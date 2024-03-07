"Вважаю, усе що він скаже, буде неправдою". Спікер Джонсон скептично оцінює шанси Байдена переконати законодавців щодо допомоги Україні

Звернення до країни президента США Джо Байдена в четвер увечері, коли він виступить із промовою "Про стан країни" перед спільним засіданням Конгресу, традиційно буде присвячено насамперед внутрішнім питанням, кажуть оглядачі.

Це звернення, яке може бути останнім в президентській каденції Байдена, багато хто розглядає в контексті передвиборчих перегонів. Особливо на цьому наголошують після праймеріз у 15-х штатах минулого вівторка, в яких визначилися головні кандидати на те, щоб представляти свої партії на президентських виборах – нинішній президент США Джо Байден та колишній – Дональд Трамп.

Головними питаннями для конгресменів будуть питання внутрішньої політики – інфляція, ціни на головні товари, міграція, – зауважує, спираючись на розмови з законодавцями, оглядачка видання Roll Call, що виходить у Вашингтоні та стежить за роботою Конгресу. Вона припускає - Байден сконцентрується на внутрішніх питаннях ще й через те, що багато американців скептично оцінюють його успіхи в стримуванні чи запобіганні світовим конфліктам.

У цьому ж ключі реагували і законодавці, з якими спілкувалася конгресова кореспондентка Української служби Голосу Америки Катерина Лісунова, яка запитувала їх про те, чи вплине промова президента на допомогу Україні.

Як республіканці, так і демократи очікують, що президент Байден згадає про необхідність продовжити допомогу Україні у своєму зверненні.

Йдеться про запит президента до Конгресу на додаткові витрати на суму 95 мільярдів доларів. Законопроєкт передбачає 60 мільярдів доларів на безпекову та економічну допомогу для України, 14 мільярдів доларів на підтримку Ізраїлю, майже 5 мільярдів доларів на допомогу Тайваню та іншим дружнім країнам, а також на гуманітарну допомогу для палестинців.

Демократи сподіваються, що президент зможе вплинути на позицію окремих республіканців, які блокують цю допомогу, у першу чергу, для України.

Натомість республіканці наголошують, що переважна більшість їхньої партії і так підтримує Україну, а промова Байдена навряд чи змінить погляди тих, хто проти.

Спікер Палати представників, республіканець, Майк Джонсон, який впродовж багатьох тижнів відмовляється ставити цей законопроєкт на голосування, відповів, що він не довіряє заявам чинного очільника Білого дому.

"Подивимось звісно, що скаже президент. Але я вважаю, усе що він скаже буде неправдою", – відповів Джонсон на запитання кореспондентки Голосу Америки Катерини Лісунової.

Конгресмен-республіканець Кліфф Бенц також каже, що сумнівається, що будь-що, що президент скаже у зверненні про Україну, матиме якийсь вплив на позицію республіканців у цьому питанні.

"Є багато людей, які підтримують Україну, є й інші, які не підтримують", – каже він.

"У першу чергу ми повинні турбуватися про наш кордон у нашій країні"

Я вважаю, що існує серйозний ризик ескалації внаслідок участі США у цій війні

До тих, хто не підтримує, належить, наприклад, республіканець Метт Гейц. Він називає дві причини: небезпеку втягнення США у війну та проблеми на південному кордоні країни.

"Я не підтримую допомогу для України. Я вважаю, що існує серйозний ризик ескалації внаслідок участі США у цій війні. Спікер Джонсон досить чітко сказав, що в першу чергу ми повинні турбуватися про наш кордон у нашій країні", – каже Гейц.

Гейц очікує, що Баден закликатиме "робити більше для України", але, за його словами, республіканці в Палаті хочуть "перш за все робити більше для цієї країни, для нашої оборони, щоб захиститися від загрози національній безпеці, що становить відкритий кордон".

Мадлен Дін, конгресвумен-демократка, не бачить жодної суперечності у тому, щоб дбати про американські інтереси на кордоні з Мексикою і про американські інтереси в Європі одночасно. Вона сподівається, що республіканці почують ці аргументи президента і відреагують відповідно.

Наша підтримка України насправді є підтримкою нас самих, нашої власної національної безпеки, нашої віри у підтримку інших демократій

"Я очікую, що президент буде дуже потужно говорити про нашу підтримку України. Тому що наша підтримка України насправді є підтримкою нас самих, нашої власної національної безпеки, нашої віри у підтримку інших демократій. І я сподіваюся, що (його промова буде) настільки сміливою і переконливою, що це зворушить деяких республіканців, які стоять на шляху цієї допомоги через політичні амбіції, яких я не розумію", – сказала законодавиця.

Її колега по Конгресу і по партії сенатор-демократ Тім Кейн також вважає, що ухвалити правильне рішення демократам зараз заважають політичні міркування.

"Думаю, спікер та усі інші зараз зосереджені на бюджеті уряду, але я вважаю, що в Палаті достатньо голосів і ми ухвалимо допомогу", – каже Кейн.

Він сподівається, що президент знайде вагомі аргументи, чому це так важливо зробити, у своєму зверненні.

Переконати республіканців демократи намагаються і іншими методами, наприклад, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив у четвер, що він запросив українського солдата, пораненого у бою, який зараз лікується у нью-йоркському госпіталі, а також п’ятьох жителів Нью-Йорка бути його гостями під час звернення президента.

"Ці шість осіб представляють низку американців, яким допомогла політика адміністрації Байдена та демократична більшість у Сенаті", – сказав Шумер.

Як повідомляв Голос Америки, гостем спікера Сенату буде 25-річний український воїн Андрій Чевозоров, який втратив ногу у вересні 2023 року під час розмінування території на Донеччині. Після лікування у Дніпрі він прибув до Нью-Йорка 21 січня для протезування та реабілітаційного лікування в університетській лікарні Стейтен-Айленда.

Як наголошує пресслужба Шумера, сенатор "боровся за отримання мільярдів на підтримку українців у їхній боротьбі проти Росії, щоб допомогти таким людям, як Андрій, захистити свою батьківщину та захистити свою демократію від авторитарних нападів".

У середу Білий дім підтвердив, що взяти участь у зібранні, присвяченому зверненню президента США Джо Байдена "Про стан держави", запрошували і першу леді України Олену Зеленську, втім вона відхилила запрошення.

Як писав Голос Америки, в офісі Зеленської повідомили, що вона не може взяти участь "у зв'язку з запланованими у розкладі подіями, зокрема візитом дітей із дитячого будинку до Києва, який був запланований заздалегідь".



Але в американських ЗМІ повідомлялось, що імовірною причиною відмови був план Білого дому посадити поруч першу леді України зі вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, Юлією. Білий дім не коментував цих припущень.