“Найсмачніші” відео 2023 року від Голосу Америки: українська кухня завойовує США та світ

Українські страви, а також напої не тільки славлять Україну у світі, але й з часу вторгнення Росії допомагають активістам збирати кошти на підтримку України.

Підбиваючи підсумки 2023 року, згадуємо відеоісторії Української служби Голосу Америки, у тому числі ділимося й підбіркою “смачних” відео року.

Від Лос-Анджелеса до Токіо українська кухня впевнено завойовує прихильників по всьому світу.

Знання української кухні також допомагає швидко знайти роботу тим, хто рятується від війни в інших країнах. Українські страви стали незмінним атрибутом благодійних ініціатив на користь України та зокрема ЗСУ.

У Лос-Анджелесі з'явився перший ресторан української кухні "Mom, Please"

Заклад під назвою “Mom, please” (Мамо, будь ласка) відкрила сім'я підприємців з Маріуполя, які перебрались у Каліфорнію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Заклад уже став центром зустрічей української громади.

Що там готують і звідки взялась назва закладу, розповідали Христина та Богдан Шевченки.

Як сестри Дерун відкрили українське кафе у Вашингтоні

Їхня справа життя в Америці, але родина в Україні. Сестри Дерун – Анастасія та Віра – відкрили у Вашингтоні українське кафе за кілька тижнів до повномасштабної війни. У перші місяці до закладу вишуковувались черги з охочих підтримати український бізнес та пожертвувати кошти для України.

Про те, як сестри побудували в Америці бізнес по-українськи та як підтримують рідних у ЗСУ, розповіли Марія Ульяновська, Дмитро Мельник і Дмитро Савчук.

Кримські татари відкрили ресторан навпроти російського посольства у Польщі

“Тут – наш вільний Крим”: про історію подружжя Ернеста та Ельміри, їхній шлях Ташкент-Крим-Київ-Варшава, та їхні мрії знову повернутися додому, на рідний півострів, розповідає Леся Бакалець.

У Колорадо відкрили перший український ресторан

У Денвері, Колорадо відкрили перший український ресторан із меню традиційної кухні в сучасному стилі "Молотов", названий на честь зброї революціонерів. Власник – Богдан Поритко, американець українського походження, якого навчила готувати і "бути українцем" бабуся.

Світлана Пристинська і Володимир Петрунів розповіли про коктейль "Писанка", тушковану качку і борщ з вишнею.

“Смачного” — перший український ресторан у японському Токіо

Токіо вважають однією з найвідоміших гастрономічних столиць світу. Та лише торік у японській столиці з’явився перший ресторан української кухні – "Смачного".

Працюють у ньому українські переселенки, а власниця закладу – японська художниця і акторка. Вона майже нічого не знала про українську кухню до початку великого російського вторгнення.

Чому вона вирішила відкрити саме український ресторан, і що у ньому подають, дізнавалася Юлія Ярмоленко.

Кав’ярня біля Капітолія, що пригощає американських політиків борщем

За кілька блоків від будівлі Конгресу США розташоване кафе, обвішане українськими прапорами, куди сенатори та конгресмени часто заходять на... борщ!

Власники закладу, який готує нині зокрема й американським законодавцям – не українці. Хто керує кав’ярнею та як урядовцям смакує борщ? Дивіться в інтерв’ю Іванни Підборської.

Кав’ярня за 20 км від фронту: як подружжя відкрило власну справу

Вони втратили будинок та ледь не втратили єдиного сина. Подружжя Воронкових живе на Донбасі лише за 20 км від лінії зіткнення. У травні цього року російська ракета влучила у їхній будинок. З будинку встигли врятувати 14-літнього сина Воронкових, але сам будинок згорів.

Попри втрату майна подружжя не склало руки та не втекло з містечка, а натомість відкрили власну справу, натхненні візитом на Закарпаття - кав'ярню-кондитерську.

Як працює новий бізнес за кілька десятків кілометрів від фронту розповіли Анна Костюченко та Павєл Суходольський.

Найбільше донатів можуть зібрати страви української кухні, – шеф-кухарка Анна Волошина

Допомогти Україні завдяки українським рецептам вже понад рік намагається шеф-кухарка із Сан-Франциско Анна Волошина. Вона організовує благодійні вечірки української кухні та популяризує страви своєї батьківщини.

А рецепти Анни публікували New York Times, Washington Post, San Francisco Chronicle та BBC.

Якими саме стравами Анна годує американців та як надихає їх допомагати Україні дізнавалась Христина Шевченко.

Українські шеф-кухарі Євген Клопотенко та Діма Марценюк провели благодійну вечерю у Вашингтоні

Відомі українські шеф-кухарі Євген Клопотенко та Діма Марценюк влаштували благодійну вечерю в американській столиці. Подія відбулась в ресторані “Рута” - першому українському ресторані Вашингтона.

Квитки коштували 200 доларів. До заходу долучилось 35 людей. Отримані організатори передали громадській організації "Інститут культури України” на закупівлю продуктів для української армії та для людей на деокупованих територіях.

Більше - у репортажі від Катерини Лісунової, В'ячеслава Філюшкіна, Костянтина Голубчика.

Забезпечити українок робочими місцями: нова пекарня в Каліфорнії

У Кремнієвій долині створили пекарню, аби забезпечити українок робочими місцями: переселенки з України випікають вироби для каліфорнійських ресторанів. Деталі в сюжеті Христини Шевченко.

Український хліб у Кремнієвій долині

Популяризувати українську випічку у Кремнієвій долині взялася емігрантка з України Галина Галавурта. Вона виготовляє булочки, пиріжки й торти. Як сприймають українську кухню у США, які пиріжки найбільше до смаку американцям розповіла Христина Шевченко.

Українське вино проти війни. Як американка популяризує українське вино та збирає тисячі доларів на допомогу Україні

Українське вино як спосіб боротьби з російською агресію? Чом би й ні - вирішила американка Ґейл Коріган. Бізнесвумен, яка спеціалізується на вині, Гейл влаштовує дегустації українського вина у різних американських штатах, а заразом інформує про російську війну в Україні, знищені винарні, і збирає кошти на допомогу українським виноробам. На одній з дегустацій у штаті Род-Айленд побували Ірина Соломко та Павло Терехов.

Американська столиця ж має свою знамениту історію з борщем. Washington Post нагадує, що коли Йосип Сталін помер у 1953 році, місцевий ресторан відсвяткував цю подію безкоштовною тарілкою борщу.



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