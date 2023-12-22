Пріоритети безпекової допомоги Україні обговорили міністри оборони США та України Остін та Умєров

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим “пріоритети безпекової допомоги” Україні. Про телефонну розмову посадовців, що відбулась 21 грудня, повідомила пресслужба Пентагону.

За повідомленням, очільники оборонних відомств США та України обговорили “останні події на полі бою в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки”.

“Міністр Ллойд Остін також надав оновлену інформацію щодо прогресу коаліції з питань можливостей, створених у рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG)”, - повідомили у Пентагоні.

Ллойд Остін на своїй сторінці у мережі Х написав про цю розмову: "Сьогодні я розмовляв зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, отримав оновлену інформацію про ситуації на полі бою та щодо пріоритетів із допомоги у сфері безпеки. США і наша коаліція з приблизно 50 союзників і партнерів залишаються відданими підтримці України у боротьбі з російською агресією".

Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку повідомив, що розмова з американським колегою була “продуктивною”.

“Провів продуктивну щотижневу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорювали останні події у сфері безпеки та оновлення структури майбутніх ЗСУ і можливості коаліцій в рамках Контактної групи з питань оборони України", – написав Умєров у мережі Х.

Як повідомляв Голос Америки, під час візиту Володимира Зеленського до США президент України провів зустріч із главою Пентагону. На цій зустрічі Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати Україну. Він також наголосив, що підтримка України відповідає американським національним інтересам.

"Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати, яким країнам жити, а яким - загинути", - заявив Ллойд Остін.