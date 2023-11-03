США можуть виділити Україні нову військову допомогу на 425$ млн вже в п'ятницю

Сполучені Штати, за очікуваннями, вже в п'ятницю оголосять додаткову військову допомогу Україні на суму до 425 мільйонів доларів, повідомили Голосу Америки двоє американських чиновників.

За словами офіційних осіб, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності перед оголошенням, зброя надійде в рамках повноважень президента з передачі матеріалів із запасів Пентагону на суму приблизно 125 мільйонів доларів.

Пакет знаменує собою 50-й раз, коли ці повноваження використовуються для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Пакет включає більше ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем, більше боєприпасів для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи, снаряди калібру 155 мм та 105 мм, 12 важких транспортних вантажівок та інше обладнання, включаючи спорядження для холодної погоди, щоб продовжувати бойові дії взимку.

Крім того, пакет, який очікується в п’ятницю, включатиме до 300 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на боєприпаси з лазерним наведенням для знищення безпілотників, за словами двох чиновників.

У Пентагону закінчилися кошти USAI, і йому залишилося близько 5 мільярдів доларів, на які він може виділити зброю зі своїх запасів.

За словами офіційних осіб, 300 мільйонів доларів США у вигляді фінансування USAI, яке надається Україні, передбачено тимчасовою бюджетною резолюцією, прийнятою Конгресом, щоб забезпечити урядове фінансування до того, як Конгрес ухвалить новий бюджет.

Термін дії цієї резолюції закінчується 17 листопада.

Сполучені Штати надали Україні близько 44 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки з початку неспровокованого вторгнення Росії.