Влада США зробила важливу пропозицію щодо звільнення Пола Вілана та Евана Гершковича, яких утримує Росія, - речник Держдепу

Американська влада продовжує працювати над звільненням своїх громадян, яких утримує Росія, зокрема, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, відповідаючи на питання журналіста про те, що у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону російський президент Володимир Путін дав зрозуміти, що "готовий обмінятися полоненими".

"Ми завжди чітко давали зрозуміти, що не лише хочемо звільнити Пола Вілана та Евана Гершковича, але й зробили важливу пропозицію. Насправді ми неодноразово робили пропозиції, які б забезпечили їхнє звільнення. І ми продовжуватимемо діалог, щоб спробувати досягти звільнення", - пояснив Міллер.

Речник Держдепу відмовився надати деталі пропозиції. За його словами, час від часу Держдеп приймає рішення щодо оприлюднення інформації, але врешті-решт по цій справі вирішили "поки робити це тихо".

Як повідомляв "Голос Америки", у кінці січня московський суд продовжив термін тримання під вартою Евана Гершковича ще на два місяці – до 30 березня.

Американського журналіста

заарештували 29 березня 2023 року в місті Єкатеринбург. ФСБ звинувачує Гершковича в тому, що "виконуючи завдання американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств ВПК РФ". Саму справу засекретили, а російська влада не уточнює, які докази свідчать про шпигунство.

Журналіст та його газета відкидають звинувачення, а уряд США визнав його "неправомірно затриманим". У МЗС Росії раніше заявляли, що розглядатимуть обмін на Гершковича лише у разі винесення вироку у справі.

Американець Пол Вілан, колишній консультант з морської піхоти та корпоративної безпеки, перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.