Що їдять американці на Новий рік?

Фредерік Опі виріс на північному сході Сполучених Штатів, але кожного Нового року його родина частується стравою півдня – квасоля з рисом. "Ми називаємо це Hoppin’ John (стрибаючий Джон - англ.). Було прийнято це їсти і я виріс у долині річки Гудзон в Нью-Йорку", — каже Опі, професор історії в Університеті Бебсона в Велслі, штат Массачусетс. "Я не провів дитинство на Півдні, але обоє моїх дідусів і бабусь там зростали, і цю традицію вони принесли з собою". Традиції святкування Нового року зосереджені навколо їжі, яка, як вважається, приносить удачу. Для багатьох на півдні США це означає квасолю та рис, зелень, а іноді й кукурудзяний хліб, яскраво-жовтий колір якого символізує золото.

Деякі вчені вважають, що ці страви прийшли від поневолених темношкірих людей і поширилися серед усіх жителів Півдня. "Рис і квасоля символізують процвітання в оселі в новому році, — каже Опі. — У багатьох громадах рис означає процвітання, не лише з точки зору грошей, але й дітей. Багато з нас походять із сільськогосподарського суспільства, тому мати багато дітей є ознакою процвітання, але також... зеленина символізує долари". Деякі американці перейняли європейську традицію, згідно з якою опівночі потрібно з’їсти 12 виноградин – по одній на кожен місяць року. "Треба з’їсти їх усіх протягом першої хвилини нового року. Отже, сенс в тому, щоб дуже швидко накопичити удачу", — каже Меган Еліас, директор програм вивчення харчових продуктів Бостонського університету. "Це достатньо важко зробити, а я намагалась. Але це весело, правда? Отже, усе це покликане зробити вас щасливими, змусити вас відчути, що відбувається щось особливе".

Американці по-різному святкують Новий рік. Наприклад, є певні страви, пов’язані з китайським чи азійським Новим роком. "Кругле, як вважається, символізує щастя, тому - пельмені. Цитрусові вважаються популярністю. Довга локшина для довгого життя, отже локшина lo mein. Є рисові коржі, солодкі рисові кульки, - все, що кругле, є символічним, – каже Емі Бентлі, історик їжі з Нью-Йоркського університету. – Також є перський і єврейський Новий рік, і вони йдуть в різні дні, відповідно до різних календарів. І у кожного є свої фірмові новорічні страви". За словами Бентлі, такі традиції, як новорічна їжа, мають важливі соціальні, культурні, історичні та релігійні переваги. "Вони служать корисній меті, щоб об’єднати нас як культуру, допомогти нам зрозуміти, звідки ми прийшли, — каже Бентлі. — Сімейні події, соціальні заходи, свята - ці зустрічі дуже важливі для підтримки суспільних зв’язків, родинних зв’язків, щоб відпочити від буденності".