Кемерон і Бербок закликали до "стійкого", але не "негайного" припинення вогню у Газі

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон і глава німецького МЗС Анналена Бербок закликали до "стійкого припинення вогню" в Газі в спільній статті.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб прокласти шлях до сталого припинення вогню, що веде до стійкого миру, — написали дипломати у заклику, опублікованому у британській газеті Sunday Times та німецькій Welt am Sonntag. — Що швидше воно настане, то краще — потреба нагальна".

"Ми не віримо, що закликати прямо зараз до загального та негайного припинення вогню, сподіваючись, що воно якимось чином стане постійним, є шляхом вперед, - підкреслили Бербок і Кемерон. - Нашою метою не може бути просто припинення бойових дій сьогодні. Це має бути мир на дні, роки, покоління. Тому ми підтримуємо припинення вогню, але тільки якщо воно буде стійким".

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в неділю, що її працівники брали участь у медичній місії ООН до лікарні Шифа на півночі Гази в суботу, доставляючи ліки та хірургічні матеріали, обладнання для ортопедичної хірургії, анестезіологічні матеріали та ліки.

За словами ВООЗ, установа "мінімально функціональна", в ній працює "лише кілька лікарів і кілька медсестер, а також 70 волонтерів". У ВООЗ заявили, що "десятки тисяч переміщених осіб" знайшли притулок у будівлях і на території лікарні.

Тим часом ізраїльські військові заявили в неділю, що їхні війська в Джабалії знайшли у дитячій спальні вхід до тунелів ХАМАСу, визнаного у США та інших країнах світу терористичним угрупованням. Відео знахідки опублікували в мережі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час телевізійної пресконференції в суботу назвав війну між Ізраїлем і ХАМАСом екзистенційною війною, яку необхідно вести до перемоги, попри тиск і витрати, додавши, що Газа буде демілітаризована і під контролем сил безпеки Ізраїлю.

"Ми, як і раніше, зобов'язані продовжувати до кінця, поки не знищимо ХАМАС, поки не повернемо всіх наших заручників", - сказав він.

Нетаньягу сказав, що наступ у Газі допоміг досягти угоди про часткове звільнення заручників у листопаді. "Те доручення, яке я даю переговорній групі, базується на цьому тиску, без якого у нас немає нічого", - сказав він.

Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що більше заручників не буде звільнено, доки не закінчиться війна й Ізраїль не прийме умови бойовиків щодо обміну. Нетаньягу заявив, що Ізраїль ніколи не погодиться на такі вимоги.

Кілька сотень сімей, друзів і близьких ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу в Газі, зібралися в суботу в Тель-Авіві, закликаючи уряд Ізраїлю вести переговори щодо їхнього звільнення.

Нетаньягу також заявив, що випадкове вбивство трьох ізраїльських заручників ізраїльськими військами в п’ятницю "розбило серце всієї нації". Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що у п'ятницю ізраїльські війська помилково побачили у заручниках загрозу та відкрили по них вогонь. Заручники виходили з будівлі, розмахуючи білим прапором.

За його словами, невідомо, чи втекли заручники від своїх викрадачів, чи їх покинули. Їхня смерть сталася в районі Гази Шейджая, де точилися криваві бої між ізраїльськими військовими та бойовиками ХАМАСу. Хагарі сказав, що армія висловила "глибоку скорботу" і проводить розслідування.

Після того, як перших двох заручників застрелили, третій молодий чоловік втік назад у будівлю, вигукуючи прохання про допомогу на івриті. Командир віддав наказ припинити вогонь, але ще одна автоматна черга вбила його, повідомив ізраїльський військовий чиновник.

За даними попереднього розслідування, солдати, які слідували за третім заручником у будівлю, вважали, що він був членом ХАМАСу, який намагався втягнути їх у пастку, повідомляє ізраїльська газета Haaretz.

Поведінка солдатів "суперечила нашим правилам ведення бойових дій", - сказав журналістам військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності для журналістів відповідно до військових інструкцій. Він зазначив, що інцидент розслідується на найвищому рівні.

ХАМАС стверджував, що раніше інші заручники були вбиті ізраїльським вогнем або авіаударами, не надавши доказів цього.

У Газі тривають інтенсивні бої між ізраїльськими силами та ХАМАСом, попри заклики офіційних осіб США до Ізраїлю використовувати більш точне націлювання на лідерів ХАМАС у Газі, а не широкомасштабні бомбардування та наземні операції.

Мешканці північної частини Гази повідомили про сильні бомбардування та звуки перестрілок уночі та в суботу в зруйнованому місті Газа та сусідньому міському таборі для біженців Джабалія.

Повідомляється, що вночі авіаудари та танкові обстріли також були здійснені по містах Хан-Юніс і Рафах. Палестинські медіа повідомили в суботу, що десятки палестинців були вбиті в результаті авіаударів.

Ізраїльська армія заявила в суботу, що здійснила обшук двох шкіл у Газі, кажучи, що вони є сховком ХАМАС. У п'ятницю військові заявили, що їхні війська знищили командно-контрольний центр ХАМАС у Шейджаї та провели "цілеспрямований наліт" на інфраструктуру бойовиків у Хан-Юнісі.

Підтримуваний Іраном ХАМАС здійснив терористичну атаку на Ізраїль 7 жовтня, убивши щонайменше 1200 людей і взявши в заручники близько 240 осіб. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, що контролюється ХАМАСом, внаслідок військової операції Ізраїлю загинули понад 18 тисяч палестинців, великий відсоток з яких становили жінки та діти, однак незалежно перевірити ці цифри неможливо.

До написання матеріалу долучилась кореспондентка Голосу Америки в Білому домі Аніта Пауелл. Також використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters