Посадовці США, України просять Конгрес затвердити допомогу. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У Конгресі готуються розглянути новий пакет допомоги для України – що відомо про спеціальні закриті засідання за участі держсекретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, директорки із нацрозвідки Евріл Гейнс. Підтримати Україну і прийняти допомогу, закликають цими днями у американській столиці українські посадовці. Народний депутат України Олексій Гончаренко у Вашингтоні. Чому ЗСУ скоротили інтенсивність роботи власної артилерії та коли цю проблему зможуть подолати? Експерти. Міжнародний день волонтера: історія про еко-активістів Одеси, які збирають вторсировину - і кошти для ЗСУ.