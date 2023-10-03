Китайський нафтовиробник, індійський експортер діамантів, тютюнові корпорації – НАЗК поповнило список "міжнародних спонсорів війни"

Колишній президент Дональд Трамп постав у понеділок перед судом штату Нью-Йорк, де суддя розглядає справу, яка може призвести до ліквідації його значних ділових інтересів у цьому штаті та заборони Трампу та двом його дорослим синам будь-коли знову вести там бізнес.

Справу, яка тривала на попередніх слуханнях з січня, порушила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летіція Джеймс. Трамп та його сини, Дональд-молодший та Ерік, The Trump Organization (Організація Трампа — це група з близько 500 бізнес-структур, єдиним або головним власником яких є Дональд Трамп, – ред.) та кількох інших осіб звинувачують у численних злочинах за шістьма «підставами для позову» (підставою для позову є сукупність фактів, достатніх для виправдання позову, – ред.).

До них належать фальсифікація ділових записів, змова з метою фальсифікації ділових записів, видача неправдивих фінансових звітів, змова з метою фальсифікації неправдивих фінансових звітів, страхове шахрайство та змова з метою вчинення страхового шахрайства. Серед іншого, Джеймс стверджує, що обвинувачені неодноразово надавали неправдиві та оманливі фінансові відомості своїм фінансовим контрагентам, у тому числі банкам, у яких вони хотіли отримати позики.

Судовий процес розпочався лише через кілька днів після того, як суддя Артур Енгорон виніс спрощене судове рішення для штату (спрощене судове рішення є рішенням, ухваленим судом для однієї сторони та проти іншої сторони в спрощеному порядку, тобто без повного судового розгляду, – ред.) щодо важливого елементу справи. У рішенні Енгорон встановив, що штат настільки чітко продемонстрував, що Трамп і його співвідповідачі вчиняли «неодноразове та постійне шахрайство», розкриваючи фінансову інформацію, що від нього не вимагалося обстоювати цей елемент своєї справи під час судового розгляду.

У результаті спрощеного судового рішення Енгорон наказав анулювати всі бізнес-сертифікати штату Нью-Йорк, подані Трампом і його співвідповідачами, і постановив, що пов’язані корпорації будуть передані до конкурсного провадження (це засіб правового захисту, що дає можливість кредиторам отримати непогашені суми, якщо компанія не виконує свої платежі за позикою, – ред.).

Це означає, що управління великими активами Трампа в Нью-Йорку, включаючи Трамп-тауер, Уолл-стріт, 40, а також багатьма іншими об’єктами та підприємствами буде поза повсякденним контролем колишнього президента.

Трамп заявляє про невинуватість

Трамп оголосив про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. При цьому, він звинувачує генеральну прокурорку, яка є темношкірою, у расизмі, а її рішення висунути йому звинувачення називає політично мотивованим. Трамп також звинуватив і суддю Енгорона, кого він звинувачує у «переслідуванні».

У своїй публікації в соціальній мережі Truth у неділю колишній президент написав: «Я йду до суду завтра вранці, щоб боротися за своє ім’я та репутацію проти корумпованої та расистської генеральної прокурорки Летиції Джеймс, яка проводила передвиборчу кампанію з обіцянкою «притягнути Трампа», і суддю, що ненавидить Трампа, який є несправедливим, безглуздим і злісним у намаганні переслідувати мене».

Трамп заявив, що застереження, включені в документи, які він надав кредиторам, означають, що його не можна звинуватити в будь-якій неправдивій інформації, включеній у них. Він також сказав, що оскільки всі кредити, які він отримав у результаті неправдивих повідомлень, були повернуті вчасно, шкоди не було завдано. Суддя неодноразово відхиляв ці позови як такі, що не мають юридичних підстав.

Трамп і його сини використовували соціальні мережі, щоб стверджувати, що їхні оцінки вартості різних активів були більш точними, ніж ті, яким довіряє суд. У неділю, також на Truth Social, Трамп написав: «Енгорон старанно працює над тим, щоб спотворити дані про мене та мої активи, значно більше, ніж показано в моїх фінансових звітах, із повним «застереженням» (У застереженнях аудитора йдеться про те, що він не зміг скласти точний аудиторський звіт про фінанси компанії, – ред.).

Розпуск бізнесу

Спрощене рішення Енгорона щодо питання шахрайства ґрунтувалося на розбіжності в оцінках вартості активів, які Трамп і його співвідповідачі надавали їм, залежно від мети звітування про них.

Наприклад, держава стверджувала, що, подаючи заявку на кредит, Трамп завищував вартість своїх активів, щоб отримати кращі умови позики. В одному прикладі, наведеному суддею, Трамп представив позикодавцю документи, в яких зазначено, що площа квартири, якою він володіє в Trump Tower, становить 30 000 квадратних футів, хоча насправді вона була трохи менш як 11 000. Це спотворення призвело до того, що оцінка вартості майна була завищена на суму «між 114-207 мільйонами доларів», як показують судові протоколи.

Як інший приклад суд навів заяву Трампа у фінансовій звітності за 2014 рік про те, що поле для гольфу, яким він володіє в окрузі Вестчестер у Нью-Йорку, коштує 261 мільйон доларів, попри три нещодавні професійні оцінки, які встановили, що воно коштує не більше 30 мільйонів доларів.

Висновок про те, що Трамп і його співвідповідачі винні в постійному шахрайстві, викликає рідко застосовуваний елемент закону штату, який дозволяє повністю ліквідувати всі нью-йоркські підприємства, що належать Трампу та його співвідповідачам.

Інші покарання, які вимагала Джеймс під час судового розгляду, включали б вилучення близько 250 мільйонів доларів прибутку, який, як вона стверджує, було отримано шляхом шахрайства, і заборону будь-кому з обвинувачених працювати на посадах посадовців чи директорів компаній у Нью-Йорку.

Незвичайні покарання

Селія Бігонесс, директорка Центру права підприємництва Блассберга-Райса Корнельської юридичної школи, сказала Голосу Америки, що їй відомо лише про чотири інші випадки в історії Нью-Йорка (деякі з них датуються кінцем 1800-х років), у яких було винесено судовий наказ про ліквідацію бізнесу.

За її словами, це покарання зарезервовано на «випадки постійного заподіяння шкоди суспільству через шахрайство чи незаконність, тобто не за одноразові обставини, а за постійну шкоду».

Бігонесс сказала, що згідно з розпорядженням Енгорона, усі нью-йоркські підприємства Трампа будуть передані до конкурсного провадження, тобто вони будуть під повним контролем призначеного судом експерта, якому буде доручено продати їх тому, хто запропонує найвищу ціну.

За словами Бігонесс, Трамп неминуче оскаржить це рішення, а це означає, що продаж може не відбутися.

«Однак тим часом цілком зрозуміло, що одержувач матиме повний контроль над цими активами, — сказала Бігонесс. – І будь-які доходи — поточні доходи — які отримані від цих активів, будуть утримуватися керівником конкурсу, а не потраплять до кишень Дональда Трампа».

Нападки на Енгорона

Дорогою до зали суду в понеділок Трамп зробив паузу, щоб поговорити з репортерами, які чекали на нього, і продовжив свої атаки на суддю та генеральну прокурорку.

«Це корумповані люди», — сказав Трамп. Він також назвав Енгорона «суддею-ізгоєм», а Джеймс — «жахливою, жахливою» генеральною прокуроркою.

Це стратегія, яку колишній президент використовував під час попередніх виступів у суді, і вона досі спантеличує юристів.

Нью-йоркський адвокат Даня Перрі, яка представляє інтереси колишнього радника Трампа Організації Майкла Коена, свідка у справі, сказала Голосу Америки, що ніколи б не радила жодному з її клієнтів поводитися таким чином.

«Я не знаю, чому він вважає, що це виграшна стратегія, — сказала вона. – Але він уже втратив (прихильність, – ред) цього судді, тому я не знаю, що ще гіршого для нього може статися в цій залі суду».