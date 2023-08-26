З Одеси до Болгарії вийшло друге судно, що скористалося українським «гуманітарним коридором», попри російські погрози

З Одеського порту до Болгарії вийшло друге судно, яке наважилося покинути український порт, попри російські погрози силою блокувати українські чорноморські порти, повідомляє агентство Reuters.

Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов у суботу вранці з Одеси і рухається до порту Варна в Болгарії, повідомляє також агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на базу даних про рух кораблів MarineTraffic.

Судно було серед тих кораблів, які прибули в Україну ще до початку повномасштабної війни і застрягли в порту Одеси після 24 лютого 2022 року.

Воно стало другим судном, яке пройшло по запропонованому Україною «гуманітарному коридору» територіальними водами Україи, Румунії та Болгарії після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди 17 липня.

Всього в українських портах залишалося сім суден, які не змогли покинути порти за рік, поки була чинною Чорноморська зернова угода.

Всередині серпня цивільне вантажне судно Joseph Schulte, яке так само застрягло в українському порту після того, як Росія відновила військову блокаду українських портів, успішно вийшло з Одеси і досягло турецького порту призначення, скориставшись запропонованим Україною маршрутом.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сайті міністерства заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.

Напередодні турецьке вантажне судно Sukru Okan, яке йшло в український порт Ізмаїл, зазнало нападу російських військових, які зупинили корабель у міжнародних водах неподалік Туреччини, але відпустили його після обшуку.

Після цього інциденту Турецька влада висловила попередження Росії задля «уникнення подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі», йдеться на сторінці президентського офісу Туреччини у мережі Х (колишня Twitter), повідомляє Reuters.

Як повідомляють ЗМІ, офіційні особи США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення альтернативних можливостей для вивозу українського зерна.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини, який перебував у Києві, на переговорах з українським президентом, наполягав, що найкращим варіантом для відновлення експорту зерна з країни є пошук шляху до початкової угоди з Росією, від якої відмовилася Москва.

Українські та деякі західні експерти наголошують, що відновлення зернової угоди ніяк не вирішує загальної проблеми блокування Росією українських портів, яке Москва запровадила з початком широкомасштабної агресії.

Вони пояснюють, що Росія перекрила всю морську торгівлю через чорноморські порти задля економічного удушення України, яка експортувала більшість своєї сільськогосподарської та промислової продукції через порти у Чорному та Азовському морях.