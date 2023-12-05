Посадовці США, України просять Конгрес затвердити допомогу. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. У Конгресі готуються розглянути новий пакет допомоги для України – що відомо про спеціальні закриті засідання за участі держсекретаря Ентоні Блінкена, глави Пентагону Ллойда Остіна, директорки із нацрозвідки Евріл Гейнс. Підтримати Україну і прийняти допомогу, закликають цими днями у американській столиці українські посадовці. Народний депутат України Олексій Гончаренко у Вашингтоні. Чому ЗСУ скоротили інтенсивність роботи власної артилерії та коли цю проблему зможуть подолати? Експерти. Міжнародний день волонтера: історія про еко-активістів Одеси, які збирають вторсировину - і кошти для ЗСУ.
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