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Віртуальний саміт G20: Шольц закликав Путіна вивести війська з України. Путін вперше вжив слово “війна”

  • Голос Америки
Путін вперше вживав слово “війна” замість кремлівського терміну “спеціальна військова операція”, під час віртуального саміту Групи 20. 22 листопада, 2023р. Mikhail Klimentyev, Sputnik via AP
Путін вперше вживав слово “війна” замість кремлівського терміну “спеціальна військова операція”, під час віртуального саміту Групи 20. 22 листопада, 2023р. Mikhail Klimentyev, Sputnik via AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну та вивести всі війська з України. Розмова пройшла у середу, 22 листопада, під час відеодзвінка "Групи двадцяти", в якому вперше з часу повномасштабного вторгнення брав участь Путін.

“Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну та вивести війська з території України, щоб ця війна нарешті закінчилася”, – цитує слова Шольца під час пресконференції у Берліні агенція France Presse.

Разом із Шольцом до журналістів вийшла також прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Вона “привітала пропозицію Путіна працювати над миром в Україні” та додала: “Ми не повинні забувати, що в Україні є агресор і атакована сторона”.

Своєю чергою Reuters цитує Путіна, який заявив на саміті G20, що “треба думати, як зупинити трагедію війни в Україні”.

Рішення Путіна ввести війська в Україну в лютому 2022 року спровокувало найбільш смертоносний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та найсерйозніше протистояння між Росією та Заходом з часів Холодної війни, нагадує Reuters.

“Воєнні дії – це завжди трагедія. І, звичайно, треба думати, як зупинити цю трагедію”, – сказав Путін. Він також заявив, що “до речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною”.

Путін вперше вживав слово “війна” замість кремлівського терміну “спеціальна військова операція”, зауважує Reuters.

Утім президент РФ продовжував повторювати пропагандистський наратив про те, що Україна ніби-то “переслідувала людей на сході країни”.

Віртуальний саміт G20 був скликаний з ініціативи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Президенти США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін не взяли участі.

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