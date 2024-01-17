Світ перебуває на початку нової ери – Джейк Салліван назвав “головний виклик нашого часу”

Сьогодні світ перебуває на початку нової ери, а великі держави жорстко конкурують щодо того, який тип світу вони прагнуть побудувати. Таку заяву під час інтерв'ю у Давосі зробив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Цей вік є періодом руйнівних змін.

“Цей вік є періодом руйнівних змін, – каже Салліван. – Є деякий позитив, оскільки країни знаходять нові шляхи використання технологій, розвивають та поглиблюють зв’язки одна з одною. Але негативно, що небезпечні гравці випробовують межі нашої міжнародної системи”.

Головний виклик

Головним викликом нашого часу Салліван назвав саме стратегічну конкуренцію країн в епоху їхньої взаємозалежності: "Небезпечні гравці випробовують межі нашої міжнародної системи, що постійно розвивається".

Також він наголосив на важливості союзів і спільних дій, зокрема, у підтримці України : “Протягом двох років, за підтримки коаліції з понад 50 партнерів на чолі зі Сполученими Штатами, народ України залишався непохитним проти супротивника, економіка якого в десять разів більша, населення втричі більше, а військо колись вважалося лідером чи другою найсильнішою армією світу”.

Посадовець зауважив, що США “перед лицем відкритої агресії” не закриваються, а навпаки, готові дати глобальну відсіч загрозам.

"Під керівництвом президента Байдена ми збираємо глобальну відповідь, щоб дати відсіч. Ми ведемо інтенсивну та проактивну дипломатію, щоб керувати нашими найважливішими відносинами.

Ми інвестуємо в джерела нашої власної національної сили та сили наших союзників і партнерів. Ми не відмовляємось від міжнародної економічної системи, а адаптуємо її до викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня. І ми активно змагаємось за формування майбутнього міжнародної системи", - зазначив Салліван.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс також заявив, що країна перебуває "у новій епосі" та повинна бути "готовою стримувати ворогів".

У своїй промові Шаппс заявив, що 2024 рік повинен стати "точкою перелому" у вирішенні майбутнього британської оборони, в той час, як світові конфлікти "ймовірно, зростатимуть".

Також, на думку Шаппса, світ перебуває у “довоєнному”, а не “повоєнному” стані, а відтак Велика Британія збільшила витрати на оборону до найвищого рівня з часів Холодної війни.

Російське вторгнення зміцнило український суверенітет і рішучість НАТО

Російське вторгнення в Україну зміцнило український суверенітет і рішучість НАТО, каже Салліван, які президент Росії Путін прагнув послабити.

Салліван відзначив, що українці завдали значних витрат російській армії, “знищивши основні можливості, створені десятиліттями”, а також провели економічні реформи, зміцнили власну оборонно-промислову базу та прискорили інтеграцію із Заходом.

Народ України загартований для боротьби, яка чекає їх попереду. І США та наші партнери продовжуватимуть підтримувати їх.

“Народ України загартований для боротьби, яка чекає їх попереду. І Сполучені Штати та наші партнери продовжуватимуть підтримувати їх”, – пообіцяв посадовець.

США, каже він, розширюють підготовку українських військових та працюють над тим, щоб забезпечити двопартійну підтримку необхідного для України постачання зброї.

“Ми нарощуємо нашу власну оборонно-промислову базу, водночас відмовляючи Росії в доступі до критично важливих ресурсів, які їй потрібні для того ж”, – каже Салліван.

Радник із нацбезпеки США пообіцяв підтримувати дипломатичні зусилля України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру, який захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України.