Ллойд Остін: Іран роздмухує конфлікти, озброюючи Путіна і ХАМАС

Іран підтримує Кремль та ХАМАС, роздмухуючи війну Росії проти України і дестабілізуючи Близький Схід. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, на відкритті засідання "Рамштайн" в середу.

Він запевнив - США здатні надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

"Як Україна, так і Ізраїль борються з невблаганними ворогами, які хочуть їх знищити й ми бачимо, що Іран роздмухує конфлікти як в Газі, так і в Україні озброюючи ХАМАС та Путіна", - заявив Остін на засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в режимі онлайн.

В умовах міжнародної ізоляції, Путін вимушений звертатись до Ірану та КНДР за допомогою, а в Росії на найвищих рівнях приймають ХАМАС, організацію, яку уряд США вважає терористичною, каже Остін.

"Жахливо було бачити, що делегація ХАМАСу на чолі з одним із лідерів терористичної організації нахабно відвідала Москву 26 жовтня для зустрічей з російськими високопосадовцями", - заявив Остін.

Не помиляйтеся. Сполучені Штати цілком здатні продовжити нашу повну підтримку України, навіть в час, коли ми підтримуємо Ізраїль в їхню годину потреби

Підтримка Іраном Кремля та ХАМАСу шкодить Україні, стабільності на Близькому Сході та впливає на світовий порядок заснований на правилах, каже посадовець і запевняє - США підтримуватимуть Україну та Ізраїль.

"Не помиляйтеся. Сполучені Штати цілком здатні продовжити нашу повну підтримку України, навіть в час, коли ми підтримуємо Ізраїль в їхню годину потреби", - каже Остін.

Він наголосив на єдності союзників проти автократії.

"Наша єдність надсилає чітке повідомлення Путіну, що він не може протриматись довше, ніж ми, чи перемогти в вольовому змаганні", - додав він.

Під час засідання союзники обговорюють пріоритети оборони України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони. Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити поставки систем ППО і оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

Остін відзначив новий пакет допомоги, який США надали Україні, а також пакет допомоги Німеччини, який включає зокрема засоби для протиповітряної оборони та 155-мм снаряди

Напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не погодилась із повідомленнями про те, що США, буцімто, зменшили поставки для України артилерійських снарядів НАТО на 30% з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу.

"Так, я бачила цю історію. Я б заперечила це твердження. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми надалі будемо це робити з наближенням зими. Ми здатні це зробити. І також ми здатні підтримати Ізраїль у його потребах, щоб захиститися у війні з ХАМАСом", - сказала Сінгх відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша під час брифінгу для преси у вівторок.