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- Голос Америки
Єврокомісія хоче дозволити українцям залишитись у ЄС до 2025 року
Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які змушені шукати прихистку в умовах російської війни. За планом, українцям продовжать дозвіл перебувати у ЄС до 3 березня 2025 року, повідомляє Reuters.
У Єврокомісії повідомляють, що це "забезпечить певність і підтримку понад 4 мільйонам осіб, які користуються захистом у всьому ЄС".
Директива про тимчасовий захист була оголошена у березні 2022, і країни одностайно погодилися автоматично продовжити її дію на один рік. Зараз дозвіл спливає 4 березня 2024 року. Директива гарантує право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.
"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну та належну відповідь на поточну, нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у ЄС", - йдеться в повідомленні.
В ЄК зазначили, що країни ЄС "виявили безпрецедентну солідарність з українським народом, не лише вітаючи його в їхніх країнах, але й докладаючи конкретних зусиль для сприяння інтеграції українців у суспільство".
Тепер пропозицію комісії має схвалити Рада ЄС.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і наголосила: "Наша підтримка України збережеться".
До вступу в ЄС мають готуватися не лише країни-кандидати, але і сам ЄС
Президентка Єврокомісії також зазначила, що Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку – Україна, Молдова та держави Західних Балкан. При цьому вона наголосила, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ, але також розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку.
Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, твердять, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям.
У сукупності обсяги наданої та обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
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- Голос Америки
Виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський виступає на Генасамблеї ООН.
Транслюємо наживо 19 вересня о 13:45 за Вашингтоном (20:15 за Києвом). Синхронний переклад надається з метою загального розуміння і не є дослівним.
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- Голос Америки
“Ігнорування глобальних договорів і конвенцій ставить нас у небезпеку” — Ґутерріш. Відео
"Замість того, щоб покласти край лиху війни, ми бачимо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано" – заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час своєї промови на честь відкриття 78-ї Асамблеї ООН.
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США наклали на санкції за безпілотники на мережу з Туреччини, Китаю, Росії та Ірану
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів. Про це міністерство повідомило у вівторок, 19 вересня.
США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єкти інфраструктури.
За словами повідомлення Мінфіну США, мережа, що потрапила під санкції, сприяла фінансуванню, виробництву, закупівлі та технічному обслуговуванню БПЛА Іранської авіаційно-промислової компанії HESA (виробник БПЛА серій Ababil і Shahed), яка входить до підсанкційного списку США.
Як мовиться у повідомленні, іранська компанія використовувала нову назву, щоб обійти санкції. Її теж наразі включено до санкційного списку.
“ Іран продовжує навмисне розповсюджувати свої безпілотники, чим дозволяє Росії та її ставленикам на Близькому Сході, а також іншим дестабілізуючим гравцям підривати глобальну стабільність”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Сполучені Штати, за його словами, продовжуватимуть вживати заходів проти іранських мереж закупівель БПЛА та закликають юрисдикції проявляти належну обачність, необхідну для запобігання експорту цих компонентів до Ірану.
У виявленій схемі російські компанії – ТОВ "Дельта-Аеро", АТ "Аеросила" та АТ "Стар"– постачали іранській компанії гвинти і шини, а також проводили наземні та льотні випробування.
Турецькі учасники схеми сприяли фінансовим операціям на суму сотень тисяч доларів на підтримку закупівель. Китайські компанії та особи сприяли постачанню аерокосмічної продукції, антен, датчиків та іншого обладнання з потенційно можливим застосуваннями для БПЛА.
Виступаючи в ООН, президент Ірану Ебрагім Раїсі заперечив, що його країна відправляла безпілотники до Росії для використання у війні в Україні.
«Ми проти війни в Україні», — сказав президент Раїсі в понеділок під час зустрічі з керівниками ЗМІ на полях головної світової конференції, зустрічі лідерів високого рівня на Генеральній Асамблеї ООН.
У матеріалі було використано повідомлення агентства АР.
Вторгнення Росії в Україну – приклад номер один порушення статуту ООН - Ґутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що вторгнення Росії в Україну є прикладом номер один серед порушень статуту ООН. Про це очільник організації заявив під час своєї промови на честь відкриття 78-ї Генеральної Асамблеї ООН у вівторок, 19-го вересня, в Нью-Йорку.
За словами Ґутерріша російське вторгнення, яке порушує базові засади ООН, випустило на волю жахи війни та людські страждання.
"Замість того, щоб покласти край лиху війни, ми бачимо сплеск конфліктів, переворотів і хаосу. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за Статутом, право на мир було б гарантовано" – заявив Антоніу Ґутерріш.
Він додав, що коли країни порушують обіцянки перед ООН, вони створюють небезпечний світ для всіх.
«Приклад номер один – вторгнення Росії в Україну. Війна, яка порушує Статут Організації Об’єднаних Націй і міжнародне право, випустила на волю справжні жахи: знищені життя, порушення прав людини, сім'ї, які розпалися, травмовані діти, надії та мрії розбиті", – додав Ґутерріш.
Також Генсекретар наголосив, що російська війна поставила під загрозу не лише територіальну цілісність України, але й безпеку усього світу. Окрім послаблення світової демократії, йдеться також і про ядерну небезпеку, вважає дипломат.
"Окрім України, війна має серйозні наслідки для всіх нас. Ядерні загрози нависають над нами. Ігнорування глобальних договорів і конвенцій ставить нас у небезпеку. А отруєння глобальної дипломатії перешкоджає прогресу в усіх напрямках, – наголосив генеральний секретар ООН.
Він додав при цьому, що країни ООН не повинні відмовлятися від спільної роботи задля миру – «справедливого миру, відповідно до Статуту ООН і міжнародного права».
Генсек ООН обіцяє далі працювати над зерновою угодою
Ґутерріш також зауважив, що навіть під час бойових дій потрібно робити усе, щоб полегшити страждання звичайних громадян, зокрема в контексті продовження зернової угоди.
"І навіть під час розпалу бойових дій ми маємо робити все можливе, щоб полегшити страждання мирного населення в Україні та за її межами. Зернова ініціатива в Чорному морі була одним із таких шляхів. Світ гостро потребує українського та російського продовольства та добрив, щоб стабілізувати ринки та гарантувати продовольчу безпеку. І я не відмовлюсь від своїх зусиль, щоб досягти цього!" – підсумував Ґутерріш.
У Нью-Йорку почалася 78-ї Генасамблея ООН, на якій президент США виступив другим серед лідерів держав після лідера Бразилії. Під час своєї промови Джо Байден наголосив, що світ не має права відмовитись від основних принципів Статуту ООН про недоторканність кордонів і дозволити Росії продовжувати агресію в Україні "без жодних наслідків".
Президент України Володимир Зеленський в рамках 78-ї Генасамблеї також виступатиме у вівторок, його промова очікується 12-ю у списку. Раніше Голос Америки повідомляв, що у своєму виступі Зеленський продовжить шукати прихильності країн, що розвиваються, й також висловить глибоку подяку за вже надану Заходом допомогу у захисті від російської агресії.
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