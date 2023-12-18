Остін в Ізраїлі балансує між підтримкою війни проти ХАМАСу й необхідністю покращити гуманітарну ситуацію в Газі - ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Ізраїля у понеділок, 18 грудня. Як пишуть оглядачі, тут він буде змушений балансувати між подальшою підтримкою Ізраїлю й наданням йому додаткового озброєння у війні проти ХАМАСу й щодалі більш нагальними вимогами про поліпшення гуманітарної ситуації у спустошеній смузі Гази. Про це повідомляють світові новинні агентства.

Так, за повідомленням AFP, перебуваючи в Ізраїлі, Остін зазначив: “Ми повинні доправити більше гуманітарної допомоги майже двом мільйонам переміщених осіб у Газі, і ми повинні краще розподіляти цю допомогу”.

Водночас за словами міністра оборони, його візит не має на меті “диктувати часові рамки чи умови” війни, а США залишаються “найбільшим другом Ізраїля” й надалі постачатимуть “критичні боєприпаси, тактичні транспортні засоби та системи ППО”.

“Це операція Ізраїлю, і я тут не для того, щоб диктувати часові рамки чи умови”, – сказав Остін на пресконференції.

Агентство Reuters додає, що Остін має намір обговорити із високопоставленими ізраїльськими лідерами, включаючи прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта, плани Ізраїлю щодо переходу від війни високої інтенсивності до наступної більш обмеженої та цілеспрямованої фази операції.

“Те, що ви сьогодні бачите, з точки зору високоінтенсивних наземних операцій, а також повітряних ударів, не буде тривати вічно. Це одна фаза кампанії”, – заявив високопоставлений посадовець Пентагону журналістам, які подорожували з Остіном до Ізраїлю.

“У наших інтересах - підтримати ізраїльтян у плануванні того, як виглядає перехід, коли вони ухвалять рішення, що основні наземні операції повинні бути завершені, і вони будуть готові до переходу”.

У неділю, 17 грудня, Нетаньягу вчергове заявив, що Ізраїль знищить ХАМАС, звільнить заручників і гарантуватиме, що Газа більше ніколи не стане "центром тероризму", нагадує AFP.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант раніше заявив, що війна "триватиме більше кількох місяців", додає Reuters.

Водночас на думку Майкла Айзенштадта, директора Програми досліджень у військовій та безпековій сфері Вашингтонського інституту близькосхідної політики, на якого посилається Reuters, США та Ізраїль вірогідно домовилися про перехід до наступного етапу кампанії, однак, мають розбіжності щодо часових рамок такого переходу, адже Вашингтон хоче, щоб це сталося скоріше, а Ізраїль вважає, що потрібно більше часу.

Візит Остіна на Близький Схід відбувається на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо поширення війни в регіоні, адже підтримувані Іраном хуситські повстанці в Ємені почали здійснювати напади на міжнародне судноплавство в Червоному морі на знак солідарності з ХАМАС, додає AFP.

Такі напади вже негативно позначилися на світовій торгівлі, а також спричинили підвищення цін на нафту, тоді як британська енергетична компанія BP стала однією з останніх великих фірм, які вирішили припинити використовувати ключовий шлях Червоним морем, що веде до Суецького каналу.

Остін зазначив, що Іран має припинити підтримувати напади хуситів на торговельні судна, зауваживши: “У Червоному морі ми очолюємо багатонаціональну морську оперативну групу для дотримання основоположного принципу свободи судноплавства”.

За даними Reuters, Центральне командування США повідомило, що американський есмінець Carney у суботу, 16 грудня, збив 14 безпілотників хуситів над Червоним морем. Велика Британія також заявляла, що один з її військових кораблів знищив ймовірний ударний безпілотник, націлений на торгове судно.