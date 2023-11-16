Фінляндія планує закрити частину пунктів пропуску вздовж кордону з Росією

Фінляндія закриє чотири з дев’яти пунктів пропуску на своєму кордоні з Росією в суботу, щоб зупинити потік шукачів притулку до країни, цитує прем’єр-міністра Петтері Орпо агентство Reuters. Йдеться про пункти пропуску на південному сході Фінляндії, які зазвичай є найбільш завантаженими, будуть закриті з опівночі п’ятниці.

«Фінляндія, як ЄС і член НАТО, незмінно є однією з країн, які засуджують вторгнення Росії в Україну. Тому ми були готові до різних дій, капостей з боку Росії, і ця ситуація для нас не є сюрпризом», – наводить слова прем’єр-міністра Орпо видання New York Times.

«Ми діяли рішуче і оперативно, щоб не допустити погіршення ситуації», - додав Орпо.

Напередодні у середу президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що зростання кількості прохань про надання притулку, які прибувають на східний кордон, виглядає як помста Росії за співпрацю Фінляндії в галузі оборони зі Сполученими Штатами.

Фінляндія, країна Європейського Союзу, чий вступ до альянсу НАТО цього року викликав гостре незадоволення Москви, має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, який також є зовнішнім кордоном ЄС.

«Практика використання Росією мігрантів як інструменту є ганебною. Я повністю підтримую заходи, вжиті Фінляндією», — написала в соціальних мережах президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, подякувавши фінській прикордонній службі «за захист наших європейських кордонів».

Разом з тим, уповноважена з питань недискримінації Фінляндії Крістіна Стенман заявила, що згідно з міжнародними договорами та законодавством ЄС, Гельсінкі все ще зобов’язане дозволяти шукачам притулку подавати заяви. Шукачі притулку, які прибувають через Росію, з суботи зможуть подавати свої заяви лише на двох північних пунктах пропуску, повідомили в уряді.

«Закриття прикордонних пунктів пропуску на східному кордоні припинить нелегальний в’їзд до Фінляндії», – заявила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен і додала, що «уряд готовий вжити ще жорсткіших заходів у разі потреби».

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель своєю чергою заявила, її країна, яка має спільний кордон з Росією в Арктиці, також готова закрити свій кордон у короткий термін, якщо це буде необхідно.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські офіційні особи «глибоко шкодують, що керівництво Фінляндії обрало шлях свідомого дистанціювання від раніше доброго характеру наших двосторонніх відносин».



Раніше у вересні, як повідомляв Голос Америки, Балтійські країни закрили частину прикордонних переходів та Росією та заборонили в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.