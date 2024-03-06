Франція хоче “стратегічного прориву” проти Росії, а Німеччина зауважує, що вже є лідером допомоги Україні

Низка висловлювань французького президента Еммануеля Макрона викликала відповіді з Німеччини, які свідчать про тертя між Парижем і Берліном на тлі зауважень, що міжнародна спільнота неспроможна забезпечити належний рівень допомоги Україні в протистоянні російській агресії.

Глибока дружба насамперед полягає в тому, що ви дієте злагоджено і ви не розділені попри розбіжності у поглядах.

“Європа очевидно постала перед моментом, в якому буде дуже важливо не бути боягузами”, - заявив Еммануель Макрон у Празі 5 березня.

Французький керівник дав зрозуміти, що вважає дуже загрозливим становище, яке склалося після двох років відкритої російської війни проти України, і натякав на загрозу для Європи “трагедій, які насуваються”.

За словами Макрона вже наданої Україні допомоги, чи загалом дій міжнародної спільноти щодо Москви виявилося не досить, щоб покласти край агресивним амбіціям Росії.

“А тому я закликаю до стратегічного прориву і повністю його підтримую”, - заявив президент Франції, повторивши потребу говорити про речі, які зараз лякають деяких союзників, зокрема про можливість використання західних військових на території України.

Особливо помітну реакцію ті твердження французького лідера викликали в Німеччині, де тривають запеклі суперечки довкола можливості надання Україні крилатих ракет Taurus.

Французи, а також британці віддавна дають зрозуміти, що вважають невиправданим рішення німецького канцлера Олафа Шольца не надавати Taurus Україні в той час, як українці вже певний час використовують британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

"Таурус як Мерседес"

Шольц та його соратники доводять, що німецькі ракети більш потужні і мають більший радіус дії, а тому, мовляв, в руках українців вони означали б ескалацію - розростання війни.

“Таурус - це як Мерседес-Бенц в сім’ї крилатих ракет”, - доводив німецький посол у Лондоні Міґель Берґер в інтерв’ю британському радіо 6 березня.

...без цієї зброї Україна може бути не в змозі протистояти наступу...

Німецький дипломат також наголошував, що “зараз треба зосереджуватися на боєприпасах і на протиповітряній обороні” для України та нагадав, що Німеччина надає українцям найбільшу допомогу у порівнянні з іншими країнами Європи.

Але і в самій Німеччині не всі політики погоджуються з рішенням Олафа Шольца.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер, відвідуючи 5 березня завод, де виробляють Taurus, вказав, що Німеччина вже є партнером України, допомагаючи їй оборонятися, а крилаті ракети можуть бути потрібні українцям саме зараз.

“Чи має Німеччина надати Taurus, чи ні? Я вважаю, що є дуже вагомі думки за. Також в цьому є потреба, бо без цієї зброї Україна може бути не в змозі протистояти наступу до того часу, поки отримає боєприпаси”, - зауважив Маркус Зедер.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє партію Зелених в уряді соціал-демократа Олафа Шольца, лунає більш відкритою до можливого надання Україні німецьких крилатих ракет.

Зараз вона вимушена наголошувати на міцності німецько-французького партнерства попри очевидні розбіжності.

“Глибока дружба і прив’язаність не означає згоду в усьому і завжди… Глибока дружба насамперед полягає в тому, що ви дієте злагоджено і ви не розділені попри розбіжності у поглядах. В цьому полягає глибока дружба між Німеччиною і Францією”, - заявила Анналена Бербок 5 березня.