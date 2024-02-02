"Ми молимося за вас і робитимемо все, аби переконати Конгрес, що треба виграти цю війну". Молитовний сніданок у Вашингтоні

Український тиждень у Вашингтоні завершується у п’ятницю Українським молитовним сніданком – подією, що об’єднала у молитві та спільних діях десятки українців та прихильників України у США.

Як кажуть організатори, метою було максимально мобілізувати підтримку України з боку консервативних американців у вирішальний час, коли в Конгресі вирішується доля пакета допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів.

Помолитися і запевнити у підтримці України у готелі "Гілтон" у Вашингтоні зібралися десятки американських політиків та релігійних діячів. Ключову роль серед них грали представники євангелістських громад, з якими говорили їхні одновірці з України, українські політики, представники української держави.

"Нашою метою було підвищити обізнаність про ті звірства, які чинить російська армія в Україні, та переслідування, яких зазнають українські віряни на окупованих територіях. Тому ми запросили омбудсмена Дмитра Лубінця, голову Державної служби у справах релігії Віктора Єленського, які розповідали на Глобальному релігійному форумі, що передував нашому Молитовному сніданку, про ті звірства, які росіяни вчиняють на окупованих територіях. Для нас це було найголовніше – ми хотіли, щоб про це більше дізналися і більше підтримували Україну", – сказав Сергій Рахуба, президент євангельської благодійної організації "Місія Євразія".

Одна з найстарших євангельських місій, яка почала працювати на пострадянських теренах понад 30 років тому, "Місія Євразія" з власного досвіду може засвідчити, що принесла в Україну ідеологія "русского міра".

Серед перших постраждалих від російської агресії взимку 2022 року був головний офіс місії на пострадянських теренах, розташований в Ірпені, що під Києвом.

І лише за декілька кілометрів від нього, у селі Розважів Іванківського району, російські військові розстріляли місцевого священика – отця Максима Козачину. За свідченнями очевидців, які збирає Український інститут національної пам’яті, вони витягнули священника з машини і розстріляли. Також у перші дні вторгнення на Київщині був вбитий інший священник – Ростислав Дударенко з Ясногородки, якого розстріляли разом з чотирма іншими односельцями.

"Я називав імена отців Максима Козачини, Ростислава Дударенка, які були вбиті, будучи вдягнуті в одяг священиків у лютому і березні 2022 року", – каже у розмові з Голосом Америки голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

Ці священники належали до Православної церкви України, але, за словами Єленського, переслідувань зазнають представники усіх релігійних громад, особливо євангелістських, яких у Росії називають "сектантами" і забороняють їхню діяльність.

Наприклад, церкву "Свідків Єгови" заборонено в Росії повністю, як і мусульманський рух "Хізб ут-Хахрір", які були поширені на сході України та в Криму. Їхні прихильники зазнають переслідувань уже майже 10 років, з початку російської війни в Україні у 2014 році, нагадує Єленський.

Їх розстріляли за те, що тодішня радянська влада назвала їх німецькими шпигунами. У 2022 році російська влада закрила цю церкву і видала їм документ, що вони також шпигуни, але вже американські

"Серед українців, які приїхали на Молитовний сніданок, є пастор Мелітопольської баптистської церкви Михайло Брицин, який був арештований, переслідуваний, і якому вдалося втекти з Мелітополя. То він навів цікавий приклад – його церква існує з 1910 року. У 1936-му році церкву закрили, служителів розстріляли, але залишився документ, у якому було написано, за що їх розстріляли, і за що закрили церкву. Їх розстріляли за те, що тодішня радянська влада назвала їх німецькими шпигунами. У 2022 році російська влада закрила цю церкву і видала їм документ, що вони також шпигуни, але вже американські", – розповідає Єленський.

Проте у Сполучених Штатах про цілеспрямований характер цих переслідувань релігійних діячів та вірних майже не знають, наголошує Карл Алгрен, колишній співробітник Конгресу та співорганізатор кампанії "Росія переслідує християн".

"Багато вірян в Америці про це дійсно не знають. Я з ними говорю щодня у моїй церкві, коли я запитую їх, чи ви знаєте про ті звірства, які відбуваються щодо українських жінок, чоловіків, дітей, – то вони не знають. Тож ми у проєкті "Свобода України" створили вебсайт, який так і називається "Росія катує християн", на якому повідомляємо, про ці злочини», – розповідає Алгерн.

На його переконання, потрібна широка інформаційна кампанія у США, яка б розповідала американським вірянам, що відбувається в Україні, що під час широкомасштабної агресії було знищено чи пошкоджено понад 630 українських церков. А десятки українських священнослужителів різних конфесій були заарештовані, депортовані, викрадені, вбиті.

На Форумі релігійної свободи, що відбувся цими днями у Вашингтоні, і під час Національного молитовного сніданку, що проводиться за участі президента США, йшлося про те, що єдиним способом, як зупинити ці злочини, є надати Україні зброю для звільнення її територій.

"Ці переслідування може зупинити тільки звільнення українських земель. Це звільнення може статися лише у військовий спосіб. Тому військова допомога Україні це, по суті справи, боротьба за релігійну свободу. І чим більше вірян у Сполучених Штатах це усвідомить, тим вищим буде рівень релігійної свободи у світі", – каже Віктор Єленський.

Колишній пастор і конгресмен-республіканець зі штату Мічиган Тім Волберг зауважує, що йому близькі ті цінності, за які воюють українці.

"Україна – це християнська держава, яка шанує традиційні сімейні цінності, тож не дивно, що Росія хоче їх зруйнувати, і ми не повинні цього допустити", – переконаний Волберг.

Конгресмен Волберг розповідає, що його подорожі в Україну, розмови з українцями, з українськими військовими переконали його в тому, що Україна може і повинна перемогти, і завданням Америки є зробити все необхідне для того, щоб це сталося.

Як каже законодавець, він переконаний, що рано чи пізно Україна отримає пакет допомоги, який допоможе їй перемогти, але сказати, коли це станеться, він не може.

"Через цю затримку буде більше непотрібних втрат життів, більше родин будуть розділені, витрати будуть більшими", – визнає конгресмен.

Учасники Молитовного сніданку наголошували, що підтримка України в Америці є міцною, але має бути ще сильнішою.

"Я хочу сказати українцям: ми вас підтримуємо, ми молимося за вас і будемо робити все, що в наших силах, аби переконати членів Конгресу та інших християн, що ми маємо виграти цю війну", – наголосив Карл Алгрен.