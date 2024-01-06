Україна продемонструвала докази російського обстрілу північнокорейськими ракетами

У суботу прокуратура Харківської області надала нові докази того, що Росія атакувала Україну ракетами, поставленими Північною Кореєю, продемонструвавши осколки ракети, знайдені на Харківщині, повідомляє агентство Reuters.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що ракета, одна з кількох, які були знайдені в Україні 2-го січня, візуально і технічно відрізнялася від російських зразків.

"Метод виробництва не дуже сучасний. Є відхилення від стандартних ракет "Іскандер", які ми бачили раніше під час ударів по Харкову. Ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет", – сказав Чубенко ЗМІ, демонструючи залишки.

Михайло Подоляк, старший радник президента Володимира Зеленського заявив у п'ятницю, що цього тижня Росія завдала удару по Україні ракетами, поставленими Північною Кореєю, вперше за час свого вторгнення.

За словами Чубенка, ця ракета була трохи більшою за діаметр російської ракети «Іскандер», а її сопло, внутрішні електричні обмотки та задня частина також відрізнялися.

«Тому ми схиляємося до версії, що це може бути ракета, яку поставила Північна Корея», – сказав Чубенко, який однак, відмовився назвати точну назву моделі ракети.

Як раніше повідомляли ЗМІ, у 2017 році Північна Корея змогла швидко розробити нові ракети після того, як вона, як вважають експерти, отримала радянський ракетний двигун РД-250 через незаконні канали.

Завдяки цьому Північна Корея змогла налагодити виробництво Hwasong-12, ракет середньої дальності, що сягають 4,5 тисяч км, і міжконтинентальних ракет Hwasong-14, максимальної дальності – 10 400 км.

Цього тижня Росія атакувала Харків декількома ракетами, убивши двох людей і поранивши понад 60 в результаті одного з найбільших ракетних і безпілотних ударів з початку масштабної війни в лютому 2022 року.

Північна Корея перебуває під ембарго Організації Об’єднаних Націй на постачання зброї з моменту першого випробування ядерної бомби в 2006 році.

Про те, що Росія почала запускати по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, 4-го січня повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, який послався, зокрема, на дані американської розвідки.

Як повідомляв Голос Америки, Кірбі назвав підтримки Пхеньяном Росії "значною та тривожною ескалацією".