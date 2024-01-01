Молитва за українців, мрії про сусідні землі та погрози війною для США - послання лідерів різних країн на Новий рік 

Світ зустрів 2024 рік різними посланнями - місцями святковими, десь обнадійливими, а часом і загрозливими.

Голос Америки зібрав тези лідерів різних країн світу, якими вони вітали свій народ із Новим роком.

Президент США Джо Байден озвучив свої новорічні вітання під час інтерв’ю телеведучому розважальних шоу Раяну Сікресту. Байден наголосив на збільшенні робочих місць в країні та побажав “кожному здорового, щасливого та безпечного Нового року”.

“Ми перебуваємо в кращому становищі, ніж будь-яка інша країна світу, щоб бути лідерами … Ми повертаємося, вже час”, - сказав Байден.

“Я почуваюсь добре, американський народ підіймається. Вони пережили важкі часи пандемії, але тепер ми повертаємось”, – додав президент Байден.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в останній день 2023 року заявив про важливість американського лідерства у світі:

“У рік серйозних випробувань світ сподівався, що Сполучені Штати будуть лідером, і саме це ми зробили. Це також був рік, коли наші друзі та партнери вжили важливих – часом навіть безпрецедентних – кроків, щоб розділити з нами відповідальність лідерства”, - написав Ентоні Блінкен у мережі Х (раніше Twitter).

Президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні зазначив, що Україна стала сильнішою в подоланні труднощів і за 20 хвилин промови 14 разів згадав слово “війна”. Він закликав українців зробити у новому році “сміливий вибір” і жити за правилом “або працюєш, або воюєш”.

“Я бажаю кожному, хто ще вагається, наступного року зробити сміливий вибір – захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе: ми вдома”, - сказав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився у соцмережах відео із новорічним привітанням від українських солдатів та попередив, що 2024 рік не буде легким для України.

“Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!”, - написав Головнокомандувач Збройних Сил України.

Президент Росії Путін, як звертають увагу оглядачі, у новорічну ніч виступав один, без військових на задньому плані, а його виступ тривав всього 4 хвилини. Путін коротко згадав про війну, натомість наголосив на єдності та спільній рішучості.

За кілька місяців у Росії заплановані вибори президента. Як пише видання The New York Times, промова президента РФ “була спрямована на те, щоб надіслати обнадійливий сигнал нормальності російському народу”. Путін жодного разу не згадав Україну, Захід чи про втрати російських військ на війні.

Промова Путіна “кардинально відрізняється від новорічної промови, яку російський лідер виголосив рік тому”, пише NYT, цього року президент РФ сигналізує “про повернення до звичайного життя”.

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь, виступаючи по телебаченню з новорічною промовою, заявив, що возз’єднання Китаю з Тайванем є неминучим.

“Возз’єднання батьківщини є історичною неминучістю”, — так, за даними видання Reuters, сказав Сі Цзіньпінь. Видання зауважує, що в офіційному англійському перекладі його промови, яку оприлюднило інформаційне агентство Сіньхуа, використано іншу фразу: “Китай, безсумнівно, возз’єднається”.

Лідер Китаю також заявив, що у 2024 році його країна закріпить і посилить позитивну тенденцію свого економічного відновлення, а також підтримає довгостроковий економічний розвиток за допомогою глибших реформ.

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини Тайваню з Китаєм мають вирішуватися волею народу, а мир має ґрунтуватися на “гідності”.

“Народ Тайваню хоче миру, але ми хочемо миру з гідністю”, заявила вона.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на Новий рік звернувся до військового командування країни із закликом мобілізувати найпотужніші засоби для знищення США і Південної Кореї, якщо вони оберуть військову конфронтацію, повідомили в понеділок державні ЗМІ.

Кім Чен Ин сказав, що небезпека збройного протистояння на Корейському півострові швидко стає реальністю через ворожі маневри ворогів, у тому числі від США, які вимагають від країни “загострити заповітний меч”, аби захистити себе.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічній промові закликав громадян своєї країни не втрачати впевненості в майбутньому в час, коли світ переживає численні кризи.

“Стільки страждань; стільки крові. Наш світ став неспокійнішим і суворішим. Це змінюється з невимовною швидкістю”, – сказав канцлер. Журналісти видання АР пишуть, що Шольц мав на увазі війни Росії проти України та Ізраїлю проти Хамасу.

“В результаті ми теж маємо змінитися”, — сказав канцлер Німеччини. - “Це хвилює багатьох із нас. У декого це також викликає невдоволення. Я беру це близько до серця. Але я також знаю: ми в Німеччині це переживемо”.

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні святкування Нового року у телевізійному зверненні сказав, що 2024 рік стане для Франції “роком нашої французької гордості”.

У Парижі цього року мають відбутися літні Олімпійські ігри. Цього ж року країна сподівається відновити собор Паризької Богоматері після руйнівної пожежі.

Папа Римський Франциск під час недільної молитви побажав усім “мирного завершення року” і попросив молитися, за українців та інші народи, що перебувають у війнах.

Після проказування молитви “Ангел Господній” глава Римсько-католицької церкви закликав “не припиняти молитися за народи, які страждають від війни”, згадавши першим “мученицький український народ”.

“Не переставаймо молитися за народи, які страждають від воєн: за мученицький український народ, за палестинський та ізраїльський народи, за народ Судану і за численні інші”, – зазначив понтифік.