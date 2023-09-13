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- Голос Америки
Фон дер Ляєн: "Майбутнє України - у ЄС", але для вступу ще треба багато зробити
Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку - Україна, Молдова та держави Західних Балкан, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті в Страсбурзі.
"Майбутнє України - у нашому Союзі. Майбутнє західних Балкан - у нашому Союзі. Майбутнє Молдови - у нашому Союзі, - сказала вона й додала, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ. - Я знаю, що це непростий шлях. Приєднання ґрунтується на заслугах, і Комісія завжди захищатиме цей принцип. Це вимагає наполегливої роботи та лідерства, але вже є великий прогрес. Ми бачили значні кроки, які Україна вже зробила, оскільки ми надали їм статус кандидата. І ми бачили рішучість інших країн-кандидатів до реформ".
Ми бачили великі кроки, які Україна вже зробила
Як відзначає АР, у ЄС немає єдності щодо деяких рішень, а Угорщина та Польща, зокрема зазнали критики з Брюсселя за відступ від демократичних принципів. Однак посадовиця наголосила, що російська війна в Україні лише підкреслила важливість розширення Євросоюзу: "У світі, де дехто намагається захопити країни одну за одною, ми не можемо дозволити собі залишити наших співвітчизників-європейців позаду. У світі, де розмір і потужність (держав) мають значення, очевидно, що в стратегічних інтересах Європи доповнити наш Союз".
Але розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку, сказала вона: "Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції – як виглядатимуть парламент (ЄС) і комісія. Треба обговорити майбутнє нашого бюджету – з точки зору того, що він фінансує, як він фінансує і як він фінансується".
За словами фон дер Ляєн, від початку повномасштабної війни у ЄС знайшли притулок 4 мільйони українців: "І я хочу сказати їм, що зараз ми раді їм так само як і в ті доленосні перші тижні. Ми забезпечили їм доступ до житла, медичної допомоги, ринку праці та багато іншого. Шановні колеги, Європа відповіла на виклик історії".
Європа відповіла на виклик історіїУрсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії також повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і підкреслила: "Наша підтримка України збережеться".
Раніше президент Ради ЄС Шарль Мішель також заявляв, що Євросоюз має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. А в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сказала, що Україна здатна навіть в умовах війни з Росією здійснювати кроки необхідні для вступу в Європейський Союз. За її словами, Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше.
Раніше Голос Америки повідомляв, що дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
Наша підтримка України збережетьсяУрсула фон дер Ляєн
Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.
За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни.
У статті використано матеріали Reuters, AP
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Українські пілоти літатимуть на F-16 вже через три місяці, припускає голова Нацгвардії ВПС США
Меріленд (AP) — Перші українські пілоти в США можуть пройти підготовку на винищувачах F-16 до кінця року, але довше часу знадобиться перш ніж вони почнуть виконувати бойові завдання, сказав директор Національної гвардії ВПС США.
Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня. Зараз льотчики проходять оцінку знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив генерал-лейтенант Майкл Лох, директор Національної гвардії ВПС США у виступі на щорічному з'їзді Асоціації ВПС у Національній гавані, штат Меріленд.
«Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання», — сказав Лох.
За його словами, щоб вкластися у стислі терміни навчання, база в Тусоні, ймовірно, перенесе деякі інші зобов’язання щодо підготовки міжнародних пілотів, щоб поставити Україну наперед черги.
«Це національний пріоритет», — сказав Лох.
Однак після завершення навчання в США українцям доведеться повернутися до Європи для додаткового навчання НАТО.
Союзники по НАТО навчать українців як обслуговувати літаки, і це навчання потрібно пройти, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання.
Лох не сказав, скільки часу займе додаткове навчання.
Генерал Девід Олвін, кандидат на посаду командувача ВПС США, сказав сенаторам на слуханнях у вівторок, що в середньому навчання F-16 триває від шести до дев'яти місяців.
Лідери України просили винищувачі у Заходу з перших днів війни. Протягом перших півтора року США та інші союзники зосереджувалися на постачанні інших систем озброєння, посилаючись на вартість літаків, побоювання щодо подальших провокацій Росії, кількість смертоносних систем протиповітряної оборони, які Росія застосовує в Україні.
Відтоді війна перетворилася на виснажливу повільну боротьбу із застосуванням сухопутної тактики та окопної війни, що нагадує Першу світову війну, і тому здатність F-16 пригнічувати протиповітряну оборону противника та проводити атаки на низькій висоті може допомогти Україні, каже Лох.
Крім того, на відміну від деяких інших систем, переданих Україні, F-16 все ще виробляються, і оскільки їх широко використовують міжнародні партнери, є багато запасних частин.
"Я точно думаю, що це може змінити гру", - сказав Лох.
Сенатор Річард Блументаль, штат Коннектикут, запитав Олвіна, чи можна прискорити навчання, зазначивши, що українські сили навчилися керувати іншими системами, такими як бойові машини Stryker і Bradley, швидше, ніж очікувалося.
«Я можу запевнити вас, що якщо люди в Тусоні побачать прогрес, вони їх затримувати не будуть, — сказав Олвін, який зараз є віцекомандувачем ВПС, комітету Сенату у справах збройних сил. - Вони навчать їх до рівня їхньої компетенції, і чим менше часу знадобиться на це, тим краще».
Україна вимагає від країн коаліції до 50 винищувачів F-16 або еквівалент трьох ескадрилій.
У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має отримати 42 літаки.
Лох сказав, що Національна гвардія ВПС США прогнозує тримісячні навчання на основі навчання українських пілотів на F-15C на базі у Фресно, штат Каліфорнія.
Це дозволило Нацгвардії дійти висновку, що українські авіатори вже використовують більш західну тактику в польотах і щоб вдосконалити їхні навички не потрібно буде багато часу, сказав він.
За словами Лоха, дев’ятимісячний термін – це орієнтовний термін, щоб навчити пілотів, які раніше не мали досвіду роботи з винищувачами, до керування F-16.
Кім обіцяє Путіну «повну і безумовну підтримку»
Північнокорейський керівник Кім Чен Ин на зустрічі з російським президентом повторив, що його режим підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.
Зустріч відбулася під час рідкісного закордонного візиту Кім Чен Ина на російському космодромі на Далекому сході Росії.
Кім Чен Ин назвав російську війну «священною боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів безпеки».
«Ми постійно висловлювали нашу повну і безумовну підтримку всіх рішень президента і російського керівництва. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо разом з Росією у боротьбі проти імперіалізму», - заявив північнокорейський диктатор.
Владімір Путін, промовляючи до преси, сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні.
Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.
Але міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї (КНДР), а особливо на тому, що названо російськими намаганнями отримати зброю і зокрема боєприпаси.
США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що «Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України».
Американські джерела ще раніше повідомляли про підозрюване постачання російській стороні північнокорейських артилерійських боєприпасів, зокрема продаж зброї для приватної військової компанії «Вагнер».
Москві вказують на те, що військова співпраця з Північною Кореєю суперечить санкціям Організації Об’єднаних Націй, за які не раз голосувала сама Росія.
Санкції діють відповідно до майже десятка резолюцій Ради Безпеки ООН затверджених після першого північнокорейського випробування ядерної зброї 2006 року.
Підозри про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю зросли після візиту російського міністра оборони Сергея Шойгу в КНДР у липні.
- Голос Америки
Папський посланець у справі миру в Україні їде до Китаю
Кардинал Маттео Дзуппі, посланець Папи Римського у справі переговорів про мир в Україні, відвідає Китай для продовження своїх дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.
Поїздку кардинала до Пекіна, яка відбудеться з середи по п’ятницю цього тижня, підтвердив Ватикан. Перед цим про це повідомляли італійські ЗМІ.
"Цей візит є наступним етапом місії, якої прагне Папа Римський, щоб підтримати гуманітарні ініціативи та пошук шляхів, які можуть привести до справедливого миру", — йдеться у заяві Ватикану у вівторок.
Поїздка кардинала Дзуппі до Китаю є наступним етапом його дипломатичної місії після відвідин Києва, Москви та Вашингтона влітку цього року.
У заяві Ватикану не уточнюють подробиць його порядку денного у Китаї, але італійська газета La Repubblica повідомила, що Дзуппі, ймовірно, зустрінеться з "вищими лідерами" в Пекіні, включно з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.
За словами самого Дзуппі, він докладатиме зусилля в напрямі "справедливого і безпечного миру", із залученням "тих, хто відіграє важливу роль у цьому", як наприклад, Китай. Про це Дзуппі заявив у Берліні, вступаючи перед журналістами на міжнародній зустрічі "Відважність миру", яку від 10 до 12 вересня проводить Спільнота святого Еґідія.
Мир вимагає зусиль усіх, але "він ніколи не може бути нав’язаний кимось, це має бути мир, обраний українцями, з гарантіями, зобов’язаннями і зусиллями з боку всіх", цитує кардинала сайт Української греко-католицької церкви.
Також Дзуппі сказав, що хоче допомогти в поверненні дітей, які були депортовані до Росії або на контрольовані Росією території. За даними української влади, до Росії було депортовано понад 19 тисяч українських дітей, частина з них перебуває в дитячих будинках, деяких віддали на усиновлення.
Як сказав Дзуппі, який є головою Єпископської конференції Італії, поки що не йдеться про повномасштабні посередницькі зусилля, хоча метою Святого Престолу є посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Через Спільноту Святого Еґідія, католицьку групу миру та справедливості, членом якої є Дзуппі, він досяг мирної угоди в Мозамбіку 1992 року.
Поїздка кардинала до Китаю відбувається після того, як спалахнули нові тертя між Папою Франциском і Києвом, спровоковані нещодавньою промовою понтифіка про молодих росіян як "нащадків великої імперії". МЗС України сприйняло промову глави Ватикану як "виправдання вбивств українців та знищення українських міст і сіл".
Пізніше Папа Франциск визнав, що його коментарі були погано сформульовані, він пояснив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну, а не політичну, спадщину.
Михайло Подоляк, радник президента України, минулого тижня заявив, що "проросійська позиція" Папи позбавляє його права виступати в якості потенційного миротворця.
В УГКЦ також різко відреагували на слова Папи. Під час зустрічі з понтифіком у Римі члени синоду УГКЦ, українські єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести Папи були "болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність", мовиться на сайті УГКЦ.
Пресцентр УГКЦ повідомив, що за словами єпископів, російська пропаганда використовує непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, для виправдання та підтримки вбивчої ідеології "руского міра".
У повідомлені були використані матеріали Reuters, сайту УГКЦ.
- Голос Америки
Пентагон закликав Північну Корею не погоджуватись на постачання зброї Росії
У Міністерстві оборони США вважають, що візит делегації КНДР на чолі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином до Росії буде зосереджений на переговорах щодо озброєння. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 12 вересня, речник Пентагону Пет Райдер.
"Ми знаємо, що зустріч має відбутися, ми розуміємо, що вона буде зосереджена на переговорах щодо озброєння. І вкотре ми закликаємо Північну Корею виконати свої попередні публічні зобов’язання не постачати зброю Росії, що призведе лише до продовження непотрібної війни в Україні", - сказав Райдер.
Візит Кім Чен Ина до Росії прокоментували також у Державному департаменті США, наголосивши, що у Вашингтоні стежать за результатами зустрічей північнокорейського лідера в РФ і вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.
"Будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії порушила б численні резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, це було б ознакою відчайдушного стану, в якому опинилася російська влада за півтора року у цій війні, що безуспішно ведеться проти України," - заявив на брифінгу 12 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
Зранку 12 вересня Кім Чен Ин із делегацією північнокорейських посадовців та військових командувачів і керівників збройної промисловості прибув на далекий схід Росії, де, як очікується, має зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним на полях Східного економічного форуму у Владивостоці.
За оцінками оглядачів, Північна Корея сподівається отримати від Росії економічну допомогу і військові технології в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси для російської війни проти України.
31 серпня США, Велика Британія, Південна Корея і Японія оприлюднили спільну заяву, засудивши співпрацю Москви з Пхеньяном після того, як Північну Корею відвідав російський міністр оборони.
Раніше були повідомлення, що Північна Корея постачала зброю, включно з артилерійськими боєприпасами, для приватної російської військової компанії "Вагнер".
Кім Чен Ин раніше вже відвідував Росію. Вперше він зустрічався з президентом Путіним у 2019 році.
Він подорожує спеціальним потягом, уникаючи використання літаків, як це робили попередні лідери Північної Кореї.
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