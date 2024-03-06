У Білому домі підтвердили, що запрошували Зеленську на промову Байдена у Конгресі

У Білому домі підтвердили, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу взяти участь у зібранні, присвяченому зверненню президента США Джо Байдена "Про стан країни", втім вона відхилила запрошення. Про це під час брифінгу в середу, 6 березня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зі щорічною промовою до американських законодавців - State of the Union - глава Білого дому звертатиметься у четвер, 7-го березня.

"Білий дім дійсно запросив пані Зеленську на State of the Union, але вона не зможе бути присутньою. Я спрямую вас до України, щоб дізнатися, чому. Але вона справді отримала від нас запрошення", – заявила Жан-П'єр.

При цьому вона підтвердила, що Байден запросив на промову до Конгресу також Юлію Навальну, вдову російського опозиціонера Олексія Навального, утім і вона не зможе відвідати State of the Union.

Як писав Голос Америки, в коментарі для Politico в офісі Зеленської повідомили, що вона не може взяти участь "у зв'язку з запланованими у розкладі подіями, зокрема візитом дітей із дитячого будинку до Києва, який був запланований заздалегідь".

Однак, як пише Washington Post, ймовірна причина відмови полягає у тому, що на промову до Конгресу також запросили Навальну.

При цьому, за даними видання, Джилл Байден, Зеленська і Навальна мали сидіти поряд: "Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимиру Путіну, став би потужним тлом для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

Байден далі просить Конгрес ухвалити допомогу Україні

Карін Жан-П'єр зауважила, що під час промови до Конгресу Байден говоритиме зокрема і про додаткове фінансування для Києва.

Президент планує продовжувати наполягати, щоб республіканці в Палаті представників просунулися з цим, спікер має винести законопроєкт щодо національної безпеки на голосування

"Оскільки це, безумовно, стосується України, президент планує продовжувати наполягати, щоб республіканці в Палаті представників просунулися з цим, спікер має винести законопроєкт щодо національної безпеки на голосування, ми знаємо, що це отримає підтримку більшості. Крім того, це також стосується нашої власної національної безпеки. Тому ми не можемо дозволити політиці стати на заваді нашій національній безпеці", – сказала Жан-П'єр.

За її словами, промова Байдена передусім стосуватиметься внутрішніх питань. Зокрема, президент США розповість про свої досягнення на посаді, а також про "план покращення життя всіх американців", зокрема говоритиме про вдосконалення системи охорони здоров’я та здешевлення медичних послуг.

"Фактично президент окреслить порядок денний, щоб продовжувати розвивати прогрес, якого ми досягли за останні три роки. Як ви знаєте, президент завжди був оптимістичним. І навіть перед викликами, які стоять перед нами, він розповість, чому вірить у майбутнє цієї країни, і чому це помилка – йти проти американського народу", – сказала речниця Білого дому.

Конгрес вже цього тижня може почати збір підписів, щоб розглянути законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера, заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії.

Останнім часом Білий дім та низка законодавців у Палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт із допомоги країні та іншим партнерам.

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