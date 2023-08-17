Корабель, який вийшов з українського порту, прибув до Туреччини, попри блокаду Росії

Цивільне вантажне судно Joseph Schulte, що прямувало з України, досягло турецьких вод у четвер, попри російські заяви про готовність блокувати українські чорноморські порти. Напередодні, 13 серпня, інше вантажне судно, турецьке Sukru Okan, зазнало нападу російських військових, повідомляє AFP.

Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор.

Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшло з Одеського порту в середу. А у четвер, 17 серпня, сайти стеження за морським рухом показали, що воно увійшло у води Туреччини після того, як рухалося західним маршрутом, уникаючи міжнародних вод і проходячи водами, які контролюють члени НАТО Румунія та Болгарія, зазначає AFP. Це перше судно, яке прямо кинуло виклик черговій спробі Росії обмежити доступ України до Чорного моря.

Також 17 серпня турецька влада висловила попередження Росії після інциденту з Sukru Okan у міжнародних водах Чорного моря, про що йдеться на сторінці президентського офісу Туреччини у мережі Х, повідомляє Reuters.

"Після інциденту з кораблем колеги з Росії попереджені належним чином щодо уникнення подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі", - повідомили в офісі президента Туреччини.

Напередодні Росія заявила, що її патрульний корабель "Василь Биков" вистрілив з автоматичної зброї по судну Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл, після того, як капітан корабля не відповів на запит зупинитися для огляду.

Президент України Володимир Зеленський заявив через мережу Х (раніше Twitter), що судно Joseph Schulte цього разу використовувало "новий український гуманітарний коридор", про створення якого напередодні повідомив Київ.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на сайті міністерства заявив, що новий морський шлях "буде використовуватися для евакуації суден, що перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення" в лютому минулого року.

Минулого місяця Росія односторонньо вийшла з зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя та інше продовольство Чорним морем.

Після цього росіяни посилили ракетні атаки на українську портову інфраструктуру на Чорному морі та Дунаї.

Як повідомляє AFP з посиланням на The Wall Street Journal, офіційні особи США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення трафіку вздовж Дунайського маршруту, який став одним з альтернативних шляхів транспортування українського зерна.