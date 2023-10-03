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- Голос Америки
Китайський нафтовиробник, індійський експортер діамантів, тютюнові корпорації – НАЗК поповнило список "міжнародних спонсорів війни"
Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) внесло три найбільші китайські нафтогазові компанії до переліку міжнародних спонсорів війни.
Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC).
За повідомленням НАЗК, компанії продовжують реалізовувати спільні проєкти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою податків. А від початку повномасштабного вторгнення Росії до України компанії лише продовжували активно нарощувати співпрацю з РФ.
Спонсори війни - компанії з Китаю, США, Греції та інших країн
Цього місяця до списку внесено також двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI, що продовжують роботу на російському ринку. Туди ж потрапила індійська (одна з найбільших у світі) компанія з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports, турецька компанія з виробництва та експорту скла Sisecam Group, а також дві потужні тютюнові компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International.
Найбільше компаній у списку "міжнародних спонсорів війни" - з Китаю (12), 7 із них - з США, 5 із Греції, 4 з Франції, 3 з Німеччини, по 2 з Італії, Індії, Великої Британії, а також австрійська, бельгійська, бермудська, естонська, швейцарська, турецька компанія і бізнес з ОАЕ.
Конфіскація пива Кремлем
Попри вихід із російського ринку значної кількості світових брендів, у Росії продовжують працювати низка міжнародних виробників.
Нині компанія Carlsberg CARLb.CO заявила, що розірвала ліцензійні угоди в Росії після рішення Москви на початку цього року взяти під контроль пивоварні та указом президента РФ націоналізувати компанію "Балтика".
Корпорація Carlsberg назвала дії Росії "незаконним поглинанням бізнесу", а також звернулася до суду через фактичну конфіскацію активів компанії Кремлем.
Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а в 2022 році після вторгнення Росії в Україну описав вартість свого підрозділу "Балтика" у 1,39 мільярда доларів.
Тим часом Burger King повідомив, що залишається відкритим у звичайному режимі в Росії, попри те, що власник бренду пообіцяв покинути країну у березні 2022 року, повідомляє Guardian.
Стівен Тіан, член групи дослідників Єльського університету, які відстежують дії компаній у відповідь на війну Росії проти України, заявив ВВС, що "продовжуючи вести бізнес у Росії через 18 місяців після вторгнення Путіна в Україну, вони підтримують режим Путіна".
Натомість найбільший конкурент Burger King – McDonald's – залишив РФ, наголошує ВВС.
Серед співвласників франшизи Burger King у Росії – українська інвестиційна компанія ICU Group, що володіє 35% акцій. ICU Group повідомила BBC, що не контролює спільне підприємство чи операції в Росії та інших країнах, на які поширюється угода про франшизу. Компанія також заявила, що перебуває "на завершальному етапі виходу" з франчайзингової угоди на умовах, погоджених з покупцем. Компанія додала, що не отримувала жодних дивідендів від франшизи з початку війни.
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Трампа можуть позбавити можливості займатися бізнесом в штаті Нью-Йорк
Колишній президент Дональд Трамп постав у понеділок перед судом штату Нью-Йорк, де суддя розглядає справу, яка може призвести до ліквідації його значних ділових інтересів у цьому штаті та заборони Трампу та двом його дорослим синам будь-коли знову вести там бізнес.
Справу, яка тривала на попередніх слуханнях з січня, порушила генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летіція Джеймс. Трамп та його сини, Дональд-молодший та Ерік, The Trump Organization (Організація Трампа — це група з близько 500 бізнес-структур, єдиним або головним власником яких є Дональд Трамп, – ред.) та кількох інших осіб звинувачують у численних злочинах за шістьма «підставами для позову» (підставою для позову є сукупність фактів, достатніх для виправдання позову, – ред.).
До них належать фальсифікація ділових записів, змова з метою фальсифікації ділових записів, видача неправдивих фінансових звітів, змова з метою фальсифікації неправдивих фінансових звітів, страхове шахрайство та змова з метою вчинення страхового шахрайства. Серед іншого, Джеймс стверджує, що обвинувачені неодноразово надавали неправдиві та оманливі фінансові відомості своїм фінансовим контрагентам, у тому числі банкам, у яких вони хотіли отримати позики.
Судовий процес розпочався лише через кілька днів після того, як суддя Артур Енгорон виніс спрощене судове рішення для штату (спрощене судове рішення є рішенням, ухваленим судом для однієї сторони та проти іншої сторони в спрощеному порядку, тобто без повного судового розгляду, – ред.) щодо важливого елементу справи. У рішенні Енгорон встановив, що штат настільки чітко продемонстрував, що Трамп і його співвідповідачі вчиняли «неодноразове та постійне шахрайство», розкриваючи фінансову інформацію, що від нього не вимагалося обстоювати цей елемент своєї справи під час судового розгляду.
У результаті спрощеного судового рішення Енгорон наказав анулювати всі бізнес-сертифікати штату Нью-Йорк, подані Трампом і його співвідповідачами, і постановив, що пов’язані корпорації будуть передані до конкурсного провадження (це засіб правового захисту, що дає можливість кредиторам отримати непогашені суми, якщо компанія не виконує свої платежі за позикою, – ред.).
Це означає, що управління великими активами Трампа в Нью-Йорку, включаючи Трамп-тауер, Уолл-стріт, 40, а також багатьма іншими об’єктами та підприємствами буде поза повсякденним контролем колишнього президента.
Трамп заявляє про невинуватість
Трамп оголосив про свою невинуватість за всіма звинуваченнями. При цьому, він звинувачує генеральну прокурорку, яка є темношкірою, у расизмі, а її рішення висунути йому звинувачення називає політично мотивованим. Трамп також звинуватив і суддю Енгорона, кого він звинувачує у «переслідуванні».
У своїй публікації в соціальній мережі Truth у неділю колишній президент написав: «Я йду до суду завтра вранці, щоб боротися за своє ім’я та репутацію проти корумпованої та расистської генеральної прокурорки Летиції Джеймс, яка проводила передвиборчу кампанію з обіцянкою «притягнути Трампа», і суддю, що ненавидить Трампа, який є несправедливим, безглуздим і злісним у намаганні переслідувати мене».
Трамп заявив, що застереження, включені в документи, які він надав кредиторам, означають, що його не можна звинуватити в будь-якій неправдивій інформації, включеній у них. Він також сказав, що оскільки всі кредити, які він отримав у результаті неправдивих повідомлень, були повернуті вчасно, шкоди не було завдано. Суддя неодноразово відхиляв ці позови як такі, що не мають юридичних підстав.
Трамп і його сини використовували соціальні мережі, щоб стверджувати, що їхні оцінки вартості різних активів були більш точними, ніж ті, яким довіряє суд. У неділю, також на Truth Social, Трамп написав: «Енгорон старанно працює над тим, щоб спотворити дані про мене та мої активи, значно більше, ніж показано в моїх фінансових звітах, із повним «застереженням» (У застереженнях аудитора йдеться про те, що він не зміг скласти точний аудиторський звіт про фінанси компанії, – ред.).
Розпуск бізнесу
Спрощене рішення Енгорона щодо питання шахрайства ґрунтувалося на розбіжності в оцінках вартості активів, які Трамп і його співвідповідачі надавали їм, залежно від мети звітування про них.
Наприклад, держава стверджувала, що, подаючи заявку на кредит, Трамп завищував вартість своїх активів, щоб отримати кращі умови позики. В одному прикладі, наведеному суддею, Трамп представив позикодавцю документи, в яких зазначено, що площа квартири, якою він володіє в Trump Tower, становить 30 000 квадратних футів, хоча насправді вона була трохи менш як 11 000. Це спотворення призвело до того, що оцінка вартості майна була завищена на суму «між 114-207 мільйонами доларів», як показують судові протоколи.
Як інший приклад суд навів заяву Трампа у фінансовій звітності за 2014 рік про те, що поле для гольфу, яким він володіє в окрузі Вестчестер у Нью-Йорку, коштує 261 мільйон доларів, попри три нещодавні професійні оцінки, які встановили, що воно коштує не більше 30 мільйонів доларів.
Висновок про те, що Трамп і його співвідповідачі винні в постійному шахрайстві, викликає рідко застосовуваний елемент закону штату, який дозволяє повністю ліквідувати всі нью-йоркські підприємства, що належать Трампу та його співвідповідачам.
Інші покарання, які вимагала Джеймс під час судового розгляду, включали б вилучення близько 250 мільйонів доларів прибутку, який, як вона стверджує, було отримано шляхом шахрайства, і заборону будь-кому з обвинувачених працювати на посадах посадовців чи директорів компаній у Нью-Йорку.
Незвичайні покарання
Селія Бігонесс, директорка Центру права підприємництва Блассберга-Райса Корнельської юридичної школи, сказала Голосу Америки, що їй відомо лише про чотири інші випадки в історії Нью-Йорка (деякі з них датуються кінцем 1800-х років), у яких було винесено судовий наказ про ліквідацію бізнесу.
За її словами, це покарання зарезервовано на «випадки постійного заподіяння шкоди суспільству через шахрайство чи незаконність, тобто не за одноразові обставини, а за постійну шкоду».
Бігонесс сказала, що згідно з розпорядженням Енгорона, усі нью-йоркські підприємства Трампа будуть передані до конкурсного провадження, тобто вони будуть під повним контролем призначеного судом експерта, якому буде доручено продати їх тому, хто запропонує найвищу ціну.
За словами Бігонесс, Трамп неминуче оскаржить це рішення, а це означає, що продаж може не відбутися.
«Однак тим часом цілком зрозуміло, що одержувач матиме повний контроль над цими активами, — сказала Бігонесс. – І будь-які доходи — поточні доходи — які отримані від цих активів, будуть утримуватися керівником конкурсу, а не потраплять до кишень Дональда Трампа».
Нападки на Енгорона
Дорогою до зали суду в понеділок Трамп зробив паузу, щоб поговорити з репортерами, які чекали на нього, і продовжив свої атаки на суддю та генеральну прокурорку.
«Це корумповані люди», — сказав Трамп. Він також назвав Енгорона «суддею-ізгоєм», а Джеймс — «жахливою, жахливою» генеральною прокуроркою.
Це стратегія, яку колишній президент використовував під час попередніх виступів у суді, і вона досі спантеличує юристів.
Нью-йоркський адвокат Даня Перрі, яка представляє інтереси колишнього радника Трампа Організації Майкла Коена, свідка у справі, сказала Голосу Америки, що ніколи б не радила жодному з її клієнтів поводитися таким чином.
«Я не знаю, чому він вважає, що це виграшна стратегія, — сказала вона. – Але він уже втратив (прихильність, – ред) цього судді, тому я не знаю, що ще гіршого для нього може статися в цій залі суду».
- Голос Америки
Міжнародний фонд підтримає журналістів в Україні, а головний офіс Голосу Америки відзначать як "історичне місце для журналістики"
Міжнародне товариство професійних журналістів (The Society of Professional Journalists) оголосило про створення фонду для підтримки українських журналістів, які створюють репортажі під час російського вторгнення.
SPJ нагадує, що російські війська, які вторглися в Україну, обстрілювали журналістів із безпілотників та снайперського вогню, за їх інформацією 66 українських журналістів загинули.
А російська таємна поліція прибула в нещодавно окуповані регіони України зі списками журналістів, яких потрібно заарештувати. 22 журналістів були викрадені. Більшість досі утримуються на окупованих територіях. Вторгнення також змусило закрити 233 видання: деякі через обстріли, інші телевізійні приміщення та редакції були захоплені, включно з усім обладнанням, необхідним для репортажів.
З огляду на це новостворений фонд допоможе придбати нове обладнання для журналістів, щоб надати змогу відновити роботу (у червні до Києва вже прибуло перше обладнання від міжнародного журналістського товариства на суму понад 15 000 доларів США). А також буде надано екстрені виплати журналістам, чиї квартири були зруйновані під час недавніх ракетних атак Росії.
"Ключовою частиною місії SPJ є вдосконалення та захист журналістики та заохочення середовища, у якому журналістика може практикуватися вільно. Це досить складно в зоні бойових дій, але вдвічі складніше, коли журналісти стають мішенями лише за те, що виконують свою роботу", – сказала президентка SPJ Foundation Гаґіт Лімор.
Кошти буде розподілено за сприяння Національної спілки журналістів України, пожертви будуть звільнені від сплати податків, тож 100% допомоги надійде безпосередньо місцевим журналістам.
Зробити внески на потреби фонду можна на сайті SPJ.
Крім того, з ініціативи Товариства професійних журналістів штаб-квартиру Голосу Америки поблизу Капітолію у Вашингтоні буде названо "історичним місцем для журналістики". 17 жовтня з цієї нагоди відбудеться офіційна церемонія у рамках програми SPJ Historic Sites.
Ця програма вшановує людей і місця, які відіграли важливу роль в історії американської журналістики.
"Протягом 80 років Голос Америки є джерелом надійної та чесної журналістики. З самого початку в 1942 році, попри те, що це була державна установа США, через звичаї, статути та закони редакційна незалежність журналістів Голосу Америки не порушувалася", – написав Ден Кубіске, співголова SPJ International Community.
З виходом в етер у 1942 році Голос Америки мав кредо: "Сьогодні й щодня відтепер ми будемо з Америки говорити з вами про війну. Новини можуть бути хорошими чи поганими для нас, але ми завжди говоримо вам правду".
Врятовані з України коти знайшли дім у Вашингтоні. Відео
Американська волонтерка привозить із України котів, яких врятували із розбомблених українських міст. Деяких тварин залишили, евакуюючись у безпечні місця, їхні родини. Тепер у Сполучених Штатах їм шукають нові люблячі сімʼї.
- Голос Америки
Сунак запевнив G7 і НАТО у незмінній підтримці України
Прем'єр-міністр Ріші Сунак запевнив лідерів країн G7 і НАТО, що Велика Британія готова підтримувати Україну військовою, гуманітарною та економічною допомогою "стільки, скільки буде потрібно".
Сунак "окреслив триваючу військову, гуманітарну та економічну допомогу Сполученого Королівства Україні та підкреслив, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", йдеться у заяві Даунінг-стріт.
Раніше Голос Америки повідомляв про телефонну розмову президента США Джо Байдена із лідерами ЄС, НАТО, Японії, Канади, Італії, Німеччини, Франції, Британії, Польщі та Румунії задля координації продовження підтримки України.
Як розповів після розмови польський президент Анджей Дуда, Байден "запевнив нас, що підтримка допомоги, наданої Україні, продовжується, особливо військової допомоги".
Нагадаємо, після прийняття закону про тимчасове фінансування уряду США, який не містить нової допомоги Україні, Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України, і запевнив, що переважна кількість республіканців і демократів у Палаті представників і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.
У статті використано матеріали Reuters
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