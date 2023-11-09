Держдеп: Події на Близькому Сході не відволікають увагу від України

Війна Ізраїлю з ХАМАСом у Смузі Газа не відвернула увагу від жорстоких дій Росії в Україні. Про це заявив у четвер, 9 листопада, під час брифінгу заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Журналіст поцікавився, мовляв, "президент України заявив, що війна в Газі відвернула увагу від жорстоких дій Росії в Україні. Ви поділяєте ці побоювання?" Речник Держдепу на це відповів:

“Абсолютно ні! Ми продовжуємо зосереджувати увагу на різноманітних викликах, які існують на планеті. Це, звісно, також включає напад Росії на Україну, який триває”, — сказав посадовець.

Відповідаючи на питання журналіста, він нагадав про черговий пакет допомоги, який США оголосили для України 3 листопада. Він включає до 125 мільйонів доларів для задоволення негайних потреб України на полі бою, і ще 300 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на зміцнення ППО в довгостроковій перспективі.

Пател згадав промову президента США Джо Байдена до американського народу, виголошену 19 жовтня із Овального кабінету Білого дому. В промові Байден наголосив на необхідності підтримати як Україну, так і Ізраїль в переломний момент історії, а також звернувся до Конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм допомоги, щоб зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна.

“Президент говорив про важливість не лише гарантувати, що Ізраїль матиме те, що йому потрібно для захисту своєї безпеки, але й про те, щоб наші українські партнери продовжували отримувати підтримку, щоб вони могли і надалі захищатися від посягань на їхні територіальну цілісність і суверенітет”, — зазначив Пател.

Крім цього, заступник речника Держдепу США зауважив, що Сполучені Штати спостерігають за тим, як Росія надає технології та військову підтримку Північній Кореї.

“Ми бачимо, як такі країни як Росія продовжують підтримувати КНДР, особливо на таких форумах як Рада безпеки ООН. Ми переконані, що будь-яка країна, яка має відносини з Північною Кореєю, повинна чітко дати КНДР зрозуміти, що їхні дії продовжують дестабілізувати регіон, вони порушують санкції та низку резолюцій Ради Безпеки ООН”, — додав посадовець.

Нагадаємо, що у середу, 8 листопада, під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, вже використано. Він закликав Конгрес США схвалити запит на додаткову допомогу для України і зауважив, що попри менші, ніж сподівались, здобутки під час контрнаступу України, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що ЗСУ вдасться повернути окуповану територію.