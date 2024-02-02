Фотодокази російської війни проти віри і духовності показали у Вашингтоні

Хрести на підлозі посеред уламків цегли та “поранені” обстрілами ікони – так виглядають майже пів тисячі українських храмів після російських атак.

Понівечені Росією церкви, монастирі, мечеті й синагоги демонструють, наскільки цинічним є її вторгнення в Україну, наголосили у Вашингтоні під час відкриття виставки “Зруйновані храми України”. Виставка відбувається в рамках Українського тижня у Вашингтоні, коли українські активісти та неурядові організації проводять низку подій та зустрічей у столиці США, щоб привернути увагу до російської війни в Україні.

Кого насправді Росія вважає своїм ворогом та проти чого воює в Україні

Людям, які досі вважають, що Росія прагне захищати “традиційні цінності” і духовність, варто переглянути цю фотовиставку

Для такої виставки українські музейники зібрали фотосвідчення про те, що насправді головним ворогом для Росії є свобода загалом і зокрема релігійна свобода.

“Людям, які досі вважають, що Росія прагне захищати “традиційні цінності” і духовність, варто переглянути цю фотовиставку”, – наголосив голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

Росія понищила понад 500 церков, монастирів, мечетей, синагог й інших сакральних споруд в Україні та вбила десятки священнослужителів.

Постраждали практично усі конфесії, а чи не найбільше дісталося саме православним церквам московського патріархату.

Росіяни воюють з церквами. Тому що у церкві люди ясно розуміють, де добро, а де зло

“Більшість церков, які зруйновані Росією – це храми УПЦ, так званої дружньої до них церкви. І вони зруйновані. Їх не зупиняло те, що там люди, які не хотіли з ними сваритися”, – зауважив старший єпископ Українських Християнських Церков “Нове покоління” Андрій Тищенко.

“Чому вони воюють з церквами? – ставить питання пастор. – Тому що у церкві люди ясно розуміють, де добро, а де зло. І усі правдиві вірники насправді одразу засудили агресію РФ проти України".

"Росіяни воюють проти віри і вірян – це об'єктивна реальність", – так описав висновок від представлених на виставці фотодоказів один із організаторів Українського тижня у Вашингтоні Віталій Орлов, засновник молитовного руху "Заступники України".

Жоден із 300 єпископів Росії не виступив проти війни

Натомість жоден із 300 єпископів московського патріархату Росії не виступив проти війни, тоді як нищаться церкви у тому числі їхньої юрисдикції, – наголосив під час відкриття виставки владика Борис Ґудзяк, архиєпископ та митрополит Філадельфійський.

Руйнування церков показує, наскільки цинічним і диявольським є це вторгення, ця війна

Він також додав, що Росія посягнула на святе для практичного кожного мешканця громад, церкви яких були зруйновані:

“Церква – це є місце, де сім'ї, люди, громада переживають найбільш зворушливі, найбільш сердечні, найбільш інтимні моменти: хрещення, похорон, вінчання, якісь свята, моління за те, що болить, те, що ми потребуємо.

Руйнування тих церков показує, наскільки цинічним, безоглядним, наскільки диявольським є це вторгнення, ця війна, ця агресія проти України, благословлена, на жаль, московським патріархом Кирилом, благословлена цілою тою церквою”.

Війна проти духовних цінностей, а не на їхній захист - зруйновані храми спростовують наративи пропаганди

Російська пропаганда досі активно переконує, що влада Росії захищає духовні цінності, але своїми діями вона давно самостійно довела протилежне, констатує голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський:

“Насправді Росія ні в що не ставить людське життя, Росія є чемпіоном у світі за абортами, Росія є чемпіоном світу з алкоголізму, із суїцидів у п'яному вигляді, з кримінальних злочинів, кількості покинутих дітей. Вона є трохи не останньою у списку країн світу за індексом благодійності, тобто люди не жертвують”.

Він також озвучив причину, чому, на його погляд, росіяни руйнують храми, вбивають священників, бомбардують єврейські кладовища і мусульманські мечеті:

“Вони не зупиняються ні перед чим, тому що свобода взагалі і релігійна свобода – це їхній головний ворог”.

"Доброго ранку" - повідомлення російського попа українському священнику під час ракетного обстрілу

Російські церковники освячують ракети, які летять на мирні українські міста

Денис Сеник, заступник посла України в США звернув увагу присутніх на вражаючий і промовистий факт:

“Російські церковники освячують російську зброю, яка їде в Україну, ракети, які летять на мирні українські міста, танки, які їдуть по наших територіях, багато прикладів було, коли священники російської церкви в Україні відмовлялися відспівувати українських героїв, які загинули у війні, захищаючи свою батьківщину. Тому ця виставка сьогодні нам чітко нагадує про ті злочини, які несе в собі російська агресія, яка має цілковиту підтримку своєї російської церкви і насправді я хочу сказати, що святого там узагалі нічого немає”.

Дипломат навів також особистий приклад з першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України:

“Мій брат – православний священник. У перший же день війни він отримав повідомлення від російського попа. 24 лютого, коли російські війська вже зайшли в Україну, російські ракети уже бомбили наші міста, російський піп написав моєму брату: “Доброго ранку”. І завершив речення “смайликом”. Це все, що потрібно знати про справжні наміри Росії”.

"Людям поза Україною легко відкласти війну у "бібліотеку абстрактності"

Щоб зібрати світлини поранених церков для такої виставки було задіяно одразу кілька партнерських ініціатив, зокрема храми відвідала група музейників у рамках ініціативи зі збереження української релігійної та культурної спадщини. Групу ентузіастів очолює генеральний директор Національного музею Революції Гідності, координатор Штабу порятунку спадщини (HERI) Ігор Пошивайло, розповіла радниця посольства України у США Катерина Смаглій.

“Для нас, українських дипломатів, надзвичайно важлива така візуалізація тут, у Вашингтоні, на Капітолійському пагорбі, тому що можна озвучувати цифри постійно, говорити про кількість вбитих, але достатньо один раз побачити для того, щоб зрозуміти, що насправді несе на українську землю російський так званий “мір”, який Кремль сьогодні настирливо нав'язує нам на наших землях”, – пояснює Катерина Смаглій.

Чому так важливо показати ці кадри американцям та який вплив може здійснити ця виставка у США розповів і владика Борис Ґудзяк:

“Дуже просто людям поза Україною, які чують 10 років про війну, два роки про повномасштабне вторгнення, про це знищення, про щоденні ракети, відкласти це в бібліотеку абстрактності.

Ну, є велика війна, вона змінила ціну на нашу нафту, вплинула на дипломатію, на політику глобально, тобто є щось таке велике, А коли ми бачимо, що дім Божий, конкретний, прекрасний історичний, де можливо я вінчався або хтось хрестився, є так знівечений, ми починаємо розуміти глибину цього лиха, цього лукавства.

І зараз у Вашингтоні, коли приймається саме в цьому місті рішення щодо підтримки України – економічної, гуманітарної і захисної підтримки – дуже важливо що ця виставка тут відбувається”.

Як зберегти віру

Борис Ґудзяк відповів і на питання, як не втратити віру у час, коли вже два роки від війни помирають діти і молоді військові, безупинно руйнуються церкви і житлові будинки:

У п'ятницю 2 лютого святкуємо Стрітення Господнє – це свято саме про зустріч: Бог іде до людини. Не “до царської палати”, як ми співали в українській коляді, а туди, де є холодно, де є вигнання, де є кровопролиття, де є вбивство дітей вифлеємських.

Бог з нами є саме тут.

І я хочу заохотити всіх глядачів і слухачів: знайдіть хвильку спокою, засвітіть свічку, підіть в храм і ви відчуєте, що ви є люблений Богом, що Бог любить тих, які є в біді в особливий спосіб. Бо він до них приходить, він з ними зустрічається у Різдві, у Стрітенні, взагалі у нашому житті".

Автори фотовиставки запевняють - зруйновані храми “будуть відроджені у славі і силі”.