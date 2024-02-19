Ультраправий політик Нідерландів Герд Вілдерс виступив проти українських біженців

Голландський ультраправий політик Герд Вілдерс, партія якого перемогла на останніх парламентських виборах, виступив проти українських біженців на фоні повідомлень про нестачу місць для українців, які тікають від російської агресії.

"Українці стікаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а заради безкоштовного житла, безкоштовної медицини та робочих місць. Нідерланди знову стали сільським ідіотом Європи", - написав Вілдерс в мережі Х в понеділок.

Політична сила Вілдерса "Партія за свободу" (PVV) отримала 37 зі 150 місць на парламентських виборах у листопаді 2023 року. Втім, Вілдерс досі не зміг знайти партнерів по коаліції та сформувати уряд. Тимчасово зовнішня політика Нідерландів залишається в руках нинішнього уряду на чолі з прем’єр-міністром Марком Рютте.

Партія Вілдерса пропонує повністю зупинити прийом шукачів притулку й обмежити вільне пересування робочої сили в межах Європейського Союзу. Політик також виступає за вихід країни з системи й правил ЄС щодо міграції та притулку.

За різними джерелами нині в Нідерландах проживають понад 100 тисяч біженців з України. Разом з тим, видання Telegraaf повідомляє, що муніципальні притулки для українських біженців заповнені. Із 90 тисяч місць, відведених для українців зайнято понад 99 відсотків.

Лише за перші тижні цього року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3 тисячі українців, пише видання. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переходять до муніципального притулку. Загалом, всі українці мають право на місце в муніципальних притулках.

Місця для притулку в голландських муніципалітетах вичерпуються, сказав виданню представник місцевої влади Яап Донкер. Притулок при реєстраційному пункті, який розрахований на 140 місць, з початку лютого щодня переповнений. Людей щодня прибуває більше, а відправити їх нікуди.

"Є дуже реальна ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити ворота десь у найближчі тижні. Звичайно, ми категорично не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані", - сказав Донкер. Це означало б, що біженці опиняться на вулиці, сказав він.

У нещодавньому листі до парламенту секретар з питань притулку Ерік ван дер Бург сказав, що він докладатиме більше зусиль для стимулювання "самостійності та участі" українських біженців у Нідерландах, щоб, звільнити місця в муніципальних притулках. Одним із варіантів, який він назвав, було вимагати від українців "робити внесок в оплату притулку, якщо вони мають для цього достатній дохід".

Як раніше повідомляв Голос Америки, як і інші європейські крайні праві, Герт Вілдерс 2022 року засудив відкрите вторгнення Росії в Україну. Але раніше, як і чимало його європейських однодумців, він виявляв прихильність до авторитарного російського режиму. Він зокрема заявляв, що в Росії можна "повчитися патріотизму", і доводив, що Москва не становила загрози для Нідерландів і висловлювався проти того, що він називав русофобією.

Уряд Нідерландів, який нині очолює Марк Рютте, послідовно і категорично засуджує війну Росії проти України, надає Києву гуманітарну та безпекову допомогу та підтримують санкції проти Росії.