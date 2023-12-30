2023-й рік у відео від Голосу Америки: "Чотирилапі історії"

На тлі війни, коли йшлося про життя людей, українці зворушили світ тим, що намагалися рятувати і тих, кого вони приручили, тих, за кого були відповідальні.

Евакуація домашніх улюбленців, тварин з розбомблених зоопарків, або зі знищених ферм, перевезення тварин в інші частини України, Європи, а то і за океан, знаходження для них нових домівок за сотні та тисячі кілометрів від зруйнованого дому та вбитих господарів.

І таким історіям знайшлося місце у відеопрограмах Української служби Голосу Америки.

Підбиваючи підсумки 2023-го року, згадуємо відеоісторії, які надихали нас, викликали емоції у наших глядачів, і, зрештою, писали історію ще одного складного року нашого життя.

У цій підбірці ділимося "чотирилапими історіями" року.

Усі вони – про людяність до тварин на фоні жорстокої і агресивної війни Росії проти України.

Як волонтери рятують чотирилапих від війни в Україні – історія песика Баррі

Історія про пса Баррі розказана "ним самим", тобто голосом Дмитра Колчинського.

Баррі 14 років і він сліпий. Його знайшли у дуже важкому стані, доправили до притулку у Миколаєві, який згодом був розбомблений росіянами. З часом Баррі перевезли – до Угорщини, потім – до Німеччини, де він знайшов і новий дім і нову родину.

Історія від Христини Шевченко про кудлатого Баррі та інших тварин розповідає, як німецькі та українські волонтери ризикували життям, щоб врятувати їх у найнебезпечніших зонах і доправити їх за кордон, де їм можуть дати прихисток.

Врятовані з України коти знайшли дім у Вашингтоні



Американська волонтерка привозить з України котів, яких врятували з розбомблених українських міст. Деяких тварин залишили, евакуюючись у безпечні місця, їхні родини. Тепер у Сполучених Штатах їм шукають нові люблячі сімʼї.

Як українські тварини отримали шанс на втілення американської мрії — бачили Марія Ульяновська та Олексій Осика.

“Вони пережили атаки й ракетами, й безпілотниками” – як евакуюють диких тварин з деокупованих територій чи зон бойових дій

Леви, тигри та ведмеді – з початку повномасштабного вторгнення Познанський зоопарк у співпраці з Українським центром порятунку диких тварин евакуював понад 200 хижаків.

Найчастіше їх знаходять на деокупованих територіях чи в зоні бойових дій. Це або нелегальні розплідники, або приватні обійстя, які разом із тваринами залишили власники.

Як це відбувається, де знаходять тварин та як шукають їм домівку – дивіться у відео від Лесі Бакалець.

Волонтери організації Worldwide Vets допомагають херсонським собакам

“Тому що тваринам тут дуже потрібна допомога”, – волонтери міжнародної організації Worldwide Vets допомагають херсонським собакам, які постраждали від потопу, спричиненого руйнацією Каховської ГЕС.

Марія Моісеєва та Іван Антипенко розповідають про російські обстріли притулків для тварин, про те, як люди морально не витримують війни та знущання окупантів, у тому числі над собаками, але продовжують волонтерити задля порятунку тварин.

10 тисяч тварин з початку вторгнення врятували харківські волонтери

Активісти громадської організації "Порятунок тварин. Харків" працюють не лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині.

Волонтери виїжджають щодня майже на лінію зіткнення, аби вивезти з небезпеки собак, кішок та інших домашніх тварин. За роботою волонтерів на Донбасі спостерігали Анна Костюченко та Павєл Суходольський.

«Голокост» тварин: через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло більше 10 млн тварин

За підрахунками зооактивістів, через повномасштабне вторгнення Росії в Україні загинуло більше 10 млн. тварин. Через військові дії та підрив Каховського водосховища 80 видів опинилися на межі зникнення.

Практично одразу з початком вторгнення український режисер Станіслав Капралов почав знімати документальний фільм "У пошуках Ніки" про порятунок тварин. Те, що він побачив на Київщині, Харківщині, Херсонщині режисер називає “голокостом тварин”.

З режисером зустрілися Ірина Соломко та Павло Терехов.

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