Серед гостей на промові Байдена перед Конгресом буде поранений український ветеран

Білий дім опублікував список з 20 гостей першої леді США, які будуть присутні у Конгресі під час щорічної промови президента США Джо Байдена "Про стан держави".

Запрошення гостей - це частина щорічної традиції адміністрацій американського президента. Їхні історії лідери Білого дому згадують у зверненнях до законодавців для підсилення своїх тез.

Гості як виразники головних тез Байдена

Тож, як зауважує NPR, гості часто представляють теми промови "Про стан держави". Цього року медіа виділяють активістку за громадянські права "Голос Сельми", прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, чия країна 7 березня приєднується до НАТО, та вчительки середньої школи Кінан Джоунс, якій було прощено борг за студентську позику.

Також серед інших гостей будуть Латорія Бізлі, якій скасували процедуру запліднення ЕКЗ через рішення суду в Алабамі, а також Кейт Кокс, якій через рішення суду Техасу відмовили у перериванні вагітності, що загрожувала її життю.

Їхня присутність свідчить про те, що Байден приділяє особливу увагу проблемі, яка значно згуртувала демократів на виборах у 2020 році, в той час, як Байдена, найімовірніше, чекає реванш протистояння із Дональдом Трампом, якому він поступається в багатьох опитуваннях, пише Washington Post.

Газета відзначає, що також у списку гостей - голова профспілки автомобільних робітників і низка представників інших профспілок, оскільки президент прагне залучити й цю частину виборців.

Зовнішньополітичні питання

Як повідомляв Голос Америки, у промові "Про стан держави" американські президенти традиційно говорять про успіхи внутрішньої політики. І президент США Джо Байден у зверненні до американців 7 березня, як очікується, говоритиме про свою економічну політику, стратегію щодо репродуктивних прав, контролю за зброєю та імміграцією.

Але через війни на Близькому Сході та в Європі, зовнішня політика може бути вище на порядку денному в четвертій і можливо останній промові Байдена на спільній сесії Конгресу.

Зокрема Байден у своєму зверненні знову закличе схвалити законопроєкт про іноземну допомогу, що передбачає понад 60 мільярдів для України, та заявить, що ізоляціонізм не відповідає інтересам Америки на тлі ознак зростання російського експансіонізму.

Підсилити тези на підтримку України під час промови Байдена у 2022 році допомогла присутність посолки України у США Оксани Маркарової.

При цьому напередодні стало відомо, що цього року Білий дім запрошував на промову першу леді України Олену Зеленську, але вона відхилила запрошення. Як повідомляють медіа, ймовірна причина відмови полягає у тому, що у Конгресі вона мала сидіти поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який у лютому помер у в'язниці, - Юлію, однак Навальна теж відмовилась від участі.

Як пише WP, "війни в Україні та Газі, які протягом минулого року забрали стільки часу Байдена, будуть мало представлені" гостями. Єдиним запрошеним, пов'язаним із кризою на Близькому Сході, буде командир ВМС США, який отримав Бронзову зірку, захищаючи кораблі від повстанців-хуситів, визнаних у США терористичною організацією.

Гості законодавців і звернення Трампа

Законодавці у Конгресі також перейняли традицію, запрошуючи власних гостей, щоб висвітлити свої законодавчі пріоритети.

Так лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив, що запрошує п'ятьох жителів Нью-Йорка та українського військового Андрія Чевозорова, пораненого у боях проти Росії, який лікується у нью-йоркському шпиталі.

У повідомленні Шумера йдеться, що Андрій Чевозоров – 25-річний солдат з ампутацією нижче коліна, народився у Кривому Розі, до війни працював у гірничотранспортному цеху. У вересні 2023 року отримав мінне поранення під час розмінування території поблизу Старомайорського Донецької області, прибув до Нью-Йорка 21 січня для протезування та реабілітаційного лікування в університетській лікарні Стейтен-Айленда.

В заяві сенатора-демократа зазначено: "Шумер бореться за те, щоб отримати мільярди для підтримки українців у їхній боротьбі проти Росії, щоб допомогти таким людям, як Андрій, захистити свою Батьківщину та захистити свою демократію від авторитарних нападів".

Тим часом спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон запрошує відомих спортсменів, які мають консервативні погляди, та осіб, які безпосередньо постраждали від злочинності та імміграції, пише Axios. Також серед гостей - батьки незаконно арештованого у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, а також Мія Шем - звільнена із полону ХАМАСу, визнаного у США терористичною організацією.

Також Джонсон дав ексклюзивний коментар журналістці Української служби Голосу Америки Катерині Лісуновій сказав про промову президента Байдена. Вона запитала, чи існують аргументи, які Байден може озвучити під час промови "Про стан держави", які б заохотили Джонсона винести допомогу Україні на голосування. Джонсон відповів: "Побачимо, що скаже президент. Не думаю, що щось із цього буде правдою".

Власне звернення до американців одразу після промови Байдена зробить і Трамп, в якому, як пообіцяв найімовірніший кандидат від республіканців, він "виправить.. всі неточні заяви, зокрема щодо ситуації на кордоні" США й Мексики.