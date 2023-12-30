Британська розвідка: Росія втрачає по 300 військових на день на війні в Україні. У 2023-му втрати зросли

На війні проти України протягом 2023-го року Росія втрачала в середньому по 300 військових на добу убитими та пораненими, підрахувала військова розвідка Великої Британії.

Британські експерти вважають, що зростання російських втрат у порівнянні з минулим роком, «майже напевно відображає деградацію російських сил і її перехід до нижчої якості та великої масової армії після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року».

За оцінками британських військових аналітиків, Росії знадобиться п'ять-десять років, щоб відновити якість свого війська.



«Якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025-го року Росія за три роки війни матиме понад пів мільйона вбитих і поранених», – прогнозують британські експерти у своєму твіті.

Вони додають, що за майже 10 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив близько 70 000 військових.

Військові та розвідувальні служби США також раніше заявляли, що втрати Росії в Україні відкинули її військо на п’ять-десять років назад.

Як повідомляв Голос Америки, дані розвідки США, які потрапили до ЗМІ на початку цього місяця, показали, що з початку війни в Україні було вбито або поранено 315 000 російських військових.

Президент Росії Путін нещодавно заявив, що у 2023 році Москва добровільно набрала до армії 486 000 осіб, і що наступного року зусилля з нарощування армії прискоряться.

Згідно з даними, які частково були надані Голосу Америки, понад 13 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено після того, як Москва почала жовтневий наступ уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка на сході України.

Про масштабні втрати російських військ на війні в Україні свідчить відео з-під Авдіївки, яке нещодавно оприлюднило міжнародне видання The Associated Press.

На кадрах видно велику кількість тіл – близько 150 солдатів, більшість із яких у російській формі, вони лежать на землі, де загинули біля села Степове на північ від Авдіївки. Автори AP називають ці кадри "апокаліптичною картиною".

У листопаді у статті для журналу The Economist головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний визнав, що помилився, коли вважав, що через надмірні втрати Кремль буде змушений відступити від своїх цілей в Україні.