Єврокомісія хоче дозволити українцям залишитись у ЄС до 2025 року

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які змушені шукати прихистку в умовах російської війни. За планом, українцям продовжать дозвіл перебувати у ЄС до 3 березня 2025 року, повідомляє Reuters.

У Єврокомісії повідомляють, що це "забезпечить певність і підтримку понад 4 мільйонам осіб, які користуються захистом у всьому ЄС".

Директива про тимчасовий захист була оголошена у березні 2022, і країни одностайно погодилися автоматично продовжити її дію на один рік. Зараз дозвіл спливає 4 березня 2024 року. Директива гарантує право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.

"Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну та належну відповідь на поточну, нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у ЄС", - йдеться в повідомленні.

В ЄК зазначили, що країни ЄС "виявили безпрецедентну солідарність з українським народом, не лише вітаючи його в їхніх країнах, але й докладаючи конкретних зусиль для сприяння інтеграції українців у суспільство".

Тепер пропозицію комісії має схвалити Рада ЄС.

Раніше Голос Америки повідомляв, що президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і наголосила: "Наша підтримка України збережеться".

До вступу в ЄС мають готуватися не лише країни-кандидати, але і сам ЄС

Президентка Єврокомісії також зазначила, що Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку – Україна, Молдова та держави Західних Балкан. При цьому вона наголосила, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ, але також розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку.

Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, твердять, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям.

У сукупності обсяги наданої та обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.