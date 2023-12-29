Росія несе "величезні" втрати в Україні - німецький генерал

Росія зазнала величезних людських і матеріальних втрат в Україні, і її армія вийде з конфлікту ослабленою, заявив високопосадовець війська Німеччини в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю.

Київ зараз намагається забезпечити підтримку Заходом у війні проти російського повномасштабного вторгнення, що почалось в лютому 2022 року.

"Ви знаєте, що згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів були вбиті або настільки серйозно поранені, що їх уже неможливо мобілізувати для війни", — сказав газеті Sueddeutsche Zeitung Крістіан Фройдінг, який курує підтримку Києва німецькою армією.

Дані розвідки США, які потрапили до ЗМІ на початку цього місяця, показали, що з початку війни в Україні було вбито або поранено 315 000 російських військових.

"Втрати Росії в людях і обладнанні величезні", — сказав Фройдінг, який також є ключовим радником міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Вважається, що Росія також втратила тисячі бойових танків і бойових машин піхоти, додав він.

"Збройні сили Росії вийдуть з цієї війни ослабленими як матеріально, так і кадрово", - сказав він.

Однак Росії вдається продовжувати вербувати війська, "включаючи використання полонених", сказав Фройдінг.

"І, звичайно, ми бачимо величезні інвестиції у виробництво зброї".

Президент Росії Путін нещодавно заявив, що у 2023 році Москва добровільно набрала до армії 486 000 осіб і що наступного року зусилля з нарощування армії прискоряться.

І він пообіцяв зміцнити обороноздатність Росії, звернувши економіку до військових зусиль, а Кремль уникає впливу масштабних західних санкцій.

Німецький генерал визнав, що Росія демонструє більшу "стійкість", ніж очікували західні союзники на початку війни.

"Ми, можливо, не бачили або не хотіли бачити, що вони в змозі продовжувати отримувати постачання від союзників", — сказав він.