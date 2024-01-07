Китай оголосив санкції щодо 5-ти оборонних компаній США

Китай оголосив санкції щодо п'яти американських оборонних компаній - BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, ViaSat і Data Link Solutions.

Таким чином Пекін відповів на продаж американської зброї Тайваню та санкції США проти китайських компаній і фізичних осіб.

Нові китайські санкції, оголошені в неділю, 7 січня, передбачають блокування будь-якої власності підсанкційних компаній у Китаї та заборону організаціям і окремим особам в Китаї вести бізнес з цими американськими компаніями.

Наразі незрозуміло, який вплив санкції матимуть на ці компанії. На думку деяких оглядачів, подібні санкції часто є символічними, оскільки американські оборонні підрядники зазвичай не продають свою продукцію Китаю.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що дії США завдали шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю, підірвали мир і стабільність у Тайванській протоці та порушили права та інтереси китайських компаній і осіб.

"Китайський уряд залишається непохитним у своїй рішучості захищати національний суверенітет, безпеку та територіальну цілісність, захищати законні права та інтереси китайських компаній і громадян", - йдеться в заяві МЗС Китаю.

Санкції оголосили менш ніж за тиждень до президентських виборів у Тайвані, де в суспільстві гостро обговорюється, які відносини уряд має формувати з Китаєм. Пекін вважає острів своєю територією та заявляє, що Тайвань повинен перейти під контроль Китаю.

МЗС Китаю не уточнило, на який саме продаж зброї Тайваню чи на які конкретно санкції відповідає Китай. Речник відомства Ван Веньбінь три тижні тому заявляв, що Пекін має намір вжити контрзаходів після того, як уряд США схвалив продаж військового обладнання для Тайваню на 300 мільйонів доларів у грудні минулого року.

Схвалений пакет включав продовж військового обладнання, навчання та ремонт для підтримки можливостей командування, управління та військового зв'язку Тайваню.

У США заявили, що продаж підтримає модернізацію збройних сил Тайваню та підтримку надійної оборони.

“Запропонований продаж покращить здатність одержувача протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом підвищення оперативної готовності”, — повідомили тоді у Пентагоні.