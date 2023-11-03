США оголосили новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли боєприпаси з лазерним наведенням проти дронів

Державний департамент США та Пентагон оголосили новий пакет допомоги України.

Він включає до 125 мільйонів доларів для задоволення негайних потреб України на полі бою, і ще 300 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на зміцнення ППО в довгостроковій перспективі.

До пакету воєнної допомоги увійшло таке обладнання:

- Додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS;

- Артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

- Ракети TOW;

- Протитанкові системи Javelin і AT-4;

- Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

- Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

- Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

- 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

- Спорядження для холодної погоди, запчастини для ремонту та технічного обслуговування, інше польове обладнання

У рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) Міноборони США надасть Україні додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам.

“Допоки Росія не завершить цю війну, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі напади, США та створена нами коаліція з понад 50 країн продовжуватимуть підтримувати Україну. Ми продовжуватимемо співпрацювати з Конгресом, щоб просувати наші інтереси національної безпеки, допомагаючи Україні захистити себе та забезпечити своє майбутнє – майбутнє, в якому її люди житимуть безпечно в умовах стійкої та процвітаючої демократії”, - мовиться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

“Адміністрація [президента США] продовжує закликати Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором Росії”, - заявили у Пентагоні.

За словами офіційних осіб, 300 мільйонів доларів США у вигляді фінансування USAI, яке надається Україні, передбачено тимчасовою бюджетною резолюцією, прийнятою Конгресом, щоб забезпечити урядове фінансування до того, як Конгрес ухвалить новий бюджет.

Термін дії цієї резолюції закінчується 17 листопада.

Пентагон також має близько 5 мільярдів доларів, на які він може виділити зброю зі своїх запасів, згідно з повідомленням посадовців.

Сполучені Штати надали Україні близько 44 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з початку неспровокованого вторгнення Росії.