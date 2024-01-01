Найзворушливіші відео 2023 року Голосу Америки: Історії доброти та людські історії війни

Зворушливі, часом душевні й сумні, але завжди чесні та інформативні – відеосюжети від Української служби Голосу Америки щодня упродовж року інформують українців з усього світу про актуальні події, досягнення і втрати, новини й переживання.

Підбиваючи підсумки 2023 року, згадуємо відеоісторії, які надихали нас, викликали емоції у наших глядачів, і, зрештою, писали історію ще одного складного року життя українців.

Історія Вероніки з Вугледара

Вероніка Кулікова – дівчинка з Вугледара. На початку квітня 2022 уся її родина загинула у підвалі багатоповерхівки, де вони ховалися від обстрілів.

9-річну Вероніку доправили до Львова у важкому стані.

Під час складного лікування та реабілітації вона стала улюбленицею медсестер. Історію Вероніки розповів Омелян Ощудляк.

"Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном українського сироти

Від нього відмовлялись принаймні тричі в житті.

Український підліток-сирота Олексій з початку повномасштабного вторгнення був переселений в Польщу.

Його інтернат в Мелітополі розбомбили ще в перші дні війни, місто досі окуповане росіянами. Коли хлопцеві мало виповнитись 18, він бачив перед собою єдиний вихід у доросле життя - йти на війну. Хоча дуже боявся, пам’ятав вибухи за вікном автобуса під час евакуації із зони війни.

Коли потрібно було робити вибір, до Олексія подзвонила сім’я зі США і запропонувала його усиновити. Неймовірна людська доля зі щасливим закінченням - у сюжеті Ірини Матвійчук та В'ячеслава Філюшкіна.

Історії українських жінок в лавах ЗСУ, які вже рік працюють на перемогу

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України 2022-ого, тисячі українських жінок вступили до лав ЗСУ.

Мирослава Гонгадзе зустрілась із двома жінками, у минулому журналістками, які добровільно записались до збройних сил і вже рік працюють на перемогу.

У США відпочили діти з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті

У США відпочили діти з України, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Їх на 3 тижні прийняли у своїх домівках родини американців, переважно, українських емігрантів, що мешкають у штаті Пенсильванія.

Діти змогли побачити Америку, поспілкуватися з однолітками зі США і відволіктися від пережитих трагедій, розповідають Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик.

“Ми віримо у свою країну і майбутнє своїх дітей”. Історія багатодітної родини зі Львова, яка залишилась без даху над головою після російської атаки

Омелян Ощудляк і Юрій Данкевич розповідають глядачам Голосу Америки історії, які одночасно і болять, і зцілюють.

“Після другого вибуху, було зрозуміло, що от вона – смерть, вона дихає нам в потилицю. І один з хлопчиків почав кричати: головне – вижити, головне – вижити”.

“Те, що ми лишаємось тут – самі собі доказуємо, що ми віримо в свою країну і майбутнє своїх дітей”. Подивіться історію багатодітної родини, яка залишилась без даху над головою після російської атаки на Львів.

Український підліток назбирав у США $3 тис. для допомоги Харкову

Український підліток у США Володимир Гота втілив мрію в життя - допоміг Харкову отримати бетонні укриття поблизу зупинок громадського транспорту, де люди можуть ховатися під час російських ракетних ударів.

Хлопець не лише назбирав гроші для зведення однієї такої споруди, а й познайомив харківську владу з ізраїльськими виробниками для їх подальшої співпраці із захисту українців.

Історію хлопця та про його благодійний проект розповідають Ярина Матвійчук та Олексій Осика.

Історія сім'ї пенсіонерів Мартинових, які вибралися з окупованого Маріуполя

Сім'я пенсіонерів Мартинових - одні із тих, кому пощастило вибратися торік із Маріуполя. Зараз вони оселилися в Лос-Анджелесі й розповіли Христині Шевченко про те, що їм довелося пережити в заблокованому місті.

Історія про жах і силу людського духу.

"Столиця звіздарів". На Львівщині відродили унікальне ремесло – звіздарство

На Львівщині переселенці з Надсяння часів Другої світової війни відродили унікальне ремесло – звіздарство. Унікальна історія від Омеляна Ощудляка.

Що таке "Адаптивний одяг" та як волонтери допомагають шити його для поранених

Йдеться про вид одягу, про який мало знає пересічний споживач. Однак з великою кількістю поранених в Україні виникла потреба саме у такому одязі. Оскільки масового промислового виробництва не існує, прогалину взялися заповнити волонтери. Як власник брендового одягу прийшов на допомогу пораненим, та чому жінки, яких називають феями, шиють спідню білизну з яскраво-веселої тканини, розповіла Леся Бакалець.

Українка у США, яка створює ялинкові прикраси й збирає кошти для допомоги України

Ірина Шаменко зі штату Меріленд показала, як створює зимові декорації та скільки коштів для української армії вдалось їй зібрати таким чином. Деталі - в сюжеті Іванни Підборської та В'ячеслава Філюшкіна.

Монахиня – військова психологиня

П’ять років у Збройних Силах України, два рази на межі життя і смерті, посвята у монаший чин, допомога на Майдані, психологічна допомога військовим та родинам загиблих. Це шлях героїні цієї історії.

Колись вона носила військову форму, а тепер, отримавши освіту психологині, в одязі черниці допомагає військовим долати психологічні травми, адже краще за інших їх розуміє. З сестрою Анисією у Львові зустрілись Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.

"Як вони виють ночами за своїми дітьми, той крик страшніший за крики від катувань"

До звільнення українських цивільних, чимало з яких - жінки, у США закликають колишні бранки - бойова медикиня Анна Олсен і волонтерка Людмила Гусейнова. Сюжет від Тетяни Ворожко і Олексія Осики.

Як подружня пара індійця та українки зближує два народи

Він — індієць. А вона — українка. Він очолював Асоціацію Україно-індійської дружби. А вона практикувала гінді та вивчала індійські танці. Зараз Джасбір та Еліна — подружжя, яке не марнує жодної нагоди, аби зблизити українців та індійців.

У Нью-Делі з ними познайомилася Тетяна Ворожко.

Кохання і війна: історія Юлії та Сергія

"Давай одружимося" - ці слова почув військовий Сергій Костюченко від своєї дівчини Юлії після складного поранення у бойовій операції.

Українські лікарі усе частіше стають свідками на таких весільних церемоніях: у палаті, без фотографій і шампанського, але зі щирими почуттями. Історію подружжя, яке разом долає складний період реабілітації й допомагає робити це іншим, розповідає Омелян Ощудляк.

Церемонія прощання з воїнами у Львові

“У цей момент прощається немовби увесь Львів. Площа Ринок завмирає на кілька хвилин в тиші, і міський сурмач, який традиційно виконує мелодію міста на ратуші, спускається до героя на площу і виконує його останню мелодію”. Подивіться, як у Львові вшановують загиблих воїнів.

Люди, які стоять навколішки біля труни, оркестр, салютна команда, нові військові меморіали і навіть телефонний номер, який можна зберегти на два роки - так в Україні вшановують пам’ять своїх захисників-військових.

У Львові вже понад рік проводять особливу церемонію, коли з воїном прощається не лише родина та побратими, а й усе місто. Розповідають Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.

Волонтери зі США подарували книги Стодулецькій бібліотеці на Вінниччині

Більше сотні нових книг волонтери зі США подарували маленькій бібліотеці в селі на Вінниччині, яка з першого дня війни стала місцевим осередком допомоги для ЗСУ.

За останні роки фонд бібліотеки практично не поповнювався новими виданнями, тож посилку з книгами в селі зустрічали як свято.

Подробиці в сюжеті від Голосу Америки: Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський.

Як живуть сім’ї з дітьми у прифронтових районах України

У селі Приморське на Запоріжжі, що приблизно за 15 кілометрів від фронту, залишається щонайменше десяток родин з дітьми. Попри постійні обстріли, вони не хочуть покидати свої домівки. Репортаж від Єви Миронової та Олександра Олійника.

Не пропускайте щоденні 30-хвилинні інформаційні програми Голосу Америки про події у світі, життя в Америці та американсько-українські відносини – Брифінг о 18:00 за Києвом та Час-Time о 22:00 за Києвом, з понеділка по п'ятницю.

Підписуйтесь на сторінки Голосу Америки у соцмережах: у YouTube, Інстаграмі, Фейсбуці і Телеграмі.

Дивіться також: