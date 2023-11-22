Віртуальний саміт G20: Шольц закликав Путіна вивести війська з України. Путін вперше вжив слово “війна”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну та вивести всі війська з України. Розмова пройшла у середу, 22 листопада, під час відеодзвінка "Групи двадцяти", в якому вперше з часу повномасштабного вторгнення брав участь Путін.

“Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну та вивести війська з території України, щоб ця війна нарешті закінчилася”, – цитує слова Шольца під час пресконференції у Берліні агенція France Presse.

Разом із Шольцом до журналістів вийшла також прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Вона “привітала пропозицію Путіна працювати над миром в Україні” та додала: “Ми не повинні забувати, що в Україні є агресор і атакована сторона”.

Своєю чергою Reuters цитує Путіна, який заявив на саміті G20, що “треба думати, як зупинити трагедію війни в Україні”.

Рішення Путіна ввести війська в Україну в лютому 2022 року спровокувало найбільш смертоносний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та найсерйозніше протистояння між Росією та Заходом з часів Холодної війни, нагадує Reuters.

“Воєнні дії – це завжди трагедія. І, звичайно, треба думати, як зупинити цю трагедію”, – сказав Путін. Він також заявив, що “до речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною”.

Путін вперше вживав слово “війна” замість кремлівського терміну “спеціальна військова операція”, зауважує Reuters.

Утім президент РФ продовжував повторювати пропагандистський наратив про те, що Україна ніби-то “переслідувала людей на сході країни”.

Віртуальний саміт G20 був скликаний з ініціативи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Президенти США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін не взяли участі.