Міністр оборони Великої Британії закликав Європу "активізуватись" та надати Україні більше фінансування

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що Європа повинна "активізуватися" та надати Україні більше фінансування.

"Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів і угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", - цитує інтерв'ю з головою міноборони на каналі BBC видання The Guardian.

"Тепер ... не тільки Америка, але й Європа має активізуватися і зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна може продовжувати захищати себе", - додав Ґрант Шаппс.

Ґрант Шаппс у своєму дописі в мережі Х також зазначив, що Велика Британія до рекордного рівня збільшила підтримку України, протидіючі водночас хуситам.

"Менш ніж за 24 години Сполучене Королівство вжило заходів проти хуситів і збільшило підтримку України до рекордного рівня. Таким чином ми розвіяли надії таких тиранів, як Путін, які наївно вірили, що ми можемо відволіктися на численні кризи. Велика Британія може і діятиме там, де нам потрібно", - написав Шаппс.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у своїй промові про оборону Великої Британії та її союзників у Lancaster House 15 січня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна перебуває "у новій епосі" та повинна бути "готовою стримувати ворогів".

Шаппс наголосив, що 2024 рік повинен стати "точкою перелому" у вирішенні майбутнього британської оборони, в той час, як світові конфлікти "ймовірно, зростатимуть".

Як раніше повідомляв Голос Америки, 12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідав до Києва, і британський уряд з цієї нагоди оголосив збільшення військової допомоги для підтримки української боротьби проти російської агресії.

Вартість британської допомоги Україні в новому фінансовому році (з квітня 2024 до квітня 2025 р.) становитиме 2,5 мільярда фунтів ($3,19 млрд), що на £200 млн більше у порівнянні з минулим фінансовим роком.

Ріші Сунак також підписав довготерміновий британсько-український договір щодо безпеки. Згідно з тим договором Велика Британія офіційно зобов’язується і в майбутньому надавати «швидку і сталу» допомогу для оборони України у разі агресії.