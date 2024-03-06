У Держдепі прокоментували напад Росії на Одеський порт, який відвідували президент Зеленський та прем'єр Греції Міцотакіс

Напад Росії на Одеський порт в той час, коли там перебував президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні щодня, і що Україні потрібно чимшвидше надати засоби повітряного захисту, сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у середу, 6-го березня.

«Це нагадування про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, до яких ми їх закликали, щоб підтримати Україну в її боротьбі з російською агресією", – сказав Міллер.

Як повідомив Голос Америки, за словами законодавців, Конгрес вже цього тижня може почати збір підписів, щоб розглянути законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера.

Лідери Європейському Союзу також висловили своє обурення "підлим нападом на Одесу" та висловили свою підтримку Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х (колишня Twitter) заявила, що рішуче засуджує "підлий напад на Одесу" під час візиту лідерів.

"Нікого не лякає ця нова спроба терору – точно ані двох лідерів на місці, ані хоробрий народ України. Як ніколи ми стоїмо на боці України", - додала вона.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель твітує: "Атака на Одесу під час візиту президента Зеленського і прем'єра Міцотакіса є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її загарбницькій війні проти України. Це осудливо і низько навіть за кремлівською методичкою. Повна підтримка ЄС України та її хороброго народу не послабиться".

П'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по портовій інфраструктурі Одеси, у кількасот метрів від місця, де перебували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", – сказав Зеленський під час пресконференції із главою грецького уряду.

Міцотакіс заявив: "Ми чули звуки сирен і вибухи, які пролунали поблизу нас. Ми не встигли дістатися до укриття".

Він додав: "Це дуже напружений досвід… Насправді зовсім інакше читати про війну в газетах і чути це на власні вуха, бачити на власні очі".

Грецький прем'єр розповів, що "невдовзі після того, як ми почали сідати в наші машини, ми почули сильний вибух".

"Думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кожен день йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших ні в чому не винних співгромадян", – додав він.

«Малоймовірно, що ціллю був Зеленський» –коментарі західних медіа

Американський телеканал ABC з посиланням на власне джерело пише, що це була атака, що несла чи не найвищі ризики, не враховуючи поїздки Зеленського до позицій військових на передовій. За словами джерела ABC, малоймовірно, що ціллю був Зеленський, оскільки джерело стверджує, що росіяни, ймовірно, просто запускали ракети по своїх звичайних цілях.

Джерело CNN, знайоме з ситуацією, повідомило, що колона двох лідерів відчула поштовх від удару, і група побачила "грибоподібну хмару" диму.

Британський таблоїд Daily Mail нагадує, що Греція входить до НАТО, у статті під заголовком: "Ракети Путіна наближаються за кілька ярдів до того, щоб убити лідера НАТО та спровокувати Третю світову війну".

Матеріал зазначає: "Хоча НАТО звинувачують у применшуванні (значення) російських ракет, які приземляються на їхній території, щоб уникнути втягнення в Третю світову війну, атака проти західного лідера може поставити під загрозу мир у Європі".

"Високоточний ракетний удар" – заяви Москви

У Міноборони РФ відзвітували про "високоточний ракетний удар по ангару в промисловому портовому районі Одеси", де нібито "готували до бойового застосування безекіпажні катери ЗСУ".

Попри численні свідчення й докази, й зокрема ордери на арешт Міжнародного кримінального суду президента Росії Володимира Путіна й командувачів РФ за воєнні злочини й злочини проти людяності, Кремль відкидає звинувачення у цілеспрямованих атаках по цивільній інфраструктурі і мирних містах України.

Візит в умовах секретності

Прем'єр-міністр Греції прибув в Україну в умовах надзвичайної секретності. Грецькі видання повідомляють, що зустріч двох лідерів тривала пів години, на якій Міцотакіс підкреслив, що Греція "підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України".

Також делегація відвідала будинок, уражений російським безпілотником минулої суботи, де загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років, пише Радіо Свобода.