Росія готує викрадених українських дітей для своїх подальших воєн – слухання у Конгресі США

Троє молодих українців – ще неповнолітніх за американськими мірками – 31 січня свідчили у Конгресі США про тортури, які вони пережили, коли їх викрала Росія, та про свій шлях додому за допомогою фундації Save Ukraine. Ще один 20-річний хлопець розповів американцям про свій жахливий досвід через відеозапис. Ще сотні тисяч дітей та дорослих залишаються в Росії, будучи незаконно переміщеними туди росіянами під час війни.
І члени української делегації, і представники Конгресу США наголосили під час слухань Гельсінської комісії, що Росія викрадає українських дітей для їх подальшої підготовки і використання у своїх подальших війнах.
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Українських дітей у Росії програмують стати учасниками підлої, небезпечної та незаконно війни у майбутньому вже від імені РосіїШейла Джексон Лі
“Росіяни намагаються стерти ідентичність українських дітей, яких вони викрали та виховують їх як нове покоління російської армії. Ви можете бути певні: через 10 років Росія використає цих українських дітей у своїй новій агресії проти іншої країни”, – заявив під час слухань український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Цю ж тезу озвучила і конгресменка від штату Техас Шейла Джексон Лі.
Вона відзначила злочинну небезпеку того, що українських дітей у Росії програмують стати учасниками “підлої, небезпечної та незаконної” війни у майбутньому вже від імені Росії.
Дітям у Росії “промивають мізки” для знищення української ідентичності – президентка ПА ОБСЄ
Конгресменка Джексон Лі також навела приклади, коли росіяни вводять в оману викрадених дітей: кажуть, що їхні батьки в Україні відмовилися від них і не чекають їхнього повернення.
На це відреагувала президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума, також присутня на слуханнях:
“Маючи особистий досвід прийомної матері, я знаю, яке це важке відчуття бути відкинутими власними батьками. І як важко відновити довіру до світу у такої дитини та загалом повернути їй здатність до повноцінного щасливого життя”.
Піа Каума додала, що українські діти перебувають навіть у російському таборі поблизу кордонів її власної країни – Фінляндії. Там, каже Каума, їм “промивають мізки” для знищення української ідентичності.
“Останнє, що ви хотіли б бачити як батьки – це щоб ваша дитина від вас відмовлялася або не визнавала вас, будучи “перепрограмованою”, – додала Джексон Лі.
Конгресменка закликала надати Україні необхідне фінансування для того, що кваліфіковані фахівці допомогли дітям, котрі пережили російську окупацію або полон, повернутися до мирного життя.
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Росіяни навчають українських дітей ненавидіти не тільки Україну, але й увесь світМикола Кулеба
Росіяни навчають українських дітей ненавидіти не тільки Україну, але й увесь світ, – наголосив засновник благодійного фонду Save Ukraine, колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба.
Дмитро Лубінець також додав, що Росія не тільки не надає інформацію Україні для встановлення точної кількості вивезених громадян, але й активно протидії їх поверненню – міняє персональні дані та місце перебування, дезінформує тощо.
“Якщо ми щодня повертатимемо по одній викраденій дитині, то нам знадобиться 55 років. Ми не маємо цього часу. Ми повинні здійснити це зараз”, – сказав Лубінець. Він також повідомив про нову ініціативу зі створення міжнародної коаліції країн для повернення викрадених українських дітей та дорослих додому.
Наразі люди, які стали цивільними заручниками Росії ще починаючи з вторгення 2014 року, піддаються психологічному, фізичному та сексуальному насильству, нагадав Лубінець у Конгресі.
Злочини Росії обговорять у Нюрнберзі, в історичній судовій кімнаті № 600
Конгресмен США Джо Вілсон порівняв викрадення українських дітей росіянами із діями Гітлера, з ініціативи котрого під час Другої світової війни викрадали дітей з окупованих територій європейських країн.
Немає більш символічної зали суду для обговорення воєнних злочинів еліти РосіїДжо Вілсон
“Росіяни відповідатимуть за злочини, які чинять в Україні. За три тижні Гельсінська комісія США проводитиме слухання у залі № 600 в Нюрнберзі, у тому самому приміщенні, де тривали процеси над воєнними злочинцями у ‘40-х роках. Немає більш символічної зали суду для обговорення воєнних злочинів еліти Росії і воєнного злочинця Путіна”, – сказав Вілсон.
Конгресмен також висловив обурення через примусову русифікацію українських дітей у російських таборах чи школах, а також через безпідставне утримання цивільних дорослих у в'язницях Росії або на примусових роботах.
Посолка України у США Оксана Маркарова виступила із закликом про міжнародну допомогу, необхідну для повернення до України десятків тисяч незаконно вивезених дітей:
Це добре організована робота російської державної системи, за яку несуть як Путін, так і ті, хто виконують ці злочинні наказиОксана Маркарова
“Це наш обов’язок як дорослих, як християн, як людей, повернути їх. Злочини Росії проти українських дітей з часу незаконної окупації Криму в 2014 році не є чимось випадковим. Це добре організована робота російської державної системи, за яку несуть як Путін, так і ті, хто виконують ці злочинні накази”.
Аргументи Росії про “гуманітарну мету депортації” українців посолка назвала “відвертою брехнею”, а дії Росії загалом – геноцидом українського народу.
Дипломатка висловила сподівання, що історії українських дітей, визволених із Росії, торкнуться сердець американців і разом вдасться зробити все можливе, щоб повернути всіх викрадених дітей додому.
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