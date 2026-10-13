США не зупинили програму PURL і продовжують обмін розвідданими для України. ЧАС-TIME

В ефірі ЧАС-TIME: США не зупинили програму PURL – посол США в НАТО Метью Вітакер. США продовжують обмін розвідданими з Україною – президент США Дональд Трамп. Двопартійна група сенаторів закликала президента Трампа вийти з угоди з Росією про поставки дизелю на американський та світові ринки, укладеної ним 9 жовтня. Україна вперше на найбільшій оборонній виставці Сухопутних сил США. Дивіться ЧАС-TIME з понеділка по п’ятницю о 21:30 за Києвом.