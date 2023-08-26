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З Одеси до Болгарії вийшло друге судно, що скористалося українським «гуманітарним коридором», попри російські погрози
З Одеського порту до Болгарії вийшло друге судно, яке наважилося покинути український порт, попри російські погрози силою блокувати українські чорноморські порти, повідомляє агентство Reuters.
Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов у суботу вранці з Одеси і рухається до порту Варна в Болгарії, повідомляє також агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на базу даних про рух кораблів MarineTraffic.
Судно було серед тих кораблів, які прибули в Україну ще до початку повномасштабної війни і застрягли в порту Одеси після 24 лютого 2022 року.
Воно стало другим судном, яке пройшло по запропонованому Україною «гуманітарному коридору» територіальними водами Україи, Румунії та Болгарії після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди 17 липня.
Всього в українських портах залишалося сім суден, які не змогли покинути порти за рік, поки була чинною Чорноморська зернова угода.
Всередині серпня цивільне вантажне судно Joseph Schulte, яке так само застрягло в українському порту після того, як Росія відновила військову блокаду українських портів, успішно вийшло з Одеси і досягло турецького порту призначення, скориставшись запропонованим Україною маршрутом.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сайті міністерства заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.
Напередодні турецьке вантажне судно Sukru Okan, яке йшло в український порт Ізмаїл, зазнало нападу російських військових, які зупинили корабель у міжнародних водах неподалік Туреччини, але відпустили його після обшуку.
Після цього інциденту Турецька влада висловила попередження Росії задля «уникнення подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі», йдеться на сторінці президентського офісу Туреччини у мережі Х (колишня Twitter), повідомляє Reuters.
Як повідомляють ЗМІ, офіційні особи США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення альтернативних можливостей для вивозу українського зерна.
Тим часом міністр закордонних справ Туреччини, який перебував у Києві, на переговорах з українським президентом, наполягав, що найкращим варіантом для відновлення експорту зерна з країни є пошук шляху до початкової угоди з Росією, від якої відмовилася Москва.
Українські та деякі західні експерти наголошують, що відновлення зернової угоди ніяк не вирішує загальної проблеми блокування Росією українських портів, яке Москва запровадила з початком широкомасштабної агресії.
Вони пояснюють, що Росія перекрила всю морську торгівлю через чорноморські порти задля економічного удушення України, яка експортувала більшість своєї сільськогосподарської та промислової продукції через порти у Чорному та Азовському морях.
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- Голос Америки
ЄС закликає Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи
Європейський Союз намагається переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка уможливлювала експорт зернових з українських чорноморських портів, і від якої Росія відмовилася всередині липня.
Високопоставлений чиновник Європейського Союзу закликав Росію в суботу продовжити угоду, щоб дозволити безпечний експорт українського зерна через порти у Чорному морі, повідомляє агентство Reuters.
Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС пілтримує зусилля ООН і Туреччини, спрямовані на повренення Росії до угоди.
Російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не лише для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються, сказав Домбровскіс, який перебуває в Індії для участі у зустрічі міністрів торгівлі країн G20.
«Ми підтримуємо всі зусилля Організації Об’єднаних Націй і Туреччини щодо Чорноморської зернової ініціативи», — сказав він журналістам.
Домбровскіс додав, що Росія використовує «зерно як зброю», а ЄС надає Україні альтернативні торговельні шляхи, які для експорту зерна та інших товарів.
За словами Домбровскіса, близько 45 мільйонів тонн зерна, олійного насіння та супутніх продуктів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію.
Згідно з інформацією на сайті Комісії ЄС, Євросоюз запустив План дій Шляхи Солідарності (Solidarity Lanes Action Plan) з травня 2022 року. Він передбачає створення альтернативних логістичних маршрутів залізницею, дорогами та внутрішніми водними шляхами.
Наприкінці липня комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що ЄС готовий експортувати майже всі українські сільськогосподарські товари в межах ініціативи «Шляхи солідарності».
За даними ЄС станом на кінецьк липня, цими шляхами було експортовано 41 мільйон тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів - загалом 60% від початку повномасштабної війни, а решту 40% українського збіжжя було експортовано через Чорноморську зернову ініціативу.
Ці маршрути також допомогли Україні експортувати понад 36 мільйонів тонн несільськогосподарської продукції, яку Україна не могла вивезти через те, що Росія з початком широкомасштабної агресії заблокувала її порти, через які відбувалася левова частка української торгівлі.
Через альтернативні шляхи за допомогою ЄС вдалося вивезти залізну руду, сталь, землю та деревину, що принесло українським фермерам і підприємствам близько 33 мільярдів євро (35,64 мільярда доларів), повідомляється на вебсайті ЄС.
Тим часом Туреччина намагається переконати Москву повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Анкари та ООН рік тому і яку Росія припинила минулого місяця.
Як повідомляв Голос Америки, у пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського зернового коридору з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебував в Україні з візитом.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у четвер генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррішу, що Росія повернеться до угоди лише в тому випадку, якщо Захід виконає «свої зобов’язання» перед Москвою.
Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Росії Володимир Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.
Також у п'ятницю голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен заявив, що Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та суходолом без повернення до зернової угоди, повідомляє агенція Reuters.
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В авіакатастрофі загинув відомий український пілот "Джус". Голос Америки записував з ним кілька інтерв'ю
Відомий український пілот з позивним "Джус", який побував у Вашингтоні та проходив тренування із представниками ВПС США, та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох тренувальних літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.
Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил України, під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39.
«Усі троє пілотів, на жаль, загинули. – Мовиться у повідомленні у телеграм-каналі відомства. – Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”».
Пізніше міністерство оборони України повідомило, що позивний «Джус» належав майору Андрію Пільщикову, льотчику 2-го рангу, який був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня.
Радіо Свобода опублікувало на своїй сторінці у каналі Telegram фотографії з місця катастрофи.
Державне бюро розслідувань заявило, що почало розслідувати обставини авіакатастрофи.
«Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних ящиків”», – мовиться у повідомленні.
У травні 2023 року Голос Америки записав інтерв’ю з пілотом із позивним "Джус" у зв'язку з оголошенням про початок тренувань українських пілотів на винищувачах F-16. Пілот, який літав на радянських літаках МіГ-29, у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Марією Прус розповів про те, як Україна може використати американські винищувачі. Рішення про постачання цих літаків до України ще не було ухвалено на той момент.
"Джус" тоді також розповів, що Повітряні сили ЗСУ вже передали союзникам списки кандидатів для навчань на винищувачах четвертого покоління, але також самі льотчики вже понад рік самостійно намагались підготуватись до цього й зокрема вчити англійську мову.
Влітку минулого року українські авіатори зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами у Вашингтоні, де конгресмени в Палаті представників США внесли двопартійний законопроєкт про тренування українських військових на американських винищувачах F-16 та F-15. Про надання самих літаків тоді не йшлося, однак законодавці наполягали, що протрібно чимшвидше розпочати тренування українських авіаторів на сучасних літаках.
Кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова записала тоді ексклюзивний коментар з «Джусом».
Напередодні Дня незалежності України він був серед українських та американських пілотів, які у відео, яке готував Голос Америки, привітали українців зі святом.
"Джус” командуєвав авіаційною ланкою, що відповідає за Київський регіон. Раніше він проходив тренування із представниками ВПС США та безпосерденьо із підполковником у відставці Джонатаном Бердом, позивний “Джерсі”.
Минулого тижня Пентагон заявив, що США долучаться до підготовки українських пілотів у жовтні після того, як вони пройдуть мовну підготовку у вересні.
Як повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що після закінчення тренування українських пілотів на літаках F-16 в Європі, Сполучені Штати будуть готові розглядати надання дозволу третім країнам передати ці літаки Україні.
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Контрнаступ України просувається на Запоріжжі. Існує загроза поновлення російського наступу в районі Луганської області – аналітики
Український контрнаступ триває в Запорізькій області, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області», пишуть західні аналітики.
Українські сили 25 серпня продовжили контрнаступ на заході Запорізької області та, імовірно, просунулися в районі села Роботиного, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Вашингтонські аналітики посилаються на повідомлення російських військових блогерів, які стурбовані відсутністю підкріплень і ротації військ у цьому районі.
У Генштабі України повідомляли, що українські війська просунулися на відстань від 5 до 35 км в південному та південно-східному напрямку від Оріхова. Як зауважують в ISW, відомий російський мілблогер висловив занепокоєння щодо здатності втомлених від боїв російських сил захищатися від можливих майбутніх нових українських атак поблизу Роботиного, що є у 10 км на південь від Оріхова.
«Це твердження підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, які воюють на заході Запорізької області, оборонялися від українських атак з початку контрнаступу без ротації чи значного підкріплення», – мовиться у повідомленні ISW.
Британські аналітики пишуть, що український контрнаступ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на півдні України.
Незважаючи на це, російські війська продовжує подекуди переходять у наступ на північному сході, на ділянці Куп’янськ-Лиман, пише у своєму повідомленні у суботу британська розвідка.
Британські аналітики попереджають, що оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні.
Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього, вважають військові експерти.
«Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області», – попереджають аналітики британської військової розвідки у своєму твіті.
- Голос Америки
Як повномасштабна російська війна згуртувала українців у Колорадо заради підтримки батьківщини. Відео
Повномасштабне вторгнення РФ об’єднало українців закордоном у бажанні допомогти своїй Батьківщині. Неприбуткова організація «Українці Колорадо» влаштували благодійний фестиваль до Дня Незалежності аби зібрати разом українську громаду та кошти на допомогу.
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