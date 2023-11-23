Європейські крайні праві святкують здобутки Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах

Лідерка французької крайньоправої партії Національне Об’єднання Марін Ле Пен, керівник італійської партії Леґа Матео Сальвіні, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан та інші провідники партій, які у Європі називають антиіммігрантськими, популістськими та євроскептичними, привітали несподівані успіхи Герта Вілдерса і його Партії за Свободу (PVV) на парламентських виборах у Нідерландах.

Герт Вілдерс, який вимагає закрити кордони для іммігрантів, бажає виходу Нідерландів з ЄС і не хоче допомагати Україні захищатися від російської агресії, заявив, що розраховує на 37 депутатських мандатів - найбільшу партійну фракцію у парламенті з 150 місць.

Тих мандатів недостатньо для однопартійного уряду, тому шанси 60-річного Вілдерса на урядування залежатимуть від того, чи захочуть інші партії йти з ним у коаліцію.

Переговори парламентських партій про формування уряду можуть тривати кілька місяців і результати їх непередбачувані, але угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав, вітаючи Вілдерса в X, що прийшли «вітри змін».

Марін Ле Пен заявила, що вибори в Нідерландах «підтверджують зростання прихильності до національної тотожності» і також наголосила на тому, що вона назвала надіями на «зміни в Європі».

Питання російської війни проти України

Як і інші європейські крайні праві, Герт Вілдерс 2022 року засудив відкрите вторгнення Росії в Україну.

Але раніше, як і чимало його європейських однодумців, він виявляв прихильність до авторитарного російського режиму.

Він зокрема заявляв, що в Росії можна «навчитися патріотизму», доводив, що Москва не становила загрози для Нідерландів і висловлювався проти того, що він називав русофобією.

Родичі нідерландців, які загинули у літаку MH17, збитому росіянами 2014 року над Україною, висловлювали обурення поїздкою Герта Вілдерса у Москву в лютому 2018 року, де він фактично оминув тему.

На нідерландському референдумі 2016 року щодо угоди ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною він агітував голосувати пороти.

Тепер на особистій сторінці Вілдерса розміщені кілька заяв про його підтримку Ізраїлю, але нема ознак, що він підтримує Україну.

Він наголошував, що уряд Нідерландів повинен допомагати насамперед нідерландцям, натякаючи, що допомогу Україні він не вважає важливою.

Герт Вілдерс, як і інші крайні праві європейські діячі, зосереджує свої політичні гасла на критиці імміграції і особливо гостро виступав проти ісламу.

Одним з перших гучних політичних виступів Вілдерса стала його промова 2010 року в Нью-Йорку біля меморіалу жертвам терористичних нападів 11 вересня у США, де він заявив про загрозу «насаджування» ісламу.

У виборчої кампанії 2023 року він говорив про потребу повністю закрити кордони, довести число іммігрантів до нуля, і зосередитися на добробуті насамперед нідерландців.