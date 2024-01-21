Велика Британія вперше випробувала лазерну зброю - міноборони

Велика Британія вперше випробувала лазерну зброю, повідомів міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс у мережі Х.

«Військові вчені Великої Британії вперше збили безпілотники за допомогою лазера, щоб прорізає цілі зі швидкістю світла. Його можна буде встановити на військові кораблі майбутнього, і він стане життєво важливою британською зброєю, оскільки військова загроза від безпілотників зростає», - написав міністр.

Він додав, що DragonFire — це лише одна з потенційно революційних можливостей, у які інвестує Велик Британія, щоб отримати перевагу над ворогами.

Зброя DragonFire настільки точна, що в може лучити в монету в 1 фунт з відстані кілометра, пише BBC з посиланням на Міністерство оборони.

В Міноборони випробування на Гебридському полігоні в Шотландії назвали важливим кроком» у введенні технології в експлуатацію. Міністр оборони Грант Шаппс заявив, що ця технологія може зменшити «залежність від дорогих боєприпасів, а також знизити ризик побічних збитків».

Міністерство оборони каже, що і армія, і Королівський флот розглядають можливість використання цієї технології як частину своїх майбутніх можливостей ППО.

Використання системи DragonFire протягом 10 секунд коштує стільки, скільки використання звичайного обігрівача протягом години, повідомляють в міноброни. Вартість експлуатації DragonFire зазвичай становить менше 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Зброя розробляється Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) разом з деякими партнерами в галузі за дорученням Міністерства оборони. Система озброєння DragonFire є результатом спільних інвестицій Міністерства оборони та виробників зброї у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у своїй промові про оборону Великої Британії та її союзників у Lancaster House 15 січня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна перебуває "у новій епосі" та повинна бути "готовою стримувати ворогів".

Шаппс наголосив, що 2024 рік повинен стати "точкою перелому" у вирішенні майбутнього британської оборони, в той час, як світові конфлікти "ймовірно, зростатимуть".