Швеція надає США доступ до своїх військових баз. Міністр оборони країни говорить про уроки українського опору

Угода про оборонну співпрацю між Швецію та США, підписана 5 грудня, "створить кращі умови для того, щоб Швеція могла отримати підтримку від Сполучених Штатів у разі війни або кризи", заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Угода, що надає США доступ до всіх військових баз скандинавської країни, "надсилає потужний сигнал про те, що ми, як і раніше, віддані спільному розв'язанню проблем безпеки", - зазначив очільник Пентагону США Ллойд Остін.

Скандинавська країна виносить для себе цінні уроки з російської війни в Україні, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час брифінгу в Atlantic Council у вівторок.

Одним із головних уроків війни Росії проти України, каже посадовець, є необхідність зміцнення цивільної оборони для захисту проти агресії.

"Є одна річ, яка мене справді вразила в українцях, і я виніс із цього урок: ви можете відправити до країни всі платформи та передові технології, але якщо немає волі воювати, вони зазнають поразки", - сказав Йонсон.

Він зазначив - українці постійно доводять бажання боротися за свою країну:

"Дивовижна річ. Коли приїжджаєш в Україну, то не лише президент Зеленський чи міністр оборон Умеров кажуть: "Ми переможемо!" Те ж саме каже таксист чи будь-хто інший".

Війна проти України стала політичною та військовою катастрофою для Росії, але попри значні втрати людських та матеріальних ресурсів Москва продовжує становити загрозу для НАТО і країн-партнерів, які мають винести з війни уроки для покращення своєї безпеки, каже Йонсон.

Наразі сухопутні війська Росії загрузли в Україні

"Наразі сухопутні війська Росії загрузли в Україні. Ця війна стала політичною та військовою катастрофою для Росії. Її втрати сягають, ймовірно, 300 тисяч осіб, вона втратила половину танків і так далі. У той же час Росія також заявила, що планує відновитися і до 2026 року наростити сили, тож виклик Росії жодним чином не зникає для союзників", - зазначив Йонсон.

За його словами, попри великі втрати, росіяни "здатні вивести ще принаймні 250 тис. солдатів. Вони роблять до 40 тис. пострілів на день, а українці – від 6 тис. до 8 тис. пострілів на день".

Пол Йонсон зазначив, що, бачачи волю українців до перемоги, Швеція буде продовжувати підтримувати Київ доти, доки потрібно:

"Ми витратили близько 20% нашого оборонного бюджету за рік, або щонайменше 2 мільярди євро на військову техніку, і зараз ми оновлюємо нашу оборонно-промислову базу, щоб підтримувати їх у довгостроковій перспективі. Ми також активізуємо тренування. Ми ведемо спільні закупівлі боєприпасів між Швецією, Норвегією та Данією. Ми надаємо їм 155-ті (багатоцільові 155-міліметрові самохідні артилерійські установки FH77 BW L52 Archer, - Ред.) і таке інше".

Пол Йонсон порівняв війну Росії проти України з Першою світовою війною, водночас назвавши її Третьою світовою війною через рівень застосування сучасних технологій:

"Це багато-багато бригад, які воюють одна проти одної, це величезний масштаб. І це ставить перед нами нові виклики. Це

Це не просто Перша світова війна. Це також Третя світова війна

війна військових складів та війна на виснаження. Це не просто Перша світова війна. Це також Третя світова війна... Ви бачите все, починаючи від того, наскільки важливими є космічні засоби в цій війні, наскільки важливі можливості ударів на великі відстані, наскільки важливі розвідка, системи протиповітряної оборони. І ми бачимо спалах використання безпілотників у цій війні в масштабах, яких ми ніколи раніше не бачили", - сказав Йонсон.

Ще одним уроком війни Росії проти України Йонсон вважає необхідність перегляду функціонування оборонної промисловості в Європі:

"Ми отримуємо важкі уроки з війни в Україні, коли йдеться про нашу оборонно-промислову базу в Європі. Наша оборонно-промислова база створена для держав мирного часу, а не часу війни. І для мене наявність сильної промислової бази також є частиною надійного стримування".

Міністр оборони Швеції зазначив, що з огляду на зовнішні виклики, зокрема загрозу з боку Росії, Швеція збільшує свої оборонні видатки:

"У 2024 р. Швеція подвоїла видатки на оборону порівняно з 2020 р. Таким чином, за п’ять років ми маємо збільшення вдвічі з 6 до 12 млрд. До наступного року ми вийдемо на 2,1% ВВП, і у нас також є траєкторія вгору".

Загальна вартість військової допомоги Швеції Україні становить близько 22 млрд шведських крон. У жовтні Стокгольм оголосив про 14-й пакет військової підтримки для України вартістю близько 200 млн доларів США, основну частину якого складають боєприпаси та запчастини. Також Швеція розглядає можливість надання Україні винищувачів Gripen, уряд країни дав завдання Збройним силам Швеції проаналізувати та звітувати про умови посилення України за допомогою літаків JAS 39 Gripen.

Наприкінці листопада на зустрічі міністрів закордонних справ держав НАТО у Брюсселі пролунали наполегливі заклики до Туреччини й Угорщини покласти край затягуванням з ратифікацією повноправного членства Швеції в оборонному союзі.

Швеція формально залишається поза організацією, тоді як членство Фінляндії було остаточно ратифіковане і затверджене 4 квітня 2023 року. Всі держави НАТО, окрім Туреччини й Угорщини, ратифікували приєднання двох нових членів ще минулого року, не розділяючи їх.

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