одужання триває добре, він перебуває в хорошому настрої, повідомив речник міноборони Пет Райдер.

"З часу повернення до виконання своїх обов’язків у п’ятницю ввечері міністр отримав оперативні оновлення та надав необхідні вказівки своїй команді. Він має повний доступ до необхідних засобів безпечного зв’язку та продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони по всьому світу", - заявив Райдер.

Він повідомив, що в неділю міністр Остін розмовляв із президентом Байденом, а також тримає контакт із заступницею міністра оборони Кетлін Хікс, головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном та іншим керівництвом оборонного відомства.

Він також повідомив, що наразі конкретної дати виписки міністра Остіна з лікарні нема.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований з понеділка через ускладнення після планової операції, втім представники Пентагону не робили публічних заяв про госпіталізацію Остіна до п'ятниці, що викликало критику ЗМІ.

У заяві, оприлюдненій у суботу ввечері, Остін сказав: "Я дуже радий, що одужую, і з нетерпінням чекаю найближчого повернення в Пентагон. Я також розумію занепокоєння ЗМІ щодо прозорості, і я визнаю, що міг би краще працювати, забезпечуючи, щоб громадськість була проінформована належним чином. Я зобов’язуюся робити це краще. Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення".