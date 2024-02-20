Суд у Москві продовжив арешт американського журналіста Гершковича

Московський суд залишив ув’язненого американського журналіста Евана Гершковича під вартою принаймні до 30 березня, відхиливши останню апеляцію його адвокатів, повідомляє AFP.

Звинувачення проти Евана безпідставні. Російський уряд затримав Евана просто за те, що він повідомляв новини

Це означає, що Гершкович, репортер московського бюро американського видання The Wall Street Journal (WSJ), проведе щонайменше рік у в'язниці після свого арешту 29 березня 2023 року за звинуваченнями у шпигунстві на користь США.

"Гершкович залишатиметься під вартою до 30 березня 2024 року", - йдеться у заяві суду за підсумками слухання 20 лютого.

Уряд США вважає Гершковича "неправомірно затриманим" й разом з виданням WSJ рішуче заперечує його звинувачення у шпигунстві, зазначено у статті WSJ.

AFP нагадує, що Гершкович – це перший західний журналіст, якого Росія заарештувала за звинуваченнями у шпигунстві від часу розпаду Радянського Союзу.

Адвокати журналіста апелювали проти попередньої ухвали щодо продовження терміну запобіжного заходу Гершковичу, й теперішня апеляція не стосувалася суті справи.

США засуджують Кремль за арешт і продовження затримання журналіста. "Звинувачення проти Евана безпідставні. Російський уряд затримав Евана просто за те, що він повідомляв новини", — заявила посолка США в Росії Лінн Трейсі, яка була присутня на слуханні.

32-річного Гершковича, який є громадянином США та був акредитований МЗС Росії для здійснення журналістської діяльності в країні, був затриманий працівниками ФСБ 29 березня 2023 року під час робочої поїздки в уральському місті Єкатеринбург, нагадує WSJ. Російські слідчі досі не оприлюднили доказів на підтвердження звинувачень Гершковича у шпигунстві.

Вашингтон також раніше звинуватив Москву в арешті американських громадян за безпідставними звинуваченнями, щоб використовувати їх як "розмінну монету" для звільнення росіян, засуджених за кордоном.

Днями Держдеп повідомив, що американська влада продовжує працювати над звільненням своїх громадян, яких утримує Росія. Серед них Гершкович та колишній морський піхотинець США Пол Вілан, який був засуджений за шпигунство у 2020 році, й відбуває термін ув'язнення у 16 років у російській колонії. США також вважають Вілана "неправомірно затриманим", пише WSJ.

Речник Державного департаменту Метью Міллер, відповідаючи на питання журналіста про те, що у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону російський президент Владімір Путін дав зрозуміти, що "готовий обмінятися полоненими", заявив: "Ми завжди чітко давали зрозуміти, що не лише хочемо звільнити Пола Вілана та Евана Гершковича, але й зробили важливу пропозицію. Насправді ми неодноразово робили пропозиції, які б забезпечили їхнє звільнення. І ми продовжуватимемо діалог, щоб спробувати досягти звільнення".

У нещодавньому інтерв'ю з консервативним американським коментатором Такером Карлсоном Путін дав зрозуміти, що він хотів би, щоб у рамках угоди про обмін звільнили росіянина, ув'язненого в Німеччині за вбивство чеченського дисидента, додає AFP.

Росія також утримує журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву, яка має подвійне американське і російське громадянство, нагадує видання.

Курмашеву заарештували у жовтні 2023 року за звинуваченням у тому, що вона нібито не зареєструвалася як іноземний агент та поширювала неправдиву інформацію про російську армію. Як кажуть у Радіо Свобода, а також родина та прихильники Курмашевої, її переслідують за те, що вона є журналісткою та має американське громадянство.