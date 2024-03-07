Комітет Європейського парламенту схвалив продовження на рік безмитного доступу української агропродукції до ЄС

Законодавці Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту у четвер, 7 березня, схвалили продовження заходів з лібералізації торгівлі між ЄС та Україною і Молдовою, запроваджених з метою підтримати економіку цих країн на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомлено у пресрелізі на сайті Європарламенту.

Щоб набути чинності, рішення має схвалити Європарламент і затвердити Рада. Голосування очікується наступного тижня.

Ми щойно минули другу річницю початку агресивної війни Росії проти України, і ця пропозиція є сильним сигналом непохитної підтримки ЄС Україні та її народу

Надання українським виробникам харчових продуктів безмитного доступу до ринків ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, підтримали 26 членів комітету, 10 проголосували проти й один утримався.

“Ми щойно минули другу річницю початку агресивної війни Росії проти України, і ця пропозиція є сильним сигналом непохитної підтримки ЄС Україні та її народу. Розширення торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є важливим рятівний кругом для української економіки”, - заявила Сандра Калніете, доповідачка з питань України.

Водночас проєкт закону уповноважує Європейську комісію вживати швидких кроків та будь-яких необхідних заходів у разі “значних збоїв” на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Зокрема у проєкті закону передбачено “аварійне гальмо” для таких продуктів, як м'ясо птиці, яйця і цукор, й мита можуть бути поновлені, якщо український імпорт цих продуктів перевищить середні рівні 2022 і 2023 років. Такий механізм було запропоновано з огляду на протести фермерів ЄС проти доступу української агропродукції на ринки блоку.

Калніете пояснила: “Водночас пропозиція містить надійні гарантії, які забезпечать, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим сплеском імпорту. Комісія зможе знову запровадити мита або вжити будь-яких інших необхідних заходів, якщо визнає, що імпорт певних продуктів спричиняє порушення ринку. Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків”.

Водночас за інформацією агентства Reuters, запропоновані до проєкту було поправки, які мали посилити обмеження для української продукції, було відхилено.

Зокрема було запропоновано додати мед і злаки до списку продуктів, що підпадають під механізм гальмування, й визначити 2021 рік як базовий рік. Однак, це б означало порівняння з часами до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли український експорт до ЄС був обмежений тарифами та квотами, кажуть оглядачі.

Також, згідно з пресрелізом Європарламенту, “лібералізаційні заходи залежать від поваги Україною демократичних принципів, прав людини, верховенства права та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю”.

Голосування в профільному комітеті усуває останню перешкоду на шляху до остаточного схвалення продовження безмитного режиму з Україною. Європарламент очікувано проголосує за пропозицію під час пленарного засідання у повному складі наступного тижня.

За цим слідуватиме остаточне схвалення від урядів ЄС, більшість з яких уже підтримали продовження безмитного режиму для української агропродукції, нагадує Reuters.

Як зазначено в пресрелізі, угода про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, забезпечувала українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року.

У червні 2022 року, на тлі російської агресії проти України, ЄС запровадив так звані автономні торгові заходи, які дозволяють безмитний доступ для всіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року, й термін їх дії спливає 5 червня 2024 року.

31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала призупинити дію імпортних мит і квот на український і молдовський експорт ще на рік.

За даними Єврокомісії, загальний імпорт з України до ЄС склав 24,3 мільярда євро за 12 місяців до жовтня 2023 року порівняно з довоєнним рівнем у 2021 році, який становив 24 мільярди євро.

Тим часом як повідомило 6 березня видання Financial Times з посиланням на своє інтерв’ю із заступником міністра економіки України Тарасом Качкою, Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС з метою пом’якшити запеклі політичні суперечки з Польщею. Водночас Україна закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна.

“Можливо, на перехідний період... такий керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно”, – заявив Качка у розмові з Financial Times. “Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія”.