Претендентка на республіканську номінацію на президентських перегонах Ніккі Гейлі прокоментувала заяву її суперника Дональда Трампа, де він припустив, що США можуть не захистити від потенційного російського вторгнення союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Відповідаючи на запитання ведучої програмиCBS "Обличчям до нації", чи підтримує вона принцип НАТО про те, що напад на одного є нападом на всіх, Гейлі, колишня посолка в ООН за президенства Трампа, відповіла: "…абсолютно, протягом останніх 75 років НАТО є історією успіху".

"Але що мене непокоїть у цьому, так це те, що не ставайте на бік бандита, не ставайте на бік бандита, який вбиває своїх опонентів. Не ставайте на бік того, хто вторгся в країну, і півмільйона людей загинули або були поранені через Путіна. Не ставайте на бік тих, хто продовжує брехати", – продовжила вона, пізніше вказавши на свій досвід роботи з Росією.

"Після 11 вересня нам потрібно було багато друзів, ми ніколи не можемо дійти до того моменту, коли нам не потрібні будуть друзі. Зараз ми дійсно хочемо, щоб союзники по НАТО робили свій внесок. Але є способи зробити це, не сидячи і кажучи Росії, робіть, що хочете з цими країнами", – додала вона.

Як повідомляв раніше Голос Америки, виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше, щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов’язань в межах НАТО щодо витрат на оборону, повідомляє агентство AP.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп, слова якого цитує видання The Washington Post. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є “жахливою і безглуздою” та шкодить національній безпеці США.

Високопосадовці Заходу також розкритикували колишнього президента Дональда Трампа за ці слова.