Піснями та чутливими зверненнями вітають Україну з Новим Роком світові знаменитості та політики

Амбасадори глобальної ініціативи з підтримки України United24 привітали Україну з прийдешнім роком виконавши всесвітньовідому щедрівку "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Слова з відомої композиції зачитали американські, канадські та британські актори Марк Гемілл, Лів Шрайбер, Кетрін Винник, Марк Стронг, історик Тімоті Снайдер та шеф-кухар Хосе Андрес.



Ци знаменитості відомі своїми діями з допомоги Україні. Так, Лів Шрайбер, зірка фільму “Люди Ікс”, в грудні організував акцію, щоб нагадати про українських дітей. Тоді одна з найвідоміших будівель Нью-Йорка “Емпайр-Стейт-Білдінг” засвітилася кольорами українського прапора. Шрайбер у 2022 році став співзасновником благодійної організації BlueCheck Ukraine. В інтерв’ю Голосу Америки американський актор та режисер розповів, що організація була створена з «головною ідеєю, що люди, найкраще пристосовані для допомоги українцям, це самі українці».

Цього року в США відзначили Хосе Андреса серед героїв гуманітарної допомоги, за його роботу в Україні

“Після неспровокованого вторгнення Росії в Україну в 2022 році World Central Kitchen створила Chefs for Ukraine, яка приготувала понад 176 мільйонів страв для переміщених осіб в Україні та біженців, які покинули країну”, – йдеться у статті державного порталу США.

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим Роком українських колег у соцмережі X (колишній Twitter).

"Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, на якому військовий оркестр Сполученого Королівства виконує аранжування на композицію "Покладись на мене", написану американським виконавцем Вільямом Візерсом у 1972 році.

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккелсен побажав Україні миру у 2024 році.

"Попри безжалісні повітряні атаки Росії місцеві мешканці у метро Києва співають колядку в останній день року. Пишаюсь бути тут тимчасовим громадянином. Щасливого Нового Року. Хай 2024 принесе Україні мир" - написав посол на своїй сторінці в мережі X та додав відео із київської підземки.