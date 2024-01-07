Ллойда Остіна госпіталізували через ускладнення після планової операції, він вже одужує

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований з понеділка через ускладнення після планової операції. За даними Пентагону, станом на вечір суботи він залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Представники Пентагону не робили публічних заяв про госпіталізацію Остіна до п'ятниці, що відрізняється від звичайної практики президента та членів Кабінету, які, як правило, повідомляють, коли вони відходять від своїх офіційних обов’язків.

У заяві, оприлюдненій у суботу ввечері, Остін сказав: "Я дуже радий, що одужую, і з нетерпінням чекаю найближчого повернення в Пентагон. Я також розумію занепокоєння ЗМІ щодо прозорості, і я визнаю, що міг би краще працювати, забезпечуючи, щоб громадськість була проінформована належним чином. Я зобов’язуюся робити це краще. Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення".

Пентагон і Остін не уточнили характер його медичної процедури.

У п'ятницю міністр оборони приступив до своїх повноцінних обов'язків. У наступні дні заступниця міністра оборони Кетлін Хікс "буде готова діяти від імені міністра та виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", — цитує заяву прес-речника Пентагону Пета Райдера NPR.

Пентагон не повідомляв Білий дім про госпіталізацію Остіна до четверга, про що вперше повідомило Politico.

Рада директорів Асоціації преси Пентагону, групи, яка представляє журналістів, які висвітлюють військові питання, заявила в листі до керівників Пентагону зі зв’язків із громадськістю, що затримка з інформуванням громадськості є "обурливою".

"Це набагато нижче звичайних стандартів розкриття інформації, прийнятих іншими федеральними департаментами, коли високопосадовці проходять медичні процедури або тимчасово недієздатні", — йдеться в листі.

Відповідаючи на запитання NBC News, чому Пентагон тримав у таємниці госпіталізацію Остіна, речник відомства Пет Райдер сказав: "Це була ситуація, що розвивалася, і нам довелося враховувати низку факторів". За його словами, це стосується особистої конфіденційності Остіна.

В матеріалі використані джерела NPR та NBC News.