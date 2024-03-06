Зеленська відхилила запрошення відвідати промову Байдена у Конгресі. Вона мала сидіти поряд із Навальною, повідомляють ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення взяти участь у зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу "Про стан країни".

Зі щорічною промовою до американських законодавців - State of the Union - глава Білого дому звертатиметься 7 березня.

У коментарі для Politico в офісі Зеленської повідомили, що вона не може взяти участь "у зв'язку з запланованими у розкладі подіями, зокрема візитом дітей із дитячого будинку до Києва, який був запланований заздалегідь".

Потенційна присутність Навальної

Однак, як пише Washington Post, ймовірна причина відмови полягає у тому, що на промову до Конгресу також запросили вдову російського опозиціонера Олексія Навального, який у лютому помер у в'язниці, - Юлію.

При цьому Джилл Байден, Зеленська і Навальна мали сидіти поряд, пише видання і додає: "Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Владіміру Путіну, став би потужним тлом для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

У Білому домі заявили, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов'язано з "конфліктами в розкладі", і що схема розсаджування гостей вирішується в останній момент перед промовою.

Напередодні під час брифінгу прессекретарка адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр також підтвердила, що Байден запросив Навальну на промову до Конгресу під час їхньої особистої зустрічі.

Навальна також відмовилася бути присутньою через, як сказала її представниця, втому від постійних подорожей після смерті її чоловіка, після яких "їй потрібно хоча б трохи відновитися".

Відмова Зеленської "від однієї з найдостойніших подій у Вашингтоні" підкреслює "складну політику, з якою стикається її зруйнована війною країна", пише WP.

"У той час, як на Заході ми завжди думали про нього як про людину, яка хоробро і відважно боролася проти Путіна, в Україні Навальний сприймається як частина російського націоналізму та імперіалізму", — сказала у коментарі виданню Аліна Полякова, глава Центру аналізу європейської політики. WP зазначає, що українці пам'ятають заяви Навального про те, що незаконно анексований Крим нібито належить Росії.

Пошук двопартійної підтримки для України

Один американський посадовець на умовах анонімності сказав WP, що Білий дім, ймовірно, не повідомив Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі. Однак джерело додало, що потенційна присутність вдови російського опозиціонера могла бути не єдиною причиною відмови.

Оглядачі припускають, що з огляду на те, що республіканці у Конгресі блокують 60 мільярдів фінансування для допомоги Україні, офіс Зеленського змушений уникати образу занадто тісної співпраці із президентом-демократом. Також там беруть у розрахунок те, що у найімовірнішого республіканського кандидата Дональда Трампа є шанси перемогти на виборах президента у листопаді.

"Українці дуже чутливі до нашої внутрішньополітичної динаміки", – каже Полякова. За її словами, під час візиту Зеленського до Вашингтона в грудні, він доклав великих зусиль, щоб представити допомогу Україні як питання, що важливе для обох партій. "У нього було те саме завдання — намагатися йти дуже тонко, щоб не здавалося, що він надто підтримує президента Байдена, хоча він, звичайно, підтримував програму Байдена щодо озброєння та оснащення України", — сказала експертка для WP.

Очікується, що у своєму виступі в четвер Байден закликатиме республіканців у Палаті представників прийняти фінансування України "якнайшвидше", сказав представник Білого дому.